“การเดิมพันครั้งใหญ่” ที่มีค่าสูงสำหรับบทใหม่ของ Apple

Năm 2026 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้เป็นเพียง “เทรนด์” อีกต่อไป แต่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่กำลังปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมดใหม่ Google เร่งผสาน AI เข้ากับผลิตภัณฑ์หลักทุกตัว Microsoft ยกระดับ Copilot ให้เป็น “อินเทอร์เฟซใหม่” ของระบบนิเวศ ขณะที่ OpenAI เดินหน้าพัฒนาโมเดลด้วยความเร็วสูงมาก แม้แต่ความก้าวหน้าของ Anthropic ก็สามารถสั่นคลอนโครงสร้างของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ การแข่งขันจึงเปลี่ยนจาก “การทดลอง” ไปสู่ “การครอบครองตลาด” และมาตรฐานการแข่งขันก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างมาก
ท่ามกลางกระแสดังกล่าว Apple กลับอยู่ในสถานะตั้งรับ Siri เริ่มล้าหลังผู้ช่วย AI รุ่นใหม่ ขณะที่ Apple Intelligence แม้ถูกคาดหวังสูงแต่ยังไม่สร้างแรงกระเพื่อมตามที่ตลาดหวัง แม้แต่ Vision Pro ซึ่งเป็นการเดิมพันสำคัญของ Tim Cook ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ได้ ภาพรวมทั้งหมดสะท้อนความท้าทายครั้งใหญ่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำ หลังจาก Tim Cook บริหารมานาน 15 ปี เขาตัดสินใจส่งต่อตำแหน่ง CEO ให้ John Ternus ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Apple ต้องนิยามบทบาทใหม่ของตนในยุค AI
ความสำเร็จของ Tim Cook ต่อ Apple
ภายใต้การนำของ Tim Cook Apple เติบโตอย่างก้าวกระโดด มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นราว 600% และกลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่แตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2018 ก่อนจะพุ่งทะลุ 4 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมา โดยคาดว่าเขาสร้างมูลค่าตลาดรวมเกือบ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์
แทนที่จะเน้นนวัตกรรมแบบ “พลิกโลก” เหมือนยุคแรกของ iPhone เขาเลือกกลยุทธ์ความมั่นคงและการขยายระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ์อย่าง Apple Watch และ AirPods กลายเป็นผู้นำตลาดโลก
ในฝั่งสมาร์ทโฟน เขาตัดสินใจเปลี่ยนไปสู่หน้าจอใหญ่ด้วย iPhone 6 และ 6 Plus ซึ่งทำยอดขายสูงสุด ขณะเดียวกัน Apple ยังเข้าซื้อกิจการมากกว่า 100 ดีล เช่น Beats มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ และธุรกิจโมเด็มของ Intel มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งเชิงเทคโนโลยี
เขายังพา Apple ผ่านวิกฤตใหญ่ ทั้งสงครามการค้า ปัญหาซัพพลายเชน และ COVID-19 โดยยังคงรักษาเสถียรภาพของธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง
Apple คาดหวังอะไรจาก CEO คนใหม่?
ผู้สืบทอดตำแหน่งคือ John Ternus อายุ 50 ปี รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ เขาเข้าร่วม Apple ตั้งแต่ปี 2001 และมีบทบาทสำคัญใน iPhone, iPad, AirPods รวมถึง Apple Silicon ซึ่งเป็นแกนเทคโนโลยีหลักของบริษัท
อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญไม่ใช่ “เขามีความสามารถหรือไม่” แต่คือ “ความสามารถของเขาเหมาะกับยุคนี้หรือไม่”
Apple ในยุค AI ยังเป็นบริษัทที่เน้นฮาร์ดแวร์เป็นศูนย์กลาง จุดแข็งของบริษัทคือการผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างลึกซึ้ง แนวทาง AI ของ Apple จึงเน้น “AI บนอุปกรณ์” มากกว่าคลาวด์ ซึ่งต้องอาศัยชิปประสิทธิภาพสูงและสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเฉพาะ จุดนี้คือความเชี่ยวชาญของ Ternus
แต่ความท้าทายอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และโมเดล AI ซึ่ง Apple ยังตามหลังคู่แข่ง และเป็นพื้นที่ที่ Ternus ยังไม่เคยบริหารโดยตรง นั่นหมายความว่าเขาต้องก้าวออกจาก comfort zone อย่างมาก
Apple ยังเติบโตด้วยตัวเลขที่แข็งแกร่ง
ในไตรมาสล่าสุด Apple รายงานรายได้ 143.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าปีก่อนที่ 124.3 พันล้านดอลลาร์ และ EPS อยู่ที่ 2.84 ดอลลาร์
- iPhone รายได้ 85.3 พันล้านดอลลาร์ ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
- iPad เติบโตแข็งแกร่งที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์
- Mac และอุปกรณ์สวมใส่ชะลอตัวเล็กน้อย
- ธุรกิจบริการทำสถิติสูงกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ และยังเป็นเสาหลักที่มั่นคงที่สุด
Apple ยังคงรักษากระแสเงินสดแข็งแกร่ง พร้อมจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง
แม้ไม่ได้เร่งเข้าสู่สงคราม AI แบบเต็มรูปแบบ แต่ Apple เลือกกลยุทธ์ “ผสาน AI เข้ากับระบบนิเวศ” และด้วยฐานอุปกรณ์กว่า 2.5 พันล้านเครื่องทั่วโลก ทำให้บริษัทมีสถานะพิเศษ ทั้งในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง และศักยภาพเติบโตระยะยาว หากตลาดเริ่มประเมิน Apple ใหม่ในฐานะแพลตฟอร์ม AI เต็มรูปแบบ
แม้จะถูกมองว่า “ตามหลัง” ในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ แต่ Apple ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภายในที่แข็งแกร่ง ด้วยการรักษาโมเมนตัมการเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้านรายได้และกำไร
การที่บริษัทสามารถทำผลงานออกมาดีกว่าคาดการณ์ของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน แต่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนว่า กลยุทธ์การเติบโตแบบระมัดระวังแต่มีความสม่ำเสมอของบริษัทกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง และกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต
แหล่งที่มา: YahooFinance
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (AAPL.US)
แหล่งที่มา: xStation5
นักลงทุนแสดงความระมัดระวังอย่างชัดเจนต่อข่าวที่ Tim Cook อาจลงจากตำแหน่ง CEO ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับตัวลงของราคาหุ้น Apple ประมาณ 2.76% ในการซื้อขายล่าสุด ความไม่แน่นอนนี้มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ต่อไป จนกว่าตลาดจะเห็นทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนจากทีมผู้บริหารชุดใหม่
ในมุมมองทางเทคนิค หุ้นได้หลุดแนวโน้มขาขึ้นสำคัญหลังจากทดสอบหลายครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวรับเดิมเริ่มอ่อนแอลง การหลุดโครงสร้างนี้ทำให้แรงซื้อระมัดระวังมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของการเข้าสู่ช่วงปรับฐาน หากแรงขายยังคงเพิ่มขึ้นและกดราคาหลุดโซนแนวรับบริเวณ 244 ดอลลาร์ สถานการณ์อาจเปิดทางไปสู่การปรับตัวลงลึกถึงบริเวณ 214 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของรอบการขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2025
