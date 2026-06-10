Food ดีกว่า Tech ❓ Cracker Barrel พุ่ง 32% หลังทำกำไร Q3 ออกมาดีกว่าคาด 🍳📈

Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) พุ่งขึ้นมากกว่า 32% ในช่วงเช้า แตะระดับสูงสุดของวันที่ $48.20 (ล่าสุดยังอยู่ในโซนบวกประมาณ 25%) หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบ 2026 ที่แข็งแกร่งเกินคาดอย่างชัดเจน ทั้งรายได้และกำไร
การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นสวนทางกับตลาดโดยรวมที่อ่อนตัวลง โดย S&P 500, Dow Jones และ NASDAQ ต่างปรับตัวลงราว 0.5%
ไฮไลต์ผลประกอบการและการปรับประมาณการ
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กำไรต่อหุ้น (EPS) พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร
รายงาน EPS ปรับแล้วที่ $0.29 เทียบกับคาดการณ์ที่ขาดทุน $0.42
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รายได้สูงกว่าคาด
รายได้อยู่ที่ $797.4 ล้าน สูงกว่าคาดที่ $777 ล้าน
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ปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี
รายได้ FY2026: $3.27–$3.30 พันล้าน
EBITDA: $120–$125 ล้าน (จากเดิม $85–$100 ล้าน)
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ต้นทุนเริ่มดีขึ้น
คาดเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงเหลือระดับประมาณ 2%
พร้อมแผนปรับโครงสร้างองค์กรที่คาดว่าจะช่วยประหยัด $20–$25 ล้านต่อปี
การพลิกโฉมธุรกิจและแรงหนุนตลาด
CEO Julie Masino ระบุว่าแผนการดำเนินงานเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจน โดย:
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ยอดขายฝั่ง retail เติบโตแซงหน้า restaurant เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี
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คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเพิ่มขึ้น รวมถึง Google rating ดีขึ้นประมาณ 4%
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มีเงินชดเชยคดีความ $47.4 ล้านช่วยหนุนงบ
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โปรแกรม loyalty เติบโตแตะเกือบ 12 ล้านสมาชิก
หุ้น defensive หรือการเริ่มต้นของ rotation
Cracker Barrel เป็นทั้งร้านอาหารและค้าปลีกสไตล์อเมริกันดั้งเดิม รายได้มาจากอาหารแนว Southern comfort food และสินค้าของฝากในร้าน
การพุ่งขึ้นครั้งนี้สะท้อนแรงซื้อในธีม “rotation” จากหุ้นเทคโนโลยีที่มี valuation สูง ไปยังหุ้นผู้บริโภคเชิง defensive ที่มีความเสถียรของกระแสเงินสดมากกว่า
ภาพเทคนิค (W1)
ราคาพุ่งทะลุ EMA 10 และ EMA 50
กำลังทดสอบ EMA 100 ใกล้ $45.16
ทะลุ Fibonacci 38.2% ($41.36) และกำลังทดสอบ 50% ($45.26)
RSI (14) พุ่งใกล้ 69.7 แสดงโมเมนตัมแข็งแกร่งแต่เริ่มเข้าใกล้โซน overbought
สรุป
Cracker Barrel กำลังกลายเป็นตัวอย่างของหุ้น defensive ที่สามารถ re-rate ได้แรงจาก earnings surprise พร้อมแรงหนุนจากธีม rotation ออกจากกลุ่มเทคโนโลยี
คำถามสำคัญคือ การเคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการรีบาวด์เฉพาะตัว หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทางกระแสเงินทุนในตลาด
Source: xStation5
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