AUDUSD: RBA จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่?

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด หลังข้อมูลเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ โดยตัวเลข CPI ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกทั้งเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐาน ตอกย้ำมุมมองว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังไม่สามารถปรับท่าทีไปในเชิงผ่อนคลาย (dovish) หรือแม้แต่เป็นกลางได้ในเร็ว ๆ นี้
เงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นสู่ระดับ 3.8% y/y ในเดือนธันวาคม ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (trimmed mean) เพิ่มขึ้นมาอยู่ราว 3.4% y/y ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายของ RBA ที่ 2–3% อย่างชัดเจน และยืนยันว่าแนวโน้มเงินเฟ้อไม่ได้ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง แต่กลับเข้าสู่ภาวะชะงักงันมากกว่า เมื่อดูในรายไตรมาส เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.9% q/q ซึ่งไม่สอดคล้องกับภาพของการกลับสู่เป้าหมายอย่างราบรื่น
ข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญ
CPI ทั่วไป: 3.8% y/y (จากเดิม 3.4%)
CPI trimmed mean: ประมาณ 3.4% y/y สูงกว่าที่ตลาดคาด
เงินเฟ้อพื้นฐาน: 0.9% q/q ยังมีโมเมนตัมแข็งแกร่ง
เงินเฟ้อภาคบริการเร่งขึ้นสู่ 4.1% y/y
ต้นทุนที่อยู่อาศัยยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก: +5.5% y/y
โครงสร้างของเงินเฟ้อในครั้งนี้ถือว่า “อึดอัด” สำหรับ RBA อย่างมาก โดยเงินเฟ้อภาคบริการกลับมาเร่งตัวอีกครั้ง สะท้อนอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ตลาดแรงงานที่ตึงตัว และแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากค่าเช่าและค่าเดินทาง ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาไฟฟ้า เมื่อรวมกับอัตราการว่างงานที่อยู่ใกล้ระดับ 4% และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแรง ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังฝังตัวอยู่ในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวหรือมาจากภายนอกประเทศ
แหล่งที่มาหลักของแรงกดดันด้านราคา
เงินเฟ้อภาคบริการที่แข็งแกร่ง (ค่าเช่า การเดินทาง บริการตลาด)
ต้นทุนที่อยู่อาศัยสูง กดดันภาคครัวเรือน
ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น หนุนเงินเฟ้อสินค้า
ตลาดแรงงานตึงตัว หนุนแรงกดดันด้านค่าจ้าง
จากข้อมูลดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของออสเตรเลีย เช่น Westpac และ ANZ เริ่มคาดการณ์ว่า RBA จะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ โดยมองว่าเงินเฟ้อได้ทำหน้าที่เป็น “เสียงตัดสิน” ให้กับนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดการเงินให้น้ำหนักความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้มากกว่า 70% แม้หลายฝ่ายจะมองว่าอาจเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของวัฏจักรการเข้มงวดเต็มรูปแบบ แต่ RBA ก็ยังคงถูกคาดหมายว่าจะส่งสัญญาณเชิง hawkish โดยการตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อเป็นหลัก ทั้งนี้ ธนาคารกลางได้ย้ำชัดว่าเงินเฟ้อที่สูงกว่า 3% ยังถือว่า “สูงเกินไป” ซึ่งแทบตัดโอกาสการลดดอกเบี้ยในระยะสั้นออกไป
มุมมอง RBA หลังข้อมูล CPI
การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ถูกมองเป็นกรณีหลัก (base case)
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจขยับขึ้นสู่ราว 3.85%
อาจพักการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนั้น แต่ยังคงท่าที hawkish
ยังมีความเป็นไปได้ในการเข้มงวดเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อยังไม่คลายตัว
ปฏิกิริยาของตลาด
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการเปิดเผยข้อมูล โดย AUD ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2023 และ AUDUSD ทะลุระดับ 0.70 ต่อเนื่องจากการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่ง นักลงทุนเริ่มปรับพอร์ตเพื่อสะท้อนมุมมองว่า RBA มีท่าทีเข้มงวดกว่าธนาคารกลางหลักอื่น ๆ ขณะที่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการปรับขึ้นของ AUDUSD ในช่วงล่าสุด
