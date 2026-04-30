Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นำโดยลอนดอน (UK100: +1.8%) หลังธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ขณะที่ตลาดหลักอื่น ๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ได้แก่ DAX เยอรมนี (DE40: +1.4%), AEX เนเธอร์แลนด์ (NED25: +1.3%) และ SMI สวิตเซอร์แลนด์ (SUI20: +1.1%) ส่วนตลาดปารีส (FRA40: +0.55%) และมิลาน (ITA40: +0.85%) เคลื่อนไหวในแดนบวกแต่ค่อนข้างจำกัด
Glencore: หน่วยเทรดทำผลงานทำสถิติใหม่จากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากสงครามในอิหร่าน บริษัทคาดว่า EBITDA จากธุรกิจ marketing ทั้งปีจะ “สูงกว่าระดับบนสุดของเป้าหมาย $3.5 พันล้านอย่างสบาย” หุ้นปรับขึ้น 1%
BNP Paribas: หุ้นลดลงประมาณ 3.3% แม้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9% เป็น €3.22 พันล้าน แต่ถูกกดดันจากการตั้งสำรองหนี้เสียมูลค่า $1.08 พันล้าน โดยรายได้ได้แรงหนุนจากการรวม AXA และการ revaluation ของ Allfunds
Rolls-Royce: คงเป้ากำไรทั้งปีที่ £4.2 พันล้าน และกระแสเงินสดอิสระ £3.8 พันล้าน โดยเริ่มต้นปีได้แข็งแกร่ง ความต้องการเครื่องยนต์ widebody ยังแข็งแรง หุ้นพุ่ง 7.7%
Unilever: ยอดขายเติบโต 3.8% สูงกว่าคาด จากสินค้า Home Care และแบรนด์หลัก บริษัทคาดการณ์การเติบโตทั้งปีที่ระดับล่างของกรอบ 4–6% พร้อมแผนควบรวมธุรกิจอาหารกับ McCormick ภายในปี 2027 หุ้นเพิ่ม 1.3%
Stellantis: หุ้นลดลง 3.7% จากการฟื้นตัวของกำไรที่ช้ากว่าคาด แม้จะมีกำไรจากการดำเนินงาน €960 ล้าน และการปรับต้นทุนภาษีในอเมริกาเหนือ กระทบภาพรวมกำไร
Caterpillar: หุ้นพุ่ง 5% หลังประกาศกำไรปรับปรุงที่ $5.54 ต่อหุ้น โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น 38% รวมถึงความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI รายได้รวมอยู่ที่ $17.42 พันล้าน
FX: เงินเยนเป็นตัวแปรหลักในตลาด (USDJPY: -2.2%, EURJPY: -2%) จากความกังวลเรื่องการแทรกแซงค่าเงินของญี่ปุ่น ขณะที่สกุลเงินเสี่ยงปรับตัวขึ้น (AUDUSD: +0.5%, NZDUSD: +0.65%) EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 1.17
Commodities: น้ำมัน Brent และ WTI ปรับฐานหลังพุ่งแรงก่อนหน้า (OIL: -1.85% ที่ $109.90, WTI: -2.6% ที่ $105.70) ขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลงเล็กน้อย โลหะมีค่าฟื้นตัวแรง (ทอง +2% ที่ $4,630, เงิน +3.3% ที่ $73.75)
Japan Intervention: รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นส่งสัญญาณพร้อมแทรกแซงตลาด FX หลัง USDJPY ร่วงแรงถึง -2.8% ลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่มีนาคม 2026 ใกล้ 156 หลังเพิ่งทะลุ 160 ซึ่งถูกมองเป็น “โซนเจ็บปวด” ของญี่ปุ่น
Eurozone Growth: GDP ไตรมาสแรกชะลอลงเหลือ 0.1% QoQ ต่ำกว่าคาดที่ 0.2% ขณะที่เงินเฟ้อและ core CPI เป็นไปตามคาด (3% และ 2.2%) ทำให้ EUR ไม่เกิดความผันผวนเพิ่มเติม
ECB: คงดอกเบี้ยไว้ที่ 2% พร้อมระบุความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มี bias ไปทาง hawkish และยังยึดแนวทาง data-dependent
Bank of England: คงดอกเบี้ยที่ 3.75% ด้วยโหวต 8-1-0 โดยมีสมาชิก 1 รายโหวตขึ้นดอกเบี้ย สะท้อนความกังวลเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ พร้อมนำเสนอหลาย scenario ตามราคาพลังงานในอนาคต
BREAKING: European Central Bank คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 📌 EURUSD กลับลงต่ำกว่า 1.1700 📉 🇪🇺