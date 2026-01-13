ก้าวสำคัญของ Apple ใน AI: Gemini ขับเคลื่อน Siri

ในช่วงเปิดการซื้อขายของตลาดวอลล์สตรีท ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปรับลดลง 0.5% ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.2% และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.1% สะท้อนความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อัยการสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของธนาคารและคำให้การของเขาต่อวุฒิสภา กระทรวงยุติธรรมออกหมายเรียกคณะลูกขุนใหญ่ และบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟ้องร้อง ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ Fed พาวเวลล์ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองเพื่อกดดันธนาคารกลางให้ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นตามที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการ
การปรับตัวลดลงของหุ้นสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed และความเสี่ยงต่อความผันผวนในนโยบายการเงิน ความกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืม และเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มความไม่แน่นอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ที่มา: xStation5
