ASML: ยักษ์เทคโนโลยียุโรปจะทำผลงานเหนือความคาดหมายอีกครั้งหรือไม่?

ASML กำลังถูกคาดหวังสูงมากจากตลาด โดยคาดว่ากำไรและรายได้จะโตอย่างมากในไตรมาสนี้
ตลาดจะจับตา “High NA” ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ ASML ครองตลาดแบบผูกขาด
ผลประกอบการที่ดีแต่แนวโน้มอนาคตอ่อนแออาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงได้ในระยะสั้น
บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ASML จากเนเธอร์แลนด์ จะรายงานผลประกอบการก่อนเปิดตลาดในวันที่ 28 มกราคม
ก่อนหน้านี้ตลาดได้ตระหนักแล้วว่า ASML มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างไร โดยบริษัทเพิ่งผ่านช่วงการเติบโตที่น่าประทับใจทั้งในด้านผลประกอบการและมูลค่าหลักทรัพย์ คำถามคือ: ยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับขึ้นได้อีกหรือไม่?
ASML สามารถทำกำไรเหนือความคาดหมายได้ 6 ไตรมาสติดต่อกัน แล้ว ครั้งนี้จะรักษาสถิติดังกล่าวได้อีกหรือไม่? โดยภาพรวมตลาดมีความคาดหวังสูงมาก
คาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์คาดว่า EPS จะอยู่ที่ประมาณ 8.2 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จะมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายถึงการเติบโตมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
เมื่อเป้าถูกตั้งไว้สูงมาก ความเสี่ยงทั้งต่อผลประกอบการและปฏิกิริยาของตลาดจึงเพิ่มขึ้น แม้แต่ ASML เองก็อาจเผชิญความยากลำบากในการทำให้การเติบโตแข็งแกร่งในช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อจำกัดด้านยอดขายเกิดขึ้นจากฝั่งลูกค้ามากกว่าจากตัวบริษัทเอง เช่น การล่าช้าในการดำเนินโครงการ หรือจำนวน “clean rooms” ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องจักร
หนึ่งในจุดที่ตลาดจะจับตามองอย่างใกล้ชิดคือ เซ็กเมนต์ High NA ซึ่งเป็นเครื่อง lithography รุ่นล่าสุด ตลาดในเซ็กเมนต์นี้ ASML ยังคงถือครองอำนาจผูกขาดอย่างสมบูรณ์ และเป็นเซ็กเมนต์ที่ตลาดคาดหวังสูงสุด
แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมตามที่นักลงทุนคาดหวัง แต่คำแนะนำเชิงทิศทาง (guidance) อาจออกมาดู “ระมัดระวัง” ซึ่งผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งแต่ guidance ที่ดูอ่อนแอ อาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงในระยะสั้นได้
ความเสี่ยงที่สำคัญต่อภาพระยะยาวของบริษัทอาจมาจากพฤติกรรมความต้องการที่เชื่อมโยงกับ “ปฏิวัติ AI” อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีนี้ ผลประกอบการของ ASML จะมีแรงหนุนเชิงเฉื่อย (inertia) ที่สูง ทำให้มีความเป็นไปได้มากกว่าที่ตลาดยังไม่ได้นำประโยชน์จาก AI เข้ามาเต็มที่ มากกว่าที่จะเริ่มคิดถึงความเสี่ยงในอนาคต
อีกหนึ่งปัจจัย “ม้ามืด” ในการรายงานผลประกอบการอาจเป็นผลลัพธ์หรือ guidance ที่แข็งแกร่งกว่าคาด จากการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของความต้องการหน่วยความจำ RAM
สุดท้ายแล้ว ปฏิกิริยาของตลาดจะถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง ผลประกอบการที่รายงาน และ คำแนะนำเชิงทิศทางในอนาคต
ASML.NL (D1)
The uptrend remains strong, and there are few indications that it is coming to an end, although the remaining upside appears increasingly limited. Source: xStation
