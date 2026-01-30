Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?

Apple เปิดปีงบประมาณ 2026 ด้วยผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ไยยักษ์จาก Cupertino ไม่ได้เพียงแค่ทำลายสถิติยอดขายเท่านั้น แต่ยังนิยามกลยุทธ์การเติบโตใหม่ด้วยการใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง บริการที่มีกำไรสูง และแนวทางปัญญาประดิษฐ์แบบก้าวหน้า
แม้ว่าผู้วิจารณ์จะใช้เวลาตลอด 18 เดือนที่ผ่านมาโจมตีบริษัทเรื่องการพลาดโอกาสในระยะแรกของ AI แต่การตัดสินใจของ Apple ที่ละเว้นช่วงแรกของการแข่งขันด้าน AI อาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลในรูปแบบของต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายลงทุนอย่างหนักของ Alphabet, Meta และ Microsoft
📊 Apple ไตรมาส 1 ปี 2026 – ตัวเลขสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม: 143.8 พันล้านดอลลาร์ (+16% ต่อปี) – สถิติใหม่ในประวัติศาสตร์
iPhone: 85.3 พันล้านดอลลาร์ (+23.3% ต่อปี) – การกลับมาของซูเปอร์ไซเคิลอย่างยิ่งใหญ่
บริการ: 30.0 พันล้านดอลลาร์ (+14% ต่อปี) – สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมอัตรากำไรขั้นต้น 76.5%
กำไรสุทธิ: 42.1 พันล้านดอลลาร์ (EPS: 2.84 ดอลลาร์, +19% ต่อปี)
อัตรากำไรขั้นต้น (รวม): 48.2% – สูงกว่าช่วงบนของแนวทางเดิม
ฐานผู้ใช้งาน: อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่กว่า 2.5 พันล้านเครื่อง
เงินคืนผู้ถือหุ้น: 32 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสเดียว
แนวทางไตรมาส 2: คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 13–16% ต่อปี พร้อมอัตรากำไรคงที่ที่ 48–49%
บริษัทเผชิญแรงต้านจากความเชื่อว่าช้าเกินไปในการแข่งขัน AI ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเพียง 8% ในรอบปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน Apple ยังคงสร้างรายได้และกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมควบคุมต้นทุนอย่างมีวินัย นี่อาจเป็นแบบแผนชัดเจนสำหรับการกลับสู่การเป็นผู้นำตลาดหรือไม่?
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
1. iPhone และบริการ: เครื่องยนต์คู่ของการเติบโต
Apple ได้ลดความกังวลเรื่องการชะลอตัวของ iPhone อย่างชัดเจน แรงขับเคลื่อนยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 6% ใน Q4 2025 เป็น 23% ในไตรมาสปัจจุบัน ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสำคัญ โดย Greater China โต 38% ต่อปี พร้อมกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในอินเดีย
พร้อมกันนั้น กลุ่มบริการได้พัฒนา จากเพียงส่วนเสริมของฮาร์ดแวร์ กลายเป็นเสาหลักของธุรกิจ สร้างรายได้ 30 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส Apple Services ตอนนี้เทียบได้กับบริษัท Fortune 50 เป็น "เครื่องยนต์เงียบ" ของการประเมินมูลค่า: รายได้เหล่านี้เกิดซ้ำ มีความยืดหยุ่นต่อวัฏจักรฮาร์ดแวร์ และด้วยอัตรากำไรที่สูง จึงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของกำไรสุทธิ
2. กลยุทธ์ AI: ‘ปัญญาประดิษฐ์ที่มองไม่เห็น’ มากกว่าการอวดโฉม
Apple ใช้กลยุทธ์ “Invisible AI” เฉพาะตัว แทนที่จะเปิดตัวโมเดล AI โดดเด่นเหมือน Microsoft หรือ Google บริษัทฝัง AI เข้ากับประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างลึกซึ้ง
-
สถาปัตยกรรมแบบไฮบริด: งานต่าง ๆ กระจายระหว่างการประมวลผลบนอุปกรณ์และ Private Cloud Compute
-
ความร่วมมือ Gemini: การใช้สิทธิ์ Google Gemini ทำให้ Apple ยอมรับว่าต้องพึ่งพาการสนับสนุนภายนอกในการแข่งขันโมเดลพื้นฐาน ความร่วมมือนี้ช่วยให้ Siri อัปเกรดได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย CAPEX มหาศาลของศูนย์ข้อมูลเหมือนคู่แข่ง
-
การสร้างรายได้แบบอ้อม: AI ไม่ได้ถูกออกแบบเป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่เป็นตัวเร่งให้เกิดการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ (เช่น iPhone Pro) และเพิ่มการสมัคร iCloud
ในขณะที่คู่แข่งหลายรายยังเผชิญ “ช่องว่างการสร้างรายได้”—ค่า CAPEX สูงแต่รายได้ยังไม่สอดคล้อง—Apple ใช้ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการปรับปรุงระบบนิเวศของตน กลยุทธ์ที่เคยสร้างความสำเร็จมาอย่างยาวนาน
3. Apple vs. โลก: การแข่งขันเพื่อมูลค่าตลาด
ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ Apple อยู่ในอันดับสาม รองจาก Nvidia และ Alphabet ตลาดยังประเมินมูลค่า Apple แบบระมัดระวัง และยังไม่ให้ “AI premium” เหมือนผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งที่ Apple ต้องทำเพื่อกลับสู่อันดับ 1:
-
รักษา iPhone Supercycle: ให้หลักฐานชัดเจนว่า Apple Intelligence ช่วยลดรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์
-
ขยายอัตรากำไร: รักษากำไรแม้ต้นทุนหน่วยความจำและชิ้นส่วน AI เพิ่มสูง
-
ความสำเร็จของ Siri รุ่นใหม่: โน้มน้าวชุมชนเทคนิคว่า ความร่วมมือกับ Google และชิป “Baltra” ของ Apple ให้ UX ที่เหนือกว่า Copilot ของ Microsoft
หุ้น Apple มีผลงานผสมผสานในรอบปีที่ผ่านมา และปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2026 อย่างไรก็ตาม ไตรมาสแรกทางการเงินที่แข็งแกร่ง (Q4 2025 ตามปฏิทิน) น่าจะฟื้นความเชื่อมั่นในสถานะของ Apple ในฐานะหนึ่งในหุ้น blue chip ที่แข็งแกร่งที่สุดของ Wall Street
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
4. สรุป
Apple อาจเข้าช้าไปในการแสดง “การตลาด AI” แต่ไม่ได้ล้าหลังในการสร้างมูลค่า การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด และการไม่เข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ข้อมูลอย่างบ้าคลั่ง ช่วยรักษาอัตรากำไรระดับสูงสุด และเปิดทางให้มีการซื้อหุ้นคืนอย่างก้าวร้าว
สำหรับนักลงทุน Apple ยังคงเป็นไฮบริดเฉพาะตัว: เป็นแหล่งสร้างเงินสดที่ปลอดภัย พร้อมตัวเลือกการเติบโตจาก AI แม้จะ “มองไม่เห็น” กลยุทธ์ AI นี้อาจเป็นวิธีสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีระบบนิเวศปิดของผู้ใช้กว่า 2.5 พันล้านคน หากตลาดเริ่มประเมิน Apple ใหม่ในฐานะแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำ การกลับสู่บัลลังก์ของบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกดูเหมือนจะเป็นเรื่องเวลาเท่านั้น
หุ้นปรับตัวขึ้น 2% ในการซื้อขายหลังตลาดทันทีหลังการประกาศผลรายงาน อย่างไรก็ตาม ผลกำไรดังกล่าวได้ถูกยกเลิกทั้งหมดแล้ว ดัชนี US100 และ US500 แสดงความอ่อนแออย่างชัดเจน ซึ่งอาจกดดันความเชื่อมั่นเมื่อตลาด Wall Street เปิดทำการในเซสชันสุดท้ายของสัปดาห์และเดือน
ที่มา: xStation5
