21:15 · 20 พฤษภาคม 2026

การประท้วงที่ Samsung: แรงกดดันด้าน Supply ต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์?

Samsung ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของตลาดเทคโนโลยีโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์กำลังร้อนแรงอย่างมากจากกระแส AI

การลงทุนมหาศาลของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้หลายอุตสาหกรรมและ niche market เติบโตแบบก้าวกระโดด จากปัญหา supply bottleneck และกระแสเงินทุนมหาศาลจากการแข่งขันด้าน AI

หนึ่งในเซกเตอร์สำคัญที่สุดคือกลุ่มหน่วยความจำ:
• DRAM
• NAND
• HBM

โดย Samsung ครองส่วนแบ่งราว 30% ของตลาดทั้งหมด ซึ่งเติบโตขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมา

จากมุมมองนี้ ข่าวการประท้วงที่เกิดขึ้นใน Samsung Electronics จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญต่อทั้ง valuation และเสถียรภาพของตลาด

พนักงานราว 48,000–50,000 คนของ Samsung เตรียมเริ่มประท้วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ และอาจยืดเยื้อนานถึง 18 วัน

ประเด็นหลักของความขัดแย้งคือ “โบนัส”

Samsung รายงานกำไรจากการดำเนินงาน Q1 2026 เพิ่มขึ้นถึง 750% YoY ขณะที่สหภาพแรงงานเรียกร้อง:
• ปฏิรูประบบโบนัส
• ยกเลิกเพดานโบนัสที่จำกัดไว้ไม่เกิน 50% ของเงินเดือนรายปี
• และต้องการให้บริษัทจัดสรร 15% ของกำไรให้กับโบนัสพนักงาน

ฝ่ายบริหารของ Samsung ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยระบุว่าไม่สอดคล้องกับ “หลักการบริหารองค์กร”

ขณะที่ฝั่งพนักงานชี้ว่า SK Hynix ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาด memory chip จ่ายโบนัสสูงกว่า Samsung ถึง 3 เท่า

นี่เป็นปัญหาสำหรับ Samsung หรือไม่? คำตอบคือ “ใช่”

คาดว่าพนักงานประมาณ 40% ในสายการผลิตอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าร่วมการประท้วง

แม้ Samsung จะยังไม่เปิดเผยผลกระทบต่อกำลังการผลิต แต่หากกำลังการผลิตของบริษัทหายไปแม้เพียงครึ่งเดียว อาจทำให้ supply ของตลาดโลกหายไปมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ได้

มูลค่าบริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่า 150% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ระดับความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับสูงมาก และหากความคาดหวังเริ่มเปลี่ยนไป หรือเกิดปัจจัยลบที่เหนือความคาดหมาย ก็อาจเปิดพื้นที่ให้ราคาหุ้นเผชิญแรง correction ได้ค่อนข้างมาก

