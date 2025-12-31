อ่านเพิ่มเติม
09:45 · 31 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้ – โลหะฟื้นตัวก่อนหน้านี้, FOMC ยังคงเห็นโอกาสลดดอกเบี้ย

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

FOMC Minutes & เงินเฟ้อ

  • ท่าที Fed: ให้ความสำคัญกับ ตลาดแรงงานมากกว่าเงินเฟ้อ

  • บางสมาชิกเห็นด้วยกับ การพักอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้น

  • โทนโดยรวม Dovish เล็กน้อย – หากเงินเฟ้อลดตามคาด อาจมี การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • EURUSD: ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังเผยแพร่ minutes แต่คู่เงินยังมีความผันผวน และยังคงปรับตัวลงจาก 24 ธ.ค., ทดสอบ 1.1750

ตลาดหุ้น

  • ยุโรป & เอเชีย: วันนี้เป็น วันทำการสุดท้ายของปี

    • DE40 (DAX Cash): +0.6%, Futures +1% ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล

    • JAP225: ปรับขึ้นในช่วงวัน แม้ Cash Index ลด 0.4%, ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดน้อยกว่า 4%

    • UK100: ทำจุดสูงสุดตลอดกาล ใกล้ 10,000 จุด, พรุ่งนี้ตลาด UK จะปิดสั้น

  • Wall Street (US500 Futures): ต่อเนื่องการขายทำกำไรตั้งแต่ต้นสัปดาห์, วันนี้ปรับตัวลดเล็กน้อย, พรุ่งนี้ทำการตามปกติ

เศรษฐกิจมหภาค

  • สเปน (CPI ธันวาคม): 2.9% YoY จาก 3.0%, สูงกว่าคาด 2.8% YoY, เงินเฟ้อรายเดือน +0.3% MoM

  • Chicago PMI ธันวาคม: 43.5, สูงกว่าคาด 40, ก่อนหน้า 36.3, สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น

สินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมัน: ราคาขึ้นต่อเนื่อง หลังความหวังสันติภาพยูเครนลดลง, Brent > $61 แต่ขาดแรงซื้อขึ้นต่อ

  • นิกเกิล: ปรับขึ้น 6% หลังรายงานว่า อินโดนีเซียจะลดการผลิต 1/3 เพื่อแก้ปัญหา oversupply

  • เงิน (Silver): ฟื้นตัวหลังการปรับตัวลง 15% ของวันจันทร์ จากการปรับมาร์จิ้น COMEX แต่ความต้องการระยะยาวจาก โซลาร์เซลล์และ AI ยังคงแข็งแรง

  • ก๊าซธรรมชาติ: ราคาทะลุ $4/MMBtu จากการถอนสต็อกสูง, แม้อุณหภูมิระยะสั้นลดลง แต่เดือนมกราคมคาดอากาศอบอุ่น

แนวโน้ม

  • Goldman Sachs: ราคาทองมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปถึง $4,900, น้ำมันยังมีแนวโน้ม อ่อนตัว

2 มกราคม 2026, 14:17

ข่าวเด่นก่อนเปิดตลาด
2 มกราคม 2026, 09:07

ข่าวเด่นวันนี้
31 ธันวาคม 2025, 21:19

ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
31 ธันวาคม 2025, 21:18

📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก