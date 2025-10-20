AWS ขัดข้องทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อบริการของ Amazon แต่หุ้นยังคงทรงตัวก่อนรายงานผลประกอบการ

- การขัดข้องของ AWS ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อบริการต่างๆ เช่น Amazon.com, Prime Video, Alexa และ Ring
- แม้จะเผชิญความท้าทายเหล่านี้ ราคาหุ้นของ Amazon ยังคงทรงตัวก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสถัดไป
- การขัดข้องของ AWS ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อบริการต่างๆ เช่น Amazon.com, Prime Video, Alexa และ Ring
- แม้จะเผชิญความท้าทายเหล่านี้ ราคาหุ้นของ Amazon ยังคงทรงตัวก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสถัดไป
Amazon Web Services (AWS) กำลังประสบปัญหาขัดข้องครั้งใหญ่ทั่วโลก ตั้งแต่เช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2025 ทำให้หลายแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมเกิดความล่าช้าและใช้งานไม่ได้บางส่วน ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อบริการ เช่น Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring และแอปของ McDonald’s (ซึ่งบางส่วนพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานของ AWS)
AWS ยืนยันว่าปัญหาหลักเกิดขึ้นในภูมิภาค US-EAST-1 แต่ผลกระทบกระจายไปทั่วโลก บริษัทกำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุของข้อผิดพลาดและความล่าช้าที่เกิดขึ้นในหลายบริการ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสาเหตุหรือเวลาประมาณการแก้ไขอย่างเป็นทางการ AWS สัญญาว่าจะอัปเดตข้อมูลทุก 45 นาที หรือเร็วกว่านั้นหากมีข้อมูลใหม่
การขัดข้องทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการเหล่านี้ บางบริการไม่สามารถใช้งานได้หรือทำงานไม่เสถียร เช่น Perplexity ยืนยันว่าบริการของตนไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของ AWS และผู้ใช้ Alexa รายงานว่าอุปกรณ์ไม่ตอบสนอง
แม้ว่าการขัดข้องนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจและผู้ใช้งานทั่วไป แต่ราคาหุ้นของ Amazon ยังคงมีผลกระทบน้อยในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้นของ Amazon ช้ากว่าดัชนีตลาดหลัก เช่น Nasdaq 100 และ S&P 500 โดยที่ดัชนีเหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ถึงเกือบ 20% ขณะที่หุ้น Amazon ลดลงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แม้เป็นเช่นนี้ นักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง รอผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจเป็นตัวชี้ทิศทางอนาคตของหุ้นได้
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
สรุปข่าวเช้า
Netflix ทำผลงานไตรมาส 3 ปี 2025 ได้น่าผิดหวัง
ข่าวเด่นวันนี้