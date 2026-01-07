Barkin และ Miran ยังคงอยู่คนละฝั่งในแนวทางนโยบายของ Fed 🎙️

ประธาน Richmond Fed, Thomas Barkin, แสดงท่าทีระมัดระวังแบบเหยี่ยว โดยระบุว่าการลดภาษี การลดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ควรช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ พร้อมกันนี้เขาเน้นว่าการตัดสินใจด้านนโยบายในอนาคตจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งสองด้านตามภารกิจของ Fed Barkin ชี้ว่าเงินเฟ้อลดลงแต่ยังสูงกว่าค่าเป้าหมาย และตลาดแรงงานไม่ควรอ่อนตัวมากไปกว่านี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ที่สำคัญ เขาอธิบายนโยบายปัจจุบันว่าอยู่ “ภายในช่วงกลาง” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วที่ระบุว่านโยบายอยู่ในระดับ “จำกัดปานกลาง” และแนะนำว่าผู้บริโภคและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นในปีนี้ อาจเป็นเหตุผลให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้นานขึ้น
ในทางตรงกันข้าม Miran, สมาชิกคณะกรรมการ Fed ผู้มีมุมมองเปราะบางต่อการขึ้นดอกเบี้ย (dovish) อย่างสม่ำเสมอ เตือนว่าการปล่อยให้นโยบายเข้มงวดเกินไป อาจ “กดดันการเติบโตตั้งแต่ระยะเริ่มต้น” เขาอ้างว่าเงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เป้าหมายแล้ว นโยบายการคลังจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความเบี่ยงเบนชั่วคราวในข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคที่อยู่อาศัยทำให้ข้อมูลดูผิดเพี้ยนชั่วคราว เขากล่าวว่า Fed ควรลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 100 bps ในปีนี้ และคาดว่าข้อมูลที่จะประกาศต่อไปจะยังสนับสนุนนโยบายผ่อนคลาย
คู่สกุลเงิน EURUSD ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากปรับลดลงจากตัวเลข CPI เยอรมนี และ PMI ที่อ่อนตัวทั่วยุโรป ตลาดขณะนี้คาดการณ์ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นไม่เร็วกว่าการประชุม FOMC เดือนเมษายนหรือมิถุนายน
