ตลาดเด่นรายวัน: AUDUSD มุ่งสู่จุดสูงสุดหลายปี 🇦🇺 📈 ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์❓

วันนี้ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นคู่สกุลที่เด่นที่สุดในตลาด FX โดยดีดขึ้นสูงสุดถึง 0.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดของออสเตรเลีย
การลดลงของอัตราการว่างงานที่ไม่เป็นไปตามคาด ทำให้โอกาสที่ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นดอกเบี้ย เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ AUDUSD เคลื่อนตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดหลายปี
AUDUSD กำลังยืนเหนือระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน–ตุลาคม 2025
หลังจากช่วง 1 สัปดาห์ที่ราคาแกว่งตัวแบบนิ่ง ๆ ความผันผวนกลับมาอีกครั้ง และราคาเด้งกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 12 สัปดาห์ (EMA12, สีม่วงอ่อน) ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
ปัจจุบันคู่ AUDUSD กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้โซน 0.68–0.69 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่กดราคาคู่ AUDUSD มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2023
หากแรงงานตลาดยังคงตึงตัวและเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง การทะลุผ่านระดับนี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่การแตะจุดสูงสุดหลายปีอาจทำให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเดิมพันแนวโน้มขาขึ้น
แหล่งข้อมูล: xStation5
ปัจจัยที่หนุน AUDUSD วันนี้
1) อัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิด
อัตราการว่างงานของออสเตรเลียลดลงจาก 4.3% ในเดือนพฤศจิกายน เหลือ 4.1% ในเดือนธันวาคม ซึ่งสวนทางกับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.4%
ข้อมูลการจ้างงานยังทำได้ดีกว่าคาด โดยมีการสร้างงานใหม่ 65.2 พันตำแหน่ง หลังจากเดือนพฤศจิกายนที่ลดลงอย่างหนัก (คาดการณ์ 28.3 พันตำแหน่ง)
ข้อมูลเดือนธันวาคมได้รับผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาล (ความต้องการแรงงานสูงในช่วงเทศกาล) แต่เมื่อพิจารณาเงินเฟ้อที่ 3.2% (ไตรมาส 3/2025) รายงานนี้ก็ยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับ วัฏจักรค่าจ้าง–ราคาสินค้า (wage-price spiral)
2) ตลาดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ RBA
ตลาดแรงงานที่ตึงตัวและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจำกัดความสามารถของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งได้หยุดการลดดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคมที่ระดับ 3.6%
ข้อมูลล่าสุดทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มเป็น 58% ขณะที่ตลาดคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย เกือบ 2 ครั้ง (25 bps ต่อครั้ง) ภายในสิ้นปี 2026 (อ้างอิงจาก Cash Rate Futures)
3) ความเสี่ยงของตลาดลดลงและความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น
การยกเลิกแผนการทูตของทรัมป์เกี่ยวกับกรีนแลนด์และความเสี่ยงที่ลดลงของสงครามการค้ารอบใหม่ ช่วยหนุนเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย (ฟรังก์, ดอลลาร์) ไปยังสกุลเงินเสี่ยง รวมถึง AUD
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นยังสะท้อนในทองคำที่ปรับตัวลง -0.25%
