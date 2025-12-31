ข่าวเด่นวันนี้ – โลหะฟื้นตัวก่อนหน้านี้, FOMC ยังคงเห็นโอกาสลดดอกเบี้ย

FOMC Minutes & เงินเฟ้อ
ท่าที Fed: ให้ความสำคัญกับ ตลาดแรงงานมากกว่าเงินเฟ้อ
บางสมาชิกเห็นด้วยกับ การพักอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้น
โทนโดยรวม Dovish เล็กน้อย – หากเงินเฟ้อลดตามคาด อาจมี การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
EURUSD: ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังเผยแพร่ minutes แต่คู่เงินยังมีความผันผวน และยังคงปรับตัวลงจาก 24 ธ.ค., ทดสอบ 1.1750
ตลาดหุ้น
ยุโรป & เอเชีย: วันนี้เป็น วันทำการสุดท้ายของปี
DE40 (DAX Cash): +0.6%, Futures +1% ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
JAP225: ปรับขึ้นในช่วงวัน แม้ Cash Index ลด 0.4%, ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดน้อยกว่า 4%
UK100: ทำจุดสูงสุดตลอดกาล ใกล้ 10,000 จุด, พรุ่งนี้ตลาด UK จะปิดสั้น
Wall Street (US500 Futures): ต่อเนื่องการขายทำกำไรตั้งแต่ต้นสัปดาห์, วันนี้ปรับตัวลดเล็กน้อย, พรุ่งนี้ทำการตามปกติ
เศรษฐกิจมหภาค
สเปน (CPI ธันวาคม): 2.9% YoY จาก 3.0%, สูงกว่าคาด 2.8% YoY, เงินเฟ้อรายเดือน +0.3% MoM
Chicago PMI ธันวาคม: 43.5, สูงกว่าคาด 40, ก่อนหน้า 36.3, สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมัน: ราคาขึ้นต่อเนื่อง หลังความหวังสันติภาพยูเครนลดลง, Brent > $61 แต่ขาดแรงซื้อขึ้นต่อ
นิกเกิล: ปรับขึ้น 6% หลังรายงานว่า อินโดนีเซียจะลดการผลิต 1/3 เพื่อแก้ปัญหา oversupply
เงิน (Silver): ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลง 15% ของวันจันทร์ จากการปรับมาร์จิ้น COMEX แต่ความต้องการระยะยาวจาก โซลาร์เซลล์และ AI ยังคงแข็งแรง
ก๊าซธรรมชาติ: ราคาทะลุ $4/MMBtu จากการถอนสต็อกสูง, แม้อุณหภูมิระยะสั้นลดลง แต่เดือนมกราคมคาดอากาศอบอุ่น
แนวโน้ม
Goldman Sachs: ราคาทองมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปถึง $4,900, น้ำมันยังมีแนวโน้ม อ่อนตัว
