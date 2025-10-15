ASML พุ่งขึ้น 3.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด 📈 คำสั่งซื้อยืนยันความต้องการด้าน AI ที่แข็งแกร่ง

- ASML ปรับตัวขึ้นราว 3.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด
- บริษัทประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าคาด ทั้งกำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไร และยอดคำสั่งซื้อ
- แนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่งในช่วงที่เหลือของปีช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ASML พุ่งขึ้นกว่า 3.5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังผลประกอบการไตรมาส 3 ออกมาดีกว่าที่นักลงทุนคาดไว้
ความตื่นตัวในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงหนุนหลักจากยอดคำสั่งซื้อที่สูงถึง 5.4 พันล้านยูโร สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 4.9 พันล้านยูโร สะท้อนถึงความต้องการลงทุนอย่างแข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
บริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ลิโธกราฟี EUV เพียงรายเดียวในโลกที่ใช้ผลิตชิป AI ขั้นสูง กำลังกลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระแสการลงทุนในภาคนี้
Source: xStation5
คริสตอฟ ฟูเกต์ (Christophe Fouquet) ซีอีโอของ ASML เน้นย้ำถึงแรงส่งเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทมีแผนจะเพิ่มรายได้ต่อปีให้สูงถึง 60 พันล้านยูโรภายในปี 2030 จากระดับ 28.3 พันล้านยูโรในปี 2024 และมีแผนจะเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสองเท่าใกล้สำนักงานใหญ่ในเมืองเฟลด์โฮเฟน (Veldhoven)
ด้านความเสี่ยง ASML ต้องเผชิญกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะข้อจำกัดในการขายสินค้าให้กับจีน อันเป็นผลจากมาตรการของสหรัฐฯ ที่มุ่งควบคุมภาคเซมิคอนดักเตอร์ของจีน นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานจากมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีน เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากจีนที่เพิ่มขึ้น ความตึงเครียดทางการค้าและเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในอนาคตของบริษัท
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 (Q3 2025):
-
ยอดคำสั่งซื้อใหม่: €5.40 พันล้าน (ลดลง 2.6% QoQ) สูงกว่าคาด (€4.89 พันล้าน)
-
ยอดขายสุทธิ: €7.52 พันล้าน (ลดลง 2.3% QoQ) ต่ำกว่าคาด (€7.71 พันล้าน)
-
ยอดขายระบบ: €5.55 พันล้าน (ลดลง 6.3% QoQ) ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย (€5.66 พันล้าน)
-
จำนวนเครื่องที่ขายทั้งหมด: 72 เครื่อง (ต่ำกว่าคาด 98.5 เครื่อง) โดยส่วนใหญ่เป็นรุ่น ArFi (38 เครื่อง)
-
สัดส่วนยอดขายระบบจากจีน: 42% (เพิ่มจาก 27% ในไตรมาส 2)
-
ยอดขายจากบริการและการดำเนินงานภาคสนาม: €1.96 พันล้าน ใกล้เคียงกับคาดการณ์ (€2.0 พันล้าน)
-
อัตรากำไรขั้นต้น: 51.6% สูงกว่าคาดเล็กน้อย (51.4%)
-
ค่าใช้จ่ายด้าน R&D: €1.11 พันล้าน ต่ำกว่าคาด (€1.2 พันล้าน)
-
กำไรจากการดำเนินงาน: €2.47 พันล้าน สูงกว่าคาด (€2.43 พันล้าน)
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 32.8% สูงกว่าคาด (31.3%)
-
กำไรสุทธิ: €2.13 พันล้าน (ลดลง 7.2% QoQ) สูงกว่าคาดเล็กน้อย (€2.07 พันล้าน)
-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: €5.13 พันล้าน (ลดลง 29% QoQ) ต่ำกว่าคาด (€5.91 พันล้าน)
-
เงินปันผลระหว่างกาล: €1.60 ต่อหุ้น
แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2025 (Q4 2025 Outlook):
-
ยอดขายสุทธิ: €9.2–9.8 พันล้าน (คาดการณ์: €9.23 พันล้าน)
-
อัตรากำไรขั้นต้น: 51%–53% (คาดการณ์: 50.7%)
-
ค่าใช้จ่ายด้าน R&D: ประมาณ €1.2 พันล้าน (คาดการณ์: €1.25 พันล้าน)
