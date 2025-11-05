Arista Networks (ANET) — พรีวิวผลประกอบการไตรมาส 3 2025

- ตลาดคาดว่า Arista Networks จะมีรายได้ประมาณ 2.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+25% YoY) และ กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ 0.72 ดอลลาร์สหรัฐ
- กลุ่ม AI Networking และ Hyperscale Data Center ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของยอดขาย
- นักลงทุนจะจับตา คำแถลงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความต้องการ, แรงกดดันด้านต้นทุน และอัตรากำไร ในไตรมาสต่อไปอย่างใกล้ชิด
- ตลาดคาดว่า Arista Networks จะมีรายได้ประมาณ 2.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+25% YoY) และ กำไรต่อหุ้น (EPS) ประมาณ 0.72 ดอลลาร์สหรัฐ
- กลุ่ม AI Networking และ Hyperscale Data Center ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65% ของยอดขาย
- นักลงทุนจะจับตา คำแถลงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความต้องการ, แรงกดดันด้านต้นทุน และอัตรากำไร ในไตรมาสต่อไปอย่างใกล้ชิด
Arista Networks จะเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 หลังปิดตลาดวันนี้ โดยความคาดหวังต่อรายงานสูงมาก
ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ โซลูชันเครือข่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscale Data Center) เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็ว
Arista เป็นที่ยอมรับในฐานะผู้เล่นสำคัญด้าน เทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง ซึ่งช่วยให้บริษัทรักษาตำแหน่งผู้นำในกลุ่ม AI Networking ได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลทางการเงินสำคัญของ Arista Networks
ตลาดคาดว่า ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ Arista Networks จะยังคงแสดงถึง การเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่ง และ ความสามารถในการทำกำไรสูงอย่างต่อเนื่อง
ไตรมาส 3 ปี 2025
-
รายได้รวม: 2.26–2.3 พันล้านดอลลาร์ (+25% YoY)
-
รายได้จากผลิตภัณฑ์: ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์
-
รายได้จากบริการ: ประมาณ 347 ล้านดอลลาร์
-
กำไรต่อหุ้น (EPS): ประมาณ 0.72 ดอลลาร์ (+13% YoY)
-
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin): 64.2% เล็กน้อยต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้า
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin): 47.5% แสดงถึงความสามารถทำกำไรสูงต่อเนื่อง
คาดการณ์ไตรมาส 4 ปี 2025
-
รายได้รวม: 2.33 พันล้านดอลลาร์
-
Gross Margin: 63.2%
AI และ Data Center เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
กลุ่ม AI Networking และ Hyperscale Data Center เป็นแหล่งรายได้สำคัญของ Arista คิดเป็นประมาณ 65% ของยอดขายทั้งหมด
ความต้องการ สวิตช์อีเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเศษ เช่น 100G, 400G และ 800G ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โซลูชันของ Arista รองรับลูกค้ารายใหญ่ เช่น Amazon, Google, Microsoft, Meta, และ Oracle เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
มีการประเมินว่า รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ Arista อาจแตะ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ Scale-up ใหม่อาจกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
กำไรสูงและความมั่นคงในการดำเนินงาน
Arista ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรสูงและเสถียรภาพในการดำเนินงาน แม้จะเผชิญความผันผวนของตลาดเทคโนโลยีและความต้องการเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แม้จะเผชิญ แรงกดดันด้านต้นทุน และ ความท้าทายในซัพพลายเชน แต่ Arista ยังคงรักษา อัตรากำไรสูงสุดในอุตสาหกรรม อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ใกล้ 47% และ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน แข็งแกร่ง
รายได้จากบริการช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้บริษัทยังคงมีความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมการแข่งขันสูง
แนวโน้มและความเสี่ยง
แม้ความต้องการแข็งแกร่ง ฝ่ายบริหารของ Arista ยัง ไม่ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับปี 2026 หลังจาก Investor Day เดือนกันยายน
นักลงทุนจะติดตามอย่างใกล้ชิด คำแถลงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับต้นทุนชิ้นส่วนออปติก, แรงกดดันด้านราคา จากผู้ให้บริการขนาดใหญ่ (hyperscalers), และโอกาสในการขยายอัตรากำไร ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันสูง
ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การพึ่งพารายได้จากลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย และ ลักษณะการลงทุนในภาค Data Center ที่มีวัฏจักร
การประเมินตลาด
Arista ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในกลุ่ม AI Networking และ Hyperscale Data Center ด้วยกำไรสูง ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการปรับตัวต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจะให้ความสนใจต่อทิศทางรายได้และแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทในอนาคต
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Arista Networks ปรับตัวขึ้นประมาณ 40% สะท้อนถึงความคาดหวังสูงของตลาดต่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม AI Networking
ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อปฏิกิริยาของนักลงทุนหลังรายงานผลประกอบการ คือ น้ำเสียงของคำแนะนำ (guidance) สำหรับไตรมาสถัดไป และแนวโน้มความต้องการในกลุ่ม AI Networking
สรุป
Arista Networks เข้าสู่ช่วงสิ้นปีด้วย สถานะการเงินที่แข็งแกร่ง, อัตรากำไรที่มั่นคง, และ การขยายตัวในตลาด AI
บริษัทยังคงสร้าง ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ผ่าน เทคโนโลยีเครือข่ายนวัตกรรม, ซอฟต์แวร์ขั้นสูง, และ ความร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (hyperscalers)
รายงานผลประกอบการไตรมาสวันนี้คาดว่าจะยืนยันว่า Arista ยังคงเป็นหนึ่งใน ผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการเติบโตของ AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และยังคงมี ศักยภาพในการขยายรายได้และอัตรากำไร ต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉