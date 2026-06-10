Market Wrap: ตลาดจับตารอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลใจ

- ในช่วงการซื้อขายวันพุธ ตลาดยุโรปกำลังปรับตัวลงตามดัชนีสหรัฐฯ ที่เผชิญแรงขายอย่างหนักเมื่อวานนี้
- บรรยากาศการลงทุนอยู่ในโหมดเชิงลบอย่างชัดเจน แม้ว่าข่าวสารจากฝั่งบริษัทจดทะเบียนจะมีค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจสะท้อนว่าก่อนหน้านี้แรงหนุนหลักของตลาดมาจากผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจกำลังกดดันตลาดในวงกว้าง
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงค่อนข้างแรง โดยเฉลี่ยราว 1% ดัชนีที่อ่อนแอที่สุดคือ WIG20 ที่ลดลงประมาณ 1.4% ขณะที่ตลาดในสวิตเซอร์แลนด์ สเปน และอิตาลีปรับตัวลงน้อยกว่า โดยติดลบเพียงประมาณ 0.5%
- ภาพรวมของตลาดยังคงอยู่ในภาวะรอคอยอย่างกังวล ปัจจัยไม่แน่นอนหลักสำหรับยุโรปคือทิศทางความขัดแย้งในอิหร่าน รวมถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของ ECB ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ดังกล่าว
- ขณะนี้ตลาดเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ที่ ECB อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งในปี 2026 ซึ่งหากมีข้อมูลที่สร้างความประหลาดใจ อาจส่งผลให้ดัชนีหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงได้
- STMicro (STM.IT) – รายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด แม้ว่ากำไรจะลดลง แต่รายได้ที่เติบโตและแนวโน้มความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หุ้นพุ่งกว่า 15%
- Sanofi (SAN.FR) – บริษัทประกาศเสร็จสิ้นการพัฒนายา Rilliprubart ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงมากกว่า 1.5%
- HSBC (HSBA.UK) – JP Morgan ชี้ถึงปัญหาของธนาคารในจีน ทำให้หุ้นลดลง 2%
- SAP (SAP.DE) – หุ้นร่วงมากกว่า 4% หลัง Goldman Sachs ออกรายงานเตือนแรงกดดันด้านมาร์จิ้นจากต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น
- อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สุดของวันนี้คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ซึ่งจะเผยแพร่ก่อนตลาด Wall Street เปิดทำการประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.2% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดอยู่ที่ 2.9% หากตัวเลขออกมาแตกต่างจากคาด อาจกระตุ้นความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาด
- ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อทั่วไป ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอย่างมากของราคาพลังงานและอาหารต่อการเพิ่มขึ้นของระดับราคา
- สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด โดยติดลบในกรอบ 0.5-1%
- ในตลาดค่าเงิน เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่ามากที่สุด หลังถ้อยแถลงล่าสุดจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ถูกตลาดตีความว่ามีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น โดยเงินปอนด์แข็งค่าราว 0.25% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
- เมื่อคืนที่ผ่านมา มีรายงานว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตี “Apache” ของสหรัฐฯ ที่ลาดตระเวนในช่องแคบฮอร์มุซตก ก่อนที่สหรัฐฯ จะตอบโต้ด้วยการโจมตีทางทหารต่อเป้าหมายในอิหร่าน
- Donald Trump แสดงความคิดเห็นว่า “อิหร่านจะต้องชดใช้สำหรับการรอนานเกินไป”
- แม้สถานการณ์จะทวีความรุนแรงขึ้น แต่ตลาดน้ำมันยังเคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่โลหะมีค่าปรับตัวลดลง
- ด้านข้าวสาลีปรับตัวขึ้น โดยสัญญาซื้อขายเพิ่มขึ้น 2% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในสหรัฐฯ
- ความกังวลยังปกคลุมตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดย Bitcoin ปรับตัวลงสู่ระดับ 60,000 ดอลลาร์
ความขัดแย้งในอิหร่านไม่จำเป็นต้องยุติลง
ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.
ความเสี่ยงต่อการเติบโต – มีแค่ในยุโรปเท่านั้นหรือ?
อิหร่านตึงเครียดรอบใหม่ ดันน้ำมันใกล้ $100 อีกครั้ง 🚨