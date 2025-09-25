อ่านเพิ่มเติม

Astera Labs ถูกจับตามอง: แค่ปรับฐานหรือเปลี่ยนแปลงรากฐาน?

08:22 25 กันยายน 2025

Astera Labs (ALAB.US) shares plunge over 10% during Wednesday's session. This marks one of the stock’s largest single-day drops since the beginning of the year and continues a string of negative trading sessions. Since mid-September, the stock has been losing an average of 3% per day.

สาเหตุหลักที่นักลงทุนกังวลมาจาก ความร่วมมือระหว่าง Intel และ Nvidia ที่เพิ่งประกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชิปสำหรับ Data Center และ PC ร่วมกัน

  • นักวิเคราะห์กังวลว่าโครงการนี้อาจ เปลี่ยนสมดุลอำนาจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และลดความต้องการเทคโนโลยีการสื่อสารของ Astera Labs โดยเฉพาะมาตรฐาน PCIe ซึ่งเป็นฐานของผลิตภัณฑ์บริษัท

ความวิตกของนักลงทุนยังเพิ่มขึ้นเพราะ ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับความร่วมมือนี้ ทำให้เกิดการเก็งกำไรและระมัดระวังในตลาด

อีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันหุ้นคือ มูลค่าหุ้น Astera Labs สูงมาก

  • ปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นพุ่ง 300% รวมถึง 180% ใน 6 เดือนล่าสุด

  • หมายความว่า แนวโน้มเชิงบวกส่วนใหญ่ถูกสะท้อนในราคาหุ้นแล้ว

  • ในสภาพเช่นนี้ แม้ความไม่แน่นอนเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นการทำกำไร (profit-taking) ได้

 

Source: xStation5

หุ้น:
