08:40 · 30 มกราคม 2026

หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง

ประเด็นหลัก


ประเด็นหลัก

  • ยอดขาย iPhone ในจีนฟื้นตัวแรง

  • ผลประกอบการรวมเหนือคาด 

Apple (AAPL.US) รายงานผลประกอบการ Q4 2025 – iPhone ขายแรงในจีน!

Apple บริษัทใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐ รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 วันนี้ หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อยเกือบ 2% หลังรายงาน ทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นทำได้เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีท

จุดเด่นสำคัญ:

  • ยอดขาย iPhone ในจีนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากอ่อนตัวมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

  • รายได้ iPhone โต 23% YoY ทำรายได้ $85.27B สูงกว่าคาด ($78.31B)

  • รายได้รวมผลิตภัณฑ์: $113.74B (+16% YoY, สูงกว่าคาด $107.69B)

  • กำไรต่อหุ้น (EPS) $2.84 (+18% YoY) – ทำสถิติสูงสุดใหม่

  • รายได้จากบริการ (Services) $30.01B (+14% YoY)

ตัวเลขสำคัญอื่น ๆ:

  • iPad: $8.60B, Mac: $8.39B, Wearables/Home/Accessories: $11.49B

  • ยอดขายในสหรัฐ (Americas): $58.53B

  • ยอดขาย Greater China: $25.53B (+38% YoY)

  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: $18.38B

  • กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน: ~ $54B

  • ฐานอุปกรณ์ติดตั้งแล้ว: >2.5 พันล้านเครื่อง

  • เงินปันผล: $0.26/หุ้น

แนวโน้มไตรมาสถัดไป (Q1 2026):
Apple คาดรายได้เติบโต 13–16% YoY

ภาพรวมหุ้น Apple (D1):
ราคาหุ้นหลังตลาดอยู่ราว $262 บริษัทระบุว่าดีใจที่ยอดขาย iPhone ทำสถิติสูงสุดและบริการยังเติบโตแข็งแกร่ง

Source: xStation5

iPhone and Services revenue together exceeded $115B in Q4.

Source: Apple, Datawrapper

31 มกราคม 2026, 00:59

