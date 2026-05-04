21:30 · 4 พฤษภาคม 2026

Berkshire Hathaway: กองทุนระดับตำนานกำลังตามไม่ทันตลาดหรือไม่?

Berkshire Hathaway เป็นบริษัทลงทุนที่ก่อตั้งและนำโดยหนึ่งในนักลงทุนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดตลอดกาล Warren Buffett ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงตลาดขาลงยาว เช่น วิกฤตปี 2022–2023

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอายุที่มากขึ้น Warren Buffett จำเป็นต้องวางมือจากตำแหน่งผู้บริหารหลัก และส่งต่อบทบาทให้ Greg Abel โดยบริษัทได้ประกาศผลประกอบการชุดแรกภายใต้การนำของ CEO คนใหม่

ตัวเลขทางการเงิน

  • รายได้: เพิ่มขึ้นกว่า 4% YoY สู่ 93.7 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรจากการดำเนินงาน: เพิ่มขึ้น 17% YoY เป็น 11.35 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้น: เพิ่มขึ้นเกือบ 120% เป็น 10.1 พันล้านดอลลาร์
  • การซื้อหุ้นคืน: 235 พันล้านดอลลาร์
  • เงินสด: ทำสถิติใหม่ที่ 373.5 พันล้านดอลลาร์

ในเชิงตัวเลข บริษัทถือว่ายังทำผลงานได้แข็งแกร่งและดีกว่าคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อย แม้ Buffett จะไม่อยู่ในบทบาทเดิมแล้ว แต่ CEO คนใหม่ก็ยังไม่ได้ถูกจับตามากนัก

ประเด็นถกเถียงหลักของตลาด

สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือพฤติกรรมของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม และระดับเงินสดที่สูงมาก

ในระยะยาว Berkshire ทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500 อย่างชัดเจน แต่ในช่วงไตรมาสล่าสุดกลับทำผลตอบแทน “ตามหลังตลาด” ราว 12%

สิ่งนี้ยิ่งเป็นประเด็น เพราะบริษัทถือเงินสดจำนวนมหาศาล และในอดีต เงินสดระดับสูงมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังรอโอกาสเข้าซื้อสินทรัพย์ในช่วงเหมาะสม ซึ่งหลายครั้งกลายเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก

มุมมองเชิงกลยุทธ์

อย่างไรก็ตาม การมองแบบนี้อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะ Berkshire มีโครงสร้างการลงทุนที่แตกต่างจากตลาดยุคใหม่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ S&P 500 ที่ถูกครอบงำด้วยหุ้นเทคโนโลยี

จุดแข็งของ Buffett คือการสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะกังวลหรือขาลง ขณะที่ Berkshire ให้ความสำคัญกับ “การปกป้องเงินทุน” ก่อน แล้วจึงค่อยแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

แต่ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดอยู่ในภาวะ “ความร้อนแรงต่อเนื่อง” โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากหุ้นเทคโนโลยี ทำให้กองทุนที่เน้นความระมัดระวังอย่าง Berkshire ไม่สามารถชนะตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการทำเช่นนั้นจะต้องรับความเสี่ยงในระดับที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของบริษัท

BRK.A (D1)

 

บนกราฟสามารถสังเกตเห็นการเกิดสัญญาณตัดกัน (crossover) ของ EMA200 และ EMA100 จากด้านบนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022

ในอดีต พฤติกรรมลักษณะนี้—ซึ่งขัดกับการตีความทางเทคนิคแบบดั้งเดิม—มักเกิดขึ้นก่อนช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน

ครั้งนี้จะเป็นแบบเดิมหรือไม่?

แหล่งที่มา: xStation 5

