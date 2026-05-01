09:34 · 1 พฤษภาคม 2026

🗽บริษัทในดัชนี S&P 500 ที่มีอัตรากำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2009 - ข้อมูลจาก FactSet

อัตรากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500 ยังคงแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยข้อมูลจาก FactSet ระบุว่า อัตรากำไรสุทธิแบบรวม (blended net margin) ของบริษัทสหรัฐในไตรมาส 1 ปี 2026 อยู่ที่ 13.4% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2009

ปัจจุบันมี 5 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมใน S&P 500 ที่รายงานการขยายตัวของมาร์จิ้นเมื่อเทียบรายปี (YoY) ใน Q1 2026 เทียบกับ Q1 2025 ขณะที่ 6 กลุ่มอยู่เหนือค่าเฉลี่ยมาร์จิ้น 5 ปี

🔹 ภาพรวมสำคัญ

  • S&P 500: อัตรากำไรสุทธิ Q1 2026 อยู่ที่ 13.4% สูงกว่าสถิติเดิม 13.2% ใน Q4 2025
  • เทคโนโลยียังนำตลาด: กลุ่ม IT มีมาร์จิ้น 29.1% (เพิ่มจาก 25.4% YoY) ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของกำไรโดยรวม
  • กลุ่ม Communication Services อ่อนแอ: มาร์จิ้นลดลงเหลือ 14.1% จาก 16.0% ปีก่อน
  • กลุ่มพลังงานตามหลัง: มาร์จิ้นอยู่ที่ 6.6% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.6% แม้ราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับสูง

🔹 แนวโน้มรายไตรมาส (QoQ)
การฟื้นตัวของมาร์จิ้นไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาด

  • มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นใน 5 กลุ่ม โดยกลุ่ม Utilities เด่นสุด (15.1% จาก 12.1% ใน Q4 2025)
  • มาร์จิ้นลดลงใน 6 กลุ่ม โดยเฉพาะ Energy และ Industrials
  • Industrials ลดลงเหลือ 11.1% จาก 12.3% ปีก่อน

มุมมองทางเทคนิค (US500 – H1)
ดัชนี US500 กำลังพยายามยืนเหนือเส้น EMA200 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยระดับ 7,140 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ

มุมมองตลาดล่วงหน้า
ตลาดยังคงคาดหวังการเติบโตต่อเนื่อง

  • Q2: 14.1%
  • Q3: 14.6%
  • Q4: 14.6%

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานดังกล่าวถือว่าค่อนข้างมองโลกในแง่ดี เมื่อพิจารณาจากสัญญาณที่ยัง “ผสมผสาน” ของความแข็งแกร่งฝั่งผู้บริโภคสหรัฐ

Source: xStation5


