หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง

-
ยอดขาย iPhone ในจีนฟื้นตัวแรง
-
ผลประกอบการรวมเหนือคาด
-
ยอดขาย iPhone ในจีนฟื้นตัวแรง
-
ผลประกอบการรวมเหนือคาด
Apple (AAPL.US) รายงานผลประกอบการ Q4 2025 – iPhone ขายแรงในจีน!
Apple บริษัทใหญ่อันดับ 3 ของสหรัฐ รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 วันนี้ หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อยเกือบ 2% หลังรายงาน ทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นทำได้เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีท
จุดเด่นสำคัญ:
-
ยอดขาย iPhone ในจีนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากอ่อนตัวมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
-
รายได้ iPhone โต 23% YoY ทำรายได้ $85.27B สูงกว่าคาด ($78.31B)
-
รายได้รวมผลิตภัณฑ์: $113.74B (+16% YoY, สูงกว่าคาด $107.69B)
-
กำไรต่อหุ้น (EPS) $2.84 (+18% YoY) – ทำสถิติสูงสุดใหม่
-
รายได้จากบริการ (Services) $30.01B (+14% YoY)
ตัวเลขสำคัญอื่น ๆ:
-
iPad: $8.60B, Mac: $8.39B, Wearables/Home/Accessories: $11.49B
-
ยอดขายในสหรัฐ (Americas): $58.53B
-
ยอดขาย Greater China: $25.53B (+38% YoY)
-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: $18.38B
-
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน: ~ $54B
-
ฐานอุปกรณ์ติดตั้งแล้ว: >2.5 พันล้านเครื่อง
-
เงินปันผล: $0.26/หุ้น
แนวโน้มไตรมาสถัดไป (Q1 2026):
Apple คาดรายได้เติบโต 13–16% YoY
ภาพรวมหุ้น Apple (D1):
ราคาหุ้นหลังตลาดอยู่ราว $262 บริษัทระบุว่าดีใจที่ยอดขาย iPhone ทำสถิติสูงสุดและบริการยังเติบโตแข็งแกร่ง
Source: xStation5
iPhone and Services revenue together exceeded $115B in Q4.
Source: Apple, Datawrapper
ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?
สรุปข่าวเช้า 30 มกราคม 2026