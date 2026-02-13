อ่านเพิ่มเติม
13 กุมภาพันธ์ 2026

Arista Networks ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์!

นี่คือ สรุปข่าวทางการเงินของ Arista Networks Q4 2025 และภาพรวม 2026 ในภาษาไทย แบบอ่านง่าย:

📈 ผลประกอบการไตรมาส 4/2025

  • รายได้: 2.49 พันล้านดอลลาร์ (+29% YoY) → สูงกว่าคาดที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์

  • EPS (Non-GAAP): 0.82 ดอลลาร์ (+14% YoY) → สูงกว่าคาด 0.76 ดอลลาร์

  • กำไรสุทธิ (Non-GAAP): 1.047 พันล้านดอลลาร์ → เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท

  • กำไรสุทธิ (GAAP): 955.8 ล้านดอลลาร์

  • Gross Margin: 63%

  • Operating Margin: 46%

รายได้รวมปี 2025: 9.006 พันล้านดอลลาร์ (+28.6% YoY)

💡 แนวโน้มธุรกิจและการเติบโต

  • การเติบโตของ Q4 มาจาก ความต้องการ AI networking และ data center

  • อัตรากำไรคงที่ แสดงถึงการบริหารต้นทุนการผลิตและ R&D อย่างมีประสิทธิภาพ

  • AI networking และ data center เป็น แรงขับเคลื่อนหลักของรายได้

  • ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครือข่าย ลดเวลาประมวลผล และผนวก AI กับระบบลูกค้า

☁️ Cloud & AI Infrastructure

  • ขยายส่วนแบ่งตลาดในโครงการ Cloud ขนาดใหญ่

  • เพิ่มฟีเจอร์ Automation, Traffic Management และ Security → ลูกค้าให้ความสำคัญมากขึ้น

  • พัฒนา AI-driven analytics → ช่วยคาดการณ์โหลดเครือข่ายและปรับ throughput ให้เหมาะสม

  • เน้นสร้าง ecosystem AI + data center เพื่อเพิ่มความภักดีและรายได้ระยะยาว

💰 CapEx และแนวโน้ม 2026

  • รายได้ปี 2026 คาดการณ์: 11.25 พันล้านดอลลาร์ (~25% YoY)

  • AI Networking Segment: 3.25 พันล้านดอลลาร์ → แสดงถึงความสำคัญของ AI และ Data Center

  • คาดว่าความต้องการสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยจะสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องและอัตรากำไรเพิ่มขึ้น

⚠️ ความเสี่ยงที่ควรจับตา

  • รายได้หลักมาจากลูกค้าใหญ่ เช่น Cloud Providers → การเลื่อนหรือสูญเสียคำสั่งซื้ออาจกระทบการเติบโต

  • Segment AI networking และ data center อ่อนไหวต่อการลดงบลงทุนของลูกค้า

  • แข่งขันสูงจากบริษัท networking รายใหญ่และ white-box solutions → อาจกระทบกำไรและส่วนแบ่งตลาด

  • ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, ภูมิรัฐศาสตร์ หรือ supply chain อาจกระทบการดำเนินงาน

Key Takeaways

  • Arista รวม การลงทุน AI + data center กับ การสร้างรายได้และกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ

  • Q4 ทำลายสถิติรายได้และกำไรสุทธิ

  • งบดุลแข็งแกร่ง, หนี้ต่ำ → รองรับแผนลงทุนปี 2026 โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงทางการเงิน

  • สรุป: Arista ยังคงเป็นผู้นำด้าน AI และ Cloud Networking Infrastructure ในยุค AI

 

