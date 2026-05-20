21:17 · 20 พฤษภาคม 2026

Micron และ SanDisk ปรับตัวขึ้น รับแรงหนุนจากปัญหาที่ Samsung และความคาดหวังต่อ Nvidia

Micron และ SanDisk ปรับตัวขึ้นในการซื้อขาย pre-market วันนี้ โดยแรงหนุนในกลุ่ม memory chip มาจากหลายปัจจัยที่กำลังเสริมกันในระยะสั้น

ด้านหนึ่ง ตลาดกำลังตอบรับข่าวเกี่ยวกับ Samsung และความตึงเครียดด้านแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีเลวร้ายอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของการผลิต memory chip ได้

ในอุตสาหกรรมที่ supply และวัฏจักรราคาเป็นปัจจัยสำคัญ ความไม่แน่นอนจากหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก มักเพียงพอที่จะช่วยหนุน valuation ของคู่แข่ง และปรับ sentiment ของทั้ง sector ให้เป็นบวก

อีกแรงหนุนสำคัญคือความคาดหวังก่อนการประกาศงบของ Nvidia ในคืนนี้ ซึ่งกลายเป็นหนึ่งใน event สำคัญที่สุดของ supply chain ด้าน AI

ตลาดคาดว่า Nvidia จะยังคงสะท้อน demand ที่แข็งแกร่งต่อ AI infrastructure ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการ memory chip โดยเฉพาะ:
• HBM
• DRAM

ซึ่งยังถือเป็น bottleneck สำคัญของการขยายกำลังประมวลผล AI

ในบริบทนี้ Micron ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก เพราะ demand ของ HBM กำลังเริ่มชนกับข้อจำกัดด้าน supply มากขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อ hyperscaler และ cloud provider รายใหญ่เดินหน้าสั่งซื้อเพิ่ม ตลาดจึงเริ่ม price-in ไม่เพียงแค่ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แต่รวมถึง pricing mix ที่อาจแข็งแกร่งขึ้นในช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า

หาก Nvidia ส่งสัญญาณว่า GPU investment จะเร่งตัวต่อ ก็ยิ่งช่วยหนุน sentiment ของทั้ง supply chain กลุ่ม memory

ผลลัพธ์คือ วันนี้ตลาดกำลังตอบรับทั้ง:
• แรงหนุนระยะสั้นจากฝั่ง supply
• และ narrative ระยะยาวของ AI

ตลาดเริ่มตระหนักมากขึ้นว่า memory ไม่ใช่เพียงธุรกิจ cyclical แบบเดิมอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งแม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของ supply หรือ demand ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ขณะเดียวกัน ยังมีแรงสนับสนุนจากการปรับเพิ่ม price target ของนักวิเคราะห์ต่อทั้ง Micron และ SanDisk พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเทคโนโลยีโดยรวม ซึ่งยิ่งช่วยเสริม momentum ของหุ้นกลุ่ม semiconductor ในรอบนี้

สรุปสั้น ๆ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับ Samsung กำลังทำให้ตลาดกลับมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้าน supply มากขึ้น ขณะที่ความคาดหวังต่อ Nvidia ยังคงช่วยสนับสนุน narrative ของ demand ที่แข็งแกร่งสำหรับ HBM และ DRAM

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ Micron และ SanDisk จึงได้รับประโยชน์จาก sentiment ที่ดีขึ้น และตลาดกำลังเริ่ม pricing ไม่เพียงแค่การฟื้นตัวตามวัฏจักรของอุตสาหกรรม แต่รวมถึงความเป็นไปได้ของ “ภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้าง” สำหรับ memory chip ระดับ high-end มากที่สุดด้วย

Source: xStation5

