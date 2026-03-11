AUDUSD: ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเป็นธนาคารกลางแห่งแรกที่กลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่? 🪙

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินภายในประเทศและสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคของโลกที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ตลาดเริ่มคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังคงท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวด (hawkish) ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนกุมภาพันธ์ นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารรายใหญ่ เช่น Commonwealth, NAB และ Westpac คาดว่า RBA อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 25 bps ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ซึ่งอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับประมาณ 4.35–4.50% ปัจจุบันสัญญา Futures บ่งชี้ว่ามีโอกาสราว 70% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17 มีนาคม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 30% เมื่อต้นสัปดาห์ สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังแข็งแกร่ง
ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายประการยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ออสเตรเลียได้รับประโยชน์จากตลาดขาขึ้นของโลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทรัพยากรสำคัญของโลก เช่น ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ และแร่เหล็ก นอกจากนี้ สถานะการค้าของประเทศยังค่อนข้างสมดุล แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก โดยยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทั้งกับจีนและประเทศตะวันตก ภายในประเทศ ราคาที่อยู่อาศัยยังคงทรงตัว ขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวราว 2.6% ต่อปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง — โดยผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.11% จาก 4.21% — รวมถึงบรรยากาศการลงทุนแบบรับความเสี่ยง (risk-on) ในตลาดหุ้นโลก ได้กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและช่วยหนุนสกุลเงินที่มีความผันผวนสูงกว่า เช่น AUD
ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว คู่เงิน AUDUSD ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 0.45% ในวันนี้แตะระดับ 0.71500 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของปี 2026 และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2023 โดยระหว่างวันราคาเคยขึ้นไปแตะ 0.7155 ทะลุจุดสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนจะย่อลงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับดังกล่าว
ในมุมมองทางเทคนิค โครงสร้างขาขึ้นยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับ 0.7110 ได้ หากสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ แนวโน้มขาขึ้นอาจขยายตัวต่อไปสู่บริเวณ 0.7300 โดยเฉพาะหาก RBA ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับเหล่านี้ — โดยเฉพาะต่ำกว่า 0.7057 — อาจบ่งชี้ว่าการทะลุแนวต้านล่าสุดเป็นสัญญาณหลอก และมีโอกาสเกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้นในระยะต่อไป
