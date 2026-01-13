อ่านเพิ่มเติม
11:24 · 13 มกราคม 2026

ก้าวสำคัญของ Apple ใน AI: Gemini ขับเคลื่อน Siri

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ในช่วงเปิดการซื้อขายของตลาดวอลล์สตรีท ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปรับลดลง 0.5% ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.2% และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.1% สะท้อนความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อัยการสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของธนาคารและคำให้การของเขาต่อวุฒิสภา กระทรวงยุติธรรมออกหมายเรียกคณะลูกขุนใหญ่ และบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการฟ้องร้อง ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ Fed พาวเวลล์ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองเพื่อกดดันธนาคารกลางให้ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นตามที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการ

การปรับตัวลดลงของหุ้นสะท้อนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed และความเสี่ยงต่อความผันผวนในนโยบายการเงิน ความกดดันทางการเมืองต่อธนาคารกลางอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืม และเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มความไม่แน่นอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

Source: xStation5

ฟิวเจอร์ส US500 (S&P 500) ปรับลดลงในวันนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตลาดกังวลว่าความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงขึ้น และไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Fed ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย ต้นทุนสินเชื่อ และเสถียรภาพของเศรษฐกิจสหรัฐ

ที่มา: xStation5

15 มกราคม 2026, 18:29

บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓
15 มกราคม 2026, 18:26

TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖
15 มกราคม 2026, 18:20

US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
15 มกราคม 2026, 18:18

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก