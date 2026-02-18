อ่านเพิ่มเติม
22:44 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

BAE Systems ประกาศผลประกอบการ: ทำสถิติใหม่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมกลาโหม

-
-
Open account Download free app

BAE Systems – ผลประกอบการปี 2025 (IFRS)

ผู้ผลิตอุปกรณ์กลาโหมสหราชอาณาจักร BAE Systems ประกาศผลประกอบการเมื่อวันอังคาร ราคาหุ้นปรับขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์หลังผลประกอบการเหนือความคาดหมายของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง และมูลค่าหุ้นกลับไปทำ ระดับสูงสุดตลอดกาล (~£21 ต่อหุ้น)

แม้เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมีสัญญาณปัญหา แต่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ยังคงทำให้ผู้ผลิตชั้นนำของประเทศเดินเครื่องเต็มกำลัง

ผลประกอบการปี 2025 ภายใต้ IFRS:

  • รายได้ประจำปี: £28.3 พันล้าน (+8% YoY)

  • EPS: 68.8 เพนซ์ (+6% YoY)

  • คำสั่งซื้อคงค้าง: £63.1 พันล้าน (+£2.7 พันล้าน)

นโยบายการบัญชีของบริษัท:

  • รายได้รวมเพิ่มขึ้น 10% เป็น £30.6 พันล้าน

  • การประชุมบริษัทเน้นว่า การใช้จ่ายด้านกลาโหมใน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นอย่างมาก

  • บริษัทคาดความคืบหน้าในโปรแกรมแพลตฟอร์มหลัก: Eurofighter, MBDA, CV90

  • การประเมินมูลค่าหุ้นแข็งแกร่ง พร้อมคาดการณ์:

    • FCF $1.3 พันล้าน ภายในสิ้นปี 2026

    • การเติบโตของรายได้ปีหน้า 7–9%

    • การเติบโตของ EPS 9–11%

    • เงินปันผลคาดการณ์ 36.3 เพนซ์ต่อหุ้น (+10%)

การแบ่งส่วนธุรกิจที่เด่น:

  • Platforms & Services: EBIT +30%, รายได้ +17%

  • Air Segment: รายได้ +9%

  • Maritime Segment: รายได้ +11%, แต่ EBIT Margin ลด 3%

กราฟ D1 ของ BA.UK แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องจากผลประกอบการแข็งแกร่งและความต้องการกลาโหมที่เพิ่มขึ้น

 

Source: xStation5

20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:56

Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓
20 กุมภาพันธ์ 2026, 09:49

Blue Owl Capital: ปัญหาเฉพาะตัว หรือสัญญาณเตือนแบบ “Lehman moment”?
19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
19 กุมภาพันธ์ 2026, 10:36

ข่าวเด่นวันนี้ 19 ก.พ.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก