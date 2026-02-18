BAE Systems ประกาศผลประกอบการ: ทำสถิติใหม่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมกลาโหม

BAE Systems – ผลประกอบการปี 2025 (IFRS)
ผู้ผลิตอุปกรณ์กลาโหมสหราชอาณาจักร BAE Systems ประกาศผลประกอบการเมื่อวันอังคาร ราคาหุ้นปรับขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์หลังผลประกอบการเหนือความคาดหมายของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง และมูลค่าหุ้นกลับไปทำ ระดับสูงสุดตลอดกาล (~£21 ต่อหุ้น)
แม้เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีสัญญาณปัญหา แต่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ยังคงทำให้ผู้ผลิตชั้นนำของประเทศเดินเครื่องเต็มกำลัง
ผลประกอบการปี 2025 ภายใต้ IFRS:
-
รายได้ประจำปี: £28.3 พันล้าน (+8% YoY)
-
EPS: 68.8 เพนซ์ (+6% YoY)
-
คำสั่งซื้อคงค้าง: £63.1 พันล้าน (+£2.7 พันล้าน)
นโยบายการบัญชีของบริษัท:
-
รายได้รวมเพิ่มขึ้น 10% เป็น £30.6 พันล้าน
-
การประชุมบริษัทเน้นว่า การใช้จ่ายด้านกลาโหมใน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นอย่างมาก
-
บริษัทคาดความคืบหน้าในโปรแกรมแพลตฟอร์มหลัก: Eurofighter, MBDA, CV90
-
การประเมินมูลค่าหุ้นแข็งแกร่ง พร้อมคาดการณ์:
-
FCF $1.3 พันล้าน ภายในสิ้นปี 2026
-
การเติบโตของรายได้ปีหน้า 7–9%
-
การเติบโตของ EPS 9–11%
-
เงินปันผลคาดการณ์ 36.3 เพนซ์ต่อหุ้น (+10%)
-
การแบ่งส่วนธุรกิจที่เด่น:
-
Platforms & Services: EBIT +30%, รายได้ +17%
-
Air Segment: รายได้ +9%
-
Maritime Segment: รายได้ +11%, แต่ EBIT Margin ลด 3%
กราฟ D1 ของ BA.UK แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องจากผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการกลาโหมที่เพิ่มขึ้น
Source: xStation5
