Applied Digital เร่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น เกือบ 20%

- Applied Digital รายงานรายได้ 64.2 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 50 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมประกาศสัญญาใหม่กับ CoreWeave ทำให้กำลังการผลิตของศูนย์ 400 เมกะวัตต์เต็มประสิทธิภาพแล้ว
Applied Digital Corp ทำผลงานเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ โดยรายงาน รายได้ 64.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับปีก่อน แหล่งรายได้หลักมาจากการให้เช่ากำลังการประมวลผลของศูนย์ข้อมูล คิดเป็นเกือบ 60% ของรายได้รวม
บริษัทสร้างความประหลาดใจต่อตลาดด้วยการประกาศสัญญาใหม่กับ CoreWeave ทำให้ศูนย์ Polaris Forge 1 ใช้กำลังการผลิตเต็ม 400 เมกะวัตต์
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
-
การก่อสร้างศูนย์ใหม่ Polaris Forge 2 จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 300 เมกะวัตต์ และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 1 GW ของพลังประมวลผล
-
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2026 และเต็มกำลังในปี 2027
-
สะท้อนว่าบริษัทยังมีพื้นที่เติบโตอีกมาก แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความกังวลเรื่องข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต
แม้ว่าบริษัทยังคงขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายลงทุนสูง แต่ได้ระดมทุน 5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการขยายตัว
ผู้บริหารมองว่า ด้วยการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก Applied Digital มีศักยภาพสูงที่จะชนะสัญญาใหม่และเพิ่มรายได้
แนวโน้มราคาหุ้น
หุ้นของบริษัทอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง ตั้งแต่ต้นปีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 350% และผลประกอบการล่าสุดยิ่งเพิ่มความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น
Source: xStation5
