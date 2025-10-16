Bank of America, Wells Fargo และ Morgan Stanley: ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 3/2025

- ผลประกอบการไตรมาส 3/2025 ของธนาคารใหญ่ทั้งสามแห่งสหรัฐฯ แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของภาคการเงินแม้ในสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย
- ธนาคารเหล่านี้ทำกำไรจากทุนสูง คุณภาพสินเชื่อมั่นคง และมีผลการดำเนินงานด้านการซื้อขายและธนาคารลงทุนที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
วันนี้เราได้รับรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดจากธนาคารใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ได้แก่ Bank of America, Wells Fargo และ Morgan Stanley รายงานเหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพสุขภาพของภาคธนาคารสหรัฐฯ ชัดเจนขึ้น ว่าธนาคารเหล่านี้กำลังปรับตัวรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร
ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์ผลประกอบการของแต่ละธนาคารอย่างละเอียด พร้อมสรุปตัวชี้วัดทางการเงินสำคัญและแนวโน้มในอนาคต
Bank of America – ประเด็นสำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 3/2025
-
รายได้และดอกเบี้ยสุทธิเหนือความคาดหมาย:
ธนาคารรายงานรายได้สุทธิ $28.09 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ที่ $27.51 พันล้าน ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ $15.23 พันล้าน แสดงให้เห็นว่า Bank of America บริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้ดีในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยสูง สนับสนุนมาร์จิ้นดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้น
-
การซื้อขายเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้สำคัญ:
กลุ่มการซื้อขายสร้างรายได้ $5.35 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ $5.01 พันล้าน โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้นทำรายได้ $2.27 พันล้าน (คาด $2.08 พันล้าน) ความผันผวนของตลาดและปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้นช่วยหนุนผลการดำเนินงาน
-
คุณภาพพอร์ตสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น:
การตั้งสำรองเครดิตลดลงเหลือ $1.3 พันล้าน สะท้อนการควบคุมความเสี่ยงและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ชี้ว่าธนาคารกังวลเรื่องลูกค้าผิดนัดน้อยลง
-
ประสิทธิภาพการใช้ทุนสูงขึ้น:
ROE อยู่ที่ 11.5% และ ROTCE อยู่ที่ 15.4% ทั้งสองสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แสดงให้เห็นว่าธนาคารใช้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นแม้มีความท้าทายทางเศรษฐกิจ
-
งบดุลมั่นคงและสินเชื่อเติบโตแข็งแกร่ง:
พอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น $1.17 ล้านล้าน สูงกว่าคาดการณ์ แสดงถึงความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น เงินฝากอยู่ที่ $2 ล้านล้าน สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าและฐานเงินทุนที่มั่นคง
Wells Fargo – ประเด็นสำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 3/2025
-
รายได้คงที่ ดอกเบี้ยสุทธิต่ำกว่าคาดเล็กน้อย:
รายได้ใกล้เคียงคาดการณ์ แต่ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ $11.95 พันล้าน ต่ำกว่าที่คาด $12.01 พันล้าน สะท้อนการเติบโตสินเชื่อปานกลางและแรงกดดันทางเศรษฐกิจ
-
คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นอย่างชัดเจน:
การตั้งสำรองเครดิตลดลงเหลือ $681 ล้าน ต่ำกว่าคาด $1.17 พันล้าน แสดงว่าธนาคารจัดการความเสี่ยงเครดิตได้ดีและคุณภาพพอร์ตปรับตัวดีขึ้น
-
รายได้จากธนาคารลงทุนเติบโตสูง:
รายได้จากกลุ่มธนาคารบริษัทและลงทุนอยู่ที่ $4.88 พันล้าน สูงกว่าคาด $4.20 พันล้าน ได้แรงหนุนจากกิจกรรม M&A และปริมาณธุรกรรมที่สูงขึ้น ทำให้ค่าธรรมเนียมคำปรึกษาและธุรกรรมเพิ่มขึ้น
-
ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่ม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ:
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น $13.85 พันล้าน สูงกว่าคาด $13.42 พันล้าน ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ่มเป็น 65% ธนาคารจำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษามาร์จิ้น
-
ผลตอบแทนจากทุนสูงกว่าคาด:
ROE อยู่ที่ 12.8% (คาด 12%) และ ROTCE อยู่ที่ 15.2% (คาด 14.4%) แสดงว่าถึงต้นทุนเพิ่ม ธนาคารยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพและมอบผลตอบแทนสูงให้ผู้ลงทุน
Morgan Stanley – ประเด็นสำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 3/2025
-
รายได้สุทธิและกลุ่ม Wealth Management เกินคาด:
รายได้สุทธิอยู่ที่ $18.22 พันล้าน สูงกว่าที่คาด $16.64 พันล้าน กลุ่ม Wealth Management ทำรายได้ $8.23 พันล้าน เกินคาด $7.78 พันล้าน แสดงถึงความแข็งแกร่งในการให้บริการลูกค้าระดับสูงและความต้องการบริการบริหารความมั่งคั่งที่เติบโต
-
รายได้จากการซื้อขายหุ้นทำสถิติสูงสุด:
รายได้จากการซื้อขายหุ้นอยู่ที่ $4.12 พันล้าน สูงกว่าคาดเกือบ 21% ความผันผวนของตลาดและปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ธนาคารทำผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในกลุ่มนี้
-
รายได้จากธนาคารลงทุนและค่าธรรมเนียมคำปรึกษาเพิ่มขึ้น:
รายได้จากธนาคารลงทุนอยู่ที่ $2.11 พันล้าน และค่าธรรมเนียมคำปรึกษา $684 ล้าน จำนวนดีล M&A และการออกหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนผลประกอบการของธนาคาร
-
ไม่ต้องตั้งสำรองเครดิตเพิ่ม:
ธนาคารไม่เพิ่มสำรองความสูญเสียเครดิต สะท้อนความมั่นคงของพอร์ตและความเสี่ยงต่ำ ซึ่งสำคัญในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
-
ผลกำไรสูงและควบคุมต้นทุนดีขึ้น:
ROE อยู่ที่ 18% สูงกว่าที่คาด 13.4% แสดงให้เห็นว่าธนาคารใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงให้ผู้ถือหุ้น
สรุปผลประกอบการไตรมาส 3/2025 ของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ:
-
Morgan Stanley โดดเด่นด้วยรายได้ Wealth Management แข็งแกร่งและผลการซื้อขายหุ้นสูงสุด
-
Bank of America บริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้ดีในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้รายได้และดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น
-
Wells Fargo ยืนยันความมั่นคงทางการเงิน พร้อมปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญ ลดความเสี่ยงเครดิต
แม้ว่าผลตอบแทนของธนาคารเหล่านี้จะไม่หวือหวาเท่ากับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แต่ก็ยังทำผลงานได้เหนือดัชนีตลาดสำคัญอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ แสดงการเติบโตอย่างมั่นคง สะท้อนความสามารถในการสร้างมูลค่าแม้ในสภาพตลาดที่ท้าทาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงควบคู่กับโอกาสเติบโต
