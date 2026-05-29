Barclays กำลังสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเกี่ยวกับหุ้น Ferrari อยู่หรือไม่❓

หุ้น Ferrari (RACE.IT) กำลังฟื้นตัวในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นราว 4% หลังจากก่อนหน้านี้ร่วงลงกว่า 8% ในวันพุธ จากแรงกดดันของการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของแบรนด์อย่าง “Luce”
นักวิเคราะห์จาก Barclays อย่าง Henning Cosman ระบุว่าการเทขายดังกล่าว “รุนแรงเกินไป” โดยธนาคารยังคงให้คำแนะนำ Overweight พร้อมราคาเป้าหมายที่ 355 ยูโร
ตามข้อมูลของ Barclays รถรุ่น Luce จะคิดเป็นประมาณ 3.5% ของปริมาณยอดขายทั้งหมด และเป็นเพียง 1 ใน 20 รุ่นที่ Ferrari วางแผนเปิดตัวในช่วงปี 2026–2030
กระแสตอบรับต่อ Ferrari Luce
รถรุ่นนี้ถูกออกแบบร่วมกับบริษัท LoveFrom ซึ่งก่อตั้งโดยอดีตหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple อย่าง Jony Ive
อย่างไรก็ตาม สื่อหลายแห่งวิจารณ์ว่าดีไซน์ของรถ “หลุดจากเอกลักษณ์ดั้งเดิมของ Ferrari”
สเปกสำคัญ:
- รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ (EV) รุ่นแรกของแบรนด์
- 4 ประตู 5 ที่นั่ง
- กำลังมากกว่า 1,000 แรงม้า
- เร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 2.5 วินาที
- ราคาเริ่มต้น: 550,000 ยูโร
- ส่งมอบล็อตแรก: ไตรมาส 4 ปี 2026
มุมมองผู้บริหาร
Ferrari CEO Benedetto Vigna ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับดีไซน์ และยังคงยืนยันว่าวิธีการพัฒนารถรุ่นนี้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่ EV ของบริษัท
ภาพรวมตลาด
- ร่วงแรงระยะสั้น: จากความกังวลเรื่อง “การสูญเสีย DNA แบรนด์”
- ฟื้นตัววันนี้: หลังนักวิเคราะห์มองว่าตลาด “panic เกินไป”
- มุมมองระยะยาว: EV รุ่นแรกเป็นเพียงส่วนเล็กของ portfolio Ferrari
Source: xStation
