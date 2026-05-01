🚨 ผลประกอบการ Apple ออกมาดีกว่าคาดของ Wall Street แต่ยอดขาย iPhone ต่ำกว่าคาดการณ์

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมา โดยภาพรวมถือว่าแข็งแกร่ง แต่ปฏิกิริยาตลาดค่อนข้างจำกัด ทำให้ราคาหุ้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหลังปิดตลาด (after-hours)
โดยจุดเด่นสำคัญคือธุรกิจบริการ (Services) ที่มีอัตรากำไรสูง สามารถทำผลงานได้ดีกว่าคาดอย่างชัดเจน ขณะที่ยอดขาย iPhone เป็นเพียงจุดอ่อนเล็กน้อย ส่วนยอดขายในจีนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้
ผลประกอบการหลัก
- รายได้: 111.18 พันล้านดอลลาร์ vs 109.66 พันล้าน → ดีกว่าคาด
- EPS: 2.01 vs 1.95 → ดีกว่าคาด
- อัตรากำไรขั้นต้น: 49.27% vs 48.38% → ดีกว่าคาด
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
- iPhone: 56.99B vs 57.21B → ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
- Services: 30.98B vs 30.39B → ดีกว่าคาด
- Mac: 8.40B vs 8.02B → ดีกว่าคาด
- iPad: 6.91B vs 6.66B → ดีกว่าคาด
- Wearables: 7.90B vs 7.70B → ดีกว่าคาด
- Greater China: 20.50B vs 19.45B → ดีกว่าคาด
- Americas: 45.09B vs 45.82B → ต่ำกว่าคาด
มุมมองผู้บริหาร
Tim Cook ระบุว่า
“ความต้องการ iPhone สูงมาก แต่กำลังถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านซัพพลายเชน โดยเฉพาะปัญหาชิปที่กดดันยอดขายบางส่วน”
การตอบแทนผู้ถือหุ้น
- อนุมัติซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์
- เงินปันผล 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ภาพทางเทคนิค (H1)
ราคาหุ้นถูกกดดันลงมาใกล้แนวรับบริเวณเส้น EMA50 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สะท้อนการพักตัวระยะสั้นหลังประกาศงบ แม้ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังคงแข็งแรง
Source: xStation5
🗽บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2009 - ข้อมูลจาก FactSet
