Arista Networks ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์!

นี่คือ สรุปข่าวทางการเงินของ Arista Networks Q4 2025 และภาพรวม 2026 ในภาษาไทย แบบอ่านง่าย:
📈 ผลประกอบการไตรมาส 4/2025
-
รายได้: 2.49 พันล้านดอลลาร์ (+29% YoY) → สูงกว่าคาดที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์
-
EPS (Non-GAAP): 0.82 ดอลลาร์ (+14% YoY) → สูงกว่าคาด 0.76 ดอลลาร์
-
กำไรสุทธิ (Non-GAAP): 1.047 พันล้านดอลลาร์ → เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท
-
กำไรสุทธิ (GAAP): 955.8 ล้านดอลลาร์
-
Gross Margin: 63%
-
Operating Margin: 46%
รายได้รวมปี 2025: 9.006 พันล้านดอลลาร์ (+28.6% YoY)
💡 แนวโน้มธุรกิจและการเติบโต
-
การเติบโตของ Q4 มาจาก ความต้องการ AI networking และ data center
-
อัตรากำไรคงที่ แสดงถึงการบริหารต้นทุนการผลิตและ R&D อย่างมีประสิทธิภาพ
-
AI networking และ data center เป็น แรงขับเคลื่อนหลักของรายได้
-
ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครือข่าย ลดเวลาประมวลผล และผนวก AI กับระบบลูกค้า
☁️ Cloud & AI Infrastructure
-
ขยายส่วนแบ่งตลาดในโครงการ Cloud ขนาดใหญ่
-
เพิ่มฟีเจอร์ Automation, Traffic Management และ Security → ลูกค้าให้ความสำคัญมากขึ้น
-
พัฒนา AI-driven analytics → ช่วยคาดการณ์โหลดเครือข่ายและปรับ throughput ให้เหมาะสม
-
เน้นสร้าง ecosystem AI + data center เพื่อเพิ่มความภักดีและรายได้ระยะยาว
💰 CapEx และแนวโน้ม 2026
-
รายได้ปี 2026 คาดการณ์: 11.25 พันล้านดอลลาร์ (~25% YoY)
-
AI Networking Segment: 3.25 พันล้านดอลลาร์ → แสดงถึงความสำคัญของ AI และ Data Center
-
คาดว่าความต้องการสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยจะสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องและอัตรากำไรเพิ่มขึ้น
⚠️ ความเสี่ยงที่ควรจับตา
-
รายได้หลักมาจากลูกค้าใหญ่ เช่น Cloud Providers → การเลื่อนหรือสูญเสียคำสั่งซื้ออาจกระทบการเติบโต
-
Segment AI networking และ data center อ่อนไหวต่อการลดงบลงทุนของลูกค้า
-
แข่งขันสูงจากบริษัท networking รายใหญ่และ white-box solutions → อาจกระทบกำไรและส่วนแบ่งตลาด
-
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, ภูมิรัฐศาสตร์ หรือ supply chain อาจกระทบการดำเนินงาน
✅ Key Takeaways
-
Arista รวม การลงทุน AI + data center กับ การสร้างรายได้และกำไรอย่างมีประสิทธิภาพ
-
Q4 ทำลายสถิติรายได้และกำไรสุทธิ
-
งบดุลแข็งแกร่ง, หนี้ต่ำ → รองรับแผนลงทุนปี 2026 โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงทางการเงิน
-
สรุป: Arista ยังคงเป็นผู้นำด้าน AI และ Cloud Networking Infrastructure ในยุค AI
