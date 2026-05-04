US OPEN: ภูมิรัฐศาสตร์และผลประกอบการเป็นตัวกำหนดจังหวะตลาด

การเปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์เกิดขึ้นภายใต้เงาของการยกระดับความตึงเครียด (ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์เป็นหลัก) ใน Strait of Hormuz ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ตอบสนองด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย โดยจำกัดการขาดทุนไว้ไม่เกิน 0.5%
การเคลื่อนไหวที่รุนแรงมากขึ้นเห็นได้ในตลาดพันธบัตรและน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรช่วงอายุ 1–5 ปีปรับขึ้นเกือบ 1% ราคาน้ำมันปรับขึ้นชั่วคราวราว 3% และ Brent เคลื่อนตัวเหนือระดับ 111 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
FARS News Agency ของ Iran รายงานว่าได้ยิงขีปนาวุธ 2 ลูกโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ประเภทไม่ทราบแน่ชัด โดยอ้างว่าเกิดขึ้นขณะเรือพยายามฝ่าเข้าช่องแคบ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยชื่อให้สัมภาษณ์กับ Axios ระบุว่าไม่มีการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้บริบทของ “Project Freedom” ที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์โดย Donald Trump ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหารที่มีเป้าหมาย (ยังไม่ระบุรายละเอียดชัดเจน) ในการสร้างเงื่อนไขเพื่อคุ้มกันเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบดังกล่าว
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานสำมะโนสหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) และคำสั่งซื้อโรงงาน (factory orders) เดือนมีนาคม ภายในครึ่งชั่วโมงหลังตลาดเปิด
- ตลาดคาดว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจะดีขึ้นจาก -1.2% เป็น 0.8% แบบรายปี
- คำสั่งซื้อโรงงานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5% จากระดับ 0% ในเดือนก่อน
Nasdaq 100 (D1)
ข่าวบริษัท
Berkshire Hathaway: บริษัทที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนระดับตำนาน Warren Buffett รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกภายใต้ CEO คนใหม่ Greg Abel โดยทำผลออกมาดีกว่าคาด มีกำไรต่อหุ้น 7.878 ดอลลาร์ รายได้ 93.68 พันล้านดอลลาร์ เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 397.38 พันล้านดอลลาร์ และมีการซื้อหุ้นคืน 234 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นแทบไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้
GameStop: หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 6% ในช่วง pre-market หลังประกาศข้อเสนอเข้าซื้อแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ “eBay” มูลค่า 56 พันล้านดอลลาร์ (พรีเมียมประมาณ 20% จากมูลค่าตลาด) ขณะที่หุ้น eBay ปรับขึ้นกว่า 7% ใน pre-market
Palantir Technologies: เตรียมรายงานผลไตรมาส 1 ปี 2026 หลังปิดตลาด โดยตลาดคาด EPS เพิ่มขึ้น YoY ประมาณ 0.28 ดอลลาร์ และรายได้มากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
Norwegian Cruise Line: ปรับลดคาดการณ์ไตรมาส 2 และทั้งปี ส่งผลให้หุ้นร่วงมากกว่า 7% และกดดันทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
Celcuity: หุ้นพุ่งขึ้นระดับสองหลัก หลังประกาศผลการทดลองระยะถัดไปของยารักษามะเร็งเต้านมออกมาดีกว่าคาด
