15:30 · 15 ตุลาคม 2025

ASML พุ่งขึ้น 3.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด 📈 คำสั่งซื้อยืนยันความต้องการด้าน AI ที่แข็งแกร่ง

ประเด็นหลัก
  • ​​​​ASML ปรับตัวขึ้นราว 3.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด
  • บริษัทประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาด ทั้งกำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไร และยอดคำสั่งซื้อ
  • แนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปีช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ASML
หุ้น
ASML.US, ASML Holding NV - ADR
-
-
ASML
หุ้น
ASML.NL, ASML Holding NV
-
-
ASML พุ่งขึ้นกว่า 3.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาดีกว่าที่นักลงทุนคาดไว้

ความตื่นตัวในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงหนุนหลักจากยอดคำสั่งซื้อที่สูงถึง 5.4 พันล้านยูโร สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 4.9 พันล้านยูโร สะท้อนถึงความต้องการลงทุนอย่างแข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ลิโธกราฟี EUV เพียงรายเดียวในโลกที่ใช้ผลิตชิป AI ขั้นสูง กำลังกลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแสการลงทุนในภาคนี้

Source: xStation5

 

คริสตอฟ ฟูเกต์ (Christophe Fouquet) ซีอีโอของ ASML เน้นย้ำถึงแรงส่งเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทมีแผนจะเพิ่มรายได้ต่อปีให้สูงถึง 60 พันล้านยูโรภายในปี 2030 จากระดับ 28.3 พันล้านยูโรในปี 2024 และมีแผนจะเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่าใกล้สำนักงานใหญ่ในเมืองเฟลด์โฮเฟน (Veldhoven)

ด้านความเสี่ยง ASML ต้องเผชิญกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะข้อจำกัดในการขายสินค้าให้กับจีน อันเป็นผลจากมาตรการของสหรัฐฯ ที่มุ่งควบคุมภาคเซมิคอนดักเตอร์ของจีน นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานจากมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีน เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากจีนที่เพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางการค้าและเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในอนาคตของบริษัท

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 (Q3 2025):

  • ยอดคำสั่งซื้อใหม่: €5.40 พันล้าน (ลดลง 2.6% QoQ) สูงกว่าคาด (€4.89 พันล้าน)

  • ยอดขายสุทธิ: €7.52 พันล้าน (ลดลง 2.3% QoQ) ต่ำกว่าคาด (€7.71 พันล้าน)

  • ยอดขายระบบ: €5.55 พันล้าน (ลดลง 6.3% QoQ) ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย (€5.66 พันล้าน)

  • จำนวนเครื่องที่ขายทั้งหมด: 72 เครื่อง (ต่ำกว่าคาด 98.5 เครื่อง) โดยส่วนใหญ่เป็นรุ่น ArFi (38 เครื่อง)

  • สัดส่วนยอดขายระบบจากจีน: 42% (เพิ่มจาก 27% ในไตรมาส 2)

  • ยอดขายจากบริการและการดำเนินงานภาคสนาม: €1.96 พันล้าน ใกล้เคียงกับคาดการณ์ (€2.0 พันล้าน)

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 51.6% สูงกว่าคาดเล็กน้อย (51.4%)

  • ค่าใช้จ่ายด้าน R&D: €1.11 พันล้าน ต่ำกว่าคาด (€1.2 พันล้าน)

  • กำไรจากการดำเนินงาน: €2.47 พันล้าน สูงกว่าคาด (€2.43 พันล้าน)

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 32.8% สูงกว่าคาด (31.3%)

  • กำไรสุทธิ: €2.13 พันล้าน (ลดลง 7.2% QoQ) สูงกว่าคาดเล็กน้อย (€2.07 พันล้าน)

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: €5.13 พันล้าน (ลดลง 29% QoQ) ต่ำกว่าคาด (€5.91 พันล้าน)

  • เงินปันผลระหว่างกาล: €1.60 ต่อหุ้น

แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2025 (Q4 2025 Outlook):

  • ยอดขายสุทธิ: €9.2–9.8 พันล้าน (คาดการณ์: €9.23 พันล้าน)

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 51%–53% (คาดการณ์: 50.7%)

  • ค่าใช้จ่ายด้าน R&D: ประมาณ €1.2 พันล้าน (คาดการณ์: €1.25 พันล้าน)

17 ตุลาคม 2025, 15:37

