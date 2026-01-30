หุ้น Apple ร่วงก่อนงบ 📉 iPhone ยังพยุงบริษัทได้ไหม?

- iPhone + Guidance คือชี้ชะตาหุ้น
- Services & AI ต้องชัด
Apple (AAPL.US) ปิดสัปดาห์งบ Big Tech ท่ามกลางความคาดหวังที่สูงขึ้น
หลังหุ้น Microsoft ถูกขายแรง ตลาดมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อประเด็น CAPEX และ AI แต่แนวทางของ Apple แตกต่างออกไป — ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI เองน้อยกว่า เน้น ความร่วมมือ (partnerships) และการสร้างรายได้ผ่าน ecosystem เป็นหลัก ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้น Apple ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า Big Tech ส่วนใหญ่ เพิ่มขึ้นไม่ถึง 7%
ความคาดหวังของตลาด
-
รายได้: ราว 138.4–138.5 พันล้านดอลลาร์ (ทำสถิติสูงสุดใหม่ เทียบ Q1 FY2025 ที่ 123.4 พันล้านดอลลาร์ / โต ~10–12% YoY)
-
EPS: ราว 2.67 ดอลลาร์ (จาก 2.40 ดอลลาร์ ปีก่อน / +11% YoY)
-
อัตรากำไรขั้นต้น: ตลาดโฟกัสที่ 47–48%
-
รายได้ iPhone: ราว 78–80 พันล้านดอลลาร์ (>12% YoY)
-
รายได้ Services: ราว 30 พันล้านดอลลาร์ (~14% YoY)
นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ Apple แค่ “ทำได้ตามคาด” — แต่ ควรต้องดีกว่าคาด เพราะมาตรฐานถูกตั้งไว้สูง ปฏิกิริยาหุ้นจะขึ้นกับ โครงสร้างรายได้ เป็นหลัก: ผลงาน iPhone, แนวโน้ม (guidance) และเรื่องราว AI
UBS เตือนว่า ต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น อาจยังไม่กระทบ Q1 มากนัก แต่มีโอกาสสะท้อนใน guidance ไตรมาสถัดไป — ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ตลาดมักลงโทษเร็ว
iPhone 17 และ “ซูเปอร์ไซเคิล”
ไตรมาสนี้ครอบคลุมฤดูกาลขายวันหยุด นักลงทุนต้องการเห็นสัญญาณว่า รอบอัปเกรดเร่งตัว โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ถือเครื่องเกิน 4 ปี แม้ตัวเลขรวมอาจออกมาดี แต่หากคอมเมนต์ iPhone แค่ “โอเค” หุ้นอาจขาดแรงขึ้น
สิ่งที่ตลาดอ่านระหว่างบรรทัด
-
อุปสงค์เอนเอียงไปที่รุ่น Pro (มาร์จินสูง) หรือไม่
-
รอบอัปเกรด เร่งจริงหรือยัง
-
Apple กระตุ้นฐานผู้ใช้ iPhone เก่า 300 ล้านเครื่อง+ ได้แค่ไหน
กลไกตลาดชัดเจน: ถ้า iPhone ต่ำกว่าคาด แม้ EPS ดี หุ้นก็อาจไม่รอด
จีน
จีนยังเป็นสนามแข่งขันหนัก (Huawei ฯลฯ, ภาวะเศรษฐกิจผสม, ความอ่อนไหวด้านราคา) แต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น Counterpoint ระบุว่า Apple อาจครอง ส่วนแบ่ง >20% ใน Q4 หาก Apple ยืนยันการฟื้นตัวของรายได้ใน Greater China จะช่วยปลด “แรงกดดันหลัก” ต่อธีมลงทุนปี 2026
Services
นี่คือหัวใจของ valuation premium หากเติบโตสองหลักต่อเนื่อง เรื่อง “ความยืดหยุ่น” จะยิ่งแข็งแรง แต่ถ้ามีสัญญาณชะลอ แม้เล็กน้อย ตลาดอาจตอบสนองแรง ที่ ~30x forward earnings Apple แพ้ทางการอ่านที่อ่อนในเซ็กเมนต์นี้ไม่ได้
AI: Apple Intelligence, Siri และ Gemini
ตลาดต้องการ ความชัดเจนเชิงรูปธรรม:
-
การยอมรับ (adoption) ของ Apple Intelligence เป็นอย่างไร
-
โมเดลสร้างรายได้ (ขายฮาร์ดแวร์ vs Services vs ecosystem)
-
โรดแมป Siri และความหมายเชิงปฏิบัติของพาร์ตเนอร์ Google Gemini
Apple ต้องพิสูจน์ว่า AI แปลเป็น: รอบอัปเกรดที่แรงขึ้น, ASP/mix สูงขึ้น, การยึดเหนี่ยว ecosystem ดีขึ้น และอาจเป็นรายได้ Services ใหม่ — อุดมคติคือผลไตรมาสล่าสุดเริ่มสะท้อนว่า AI “ขยับเข็ม” แล้ว
กราฟหุ้น Apple (D1)
ราคาทรงตัวแถว EMA200 แต่กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Head & Shoulders เสี่ยงกลับตัวลง โดยเส้นคออยู่ใกล้ $248 จากจุดต่ำสองครั้งล่าสุด
Source: xStation5
