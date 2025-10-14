ดัชนีปรับตัวขึ้นลดลงหลังถ้อยคำของ Bessent 🎙️

- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่าสหรัฐฯ ได้ “ตอบโต้จีนอย่างแข็งขัน” ต่อข้อจำกัดการส่งออกของจีน
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่าสหรัฐฯ ได้ “ตอบโต้จีนอย่างแข็งขัน” ต่อข้อจำกัดการส่งออกของจีน
- เขายังยืนยันว่าได้มี “การสื่อสารอย่างเข้มข้น” และประชุมระดับเจ้าหน้าที่หลายครั้งกับตัวแทนจากจีนและพันธมิตร รวมถึงอินเดีย
- หลังถ้อยคำนี้ ดัชนี CFD ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นลดลงจากช่วงก่อนหน้า โดย US500 ปรับขึ้นเหลือ 1.00%
ความคาดหวังในตลาดปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่าสหรัฐฯ ได้ “ตอบโต้จีนอย่างเข้มข้น” ต่อข้อจำกัดการส่งออกใหม่ของจีน
แม้ยังไม่มีมาตรการตอบโต้จริง แต่สหรัฐฯ เปิดทางเลือกที่จะ “ดำเนินการเข้มงวดมากขึ้น” หากจำเป็น
Bessent เน้นย้ำถึง การสื่อสารต่อเนื่อง, การสนับสนุนจากพันธมิตร (รวมถึงอินเดีย) และความมั่นใจว่าความตึงเครียดสามารถคลี่คลายได้ก่อน 1 พฤศจิกายน
นักลงทุนมองถ้อยคำของเขาเป็นสัญญาณ ผสม ทำให้ความหวังก่อนหน้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วลดลง
ถ้อยคำดังกล่าวยังตอกย้ำว่า ทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากการคลี่คลายความตึงเครียด แม้จะมีการประชุมระหว่างทรัมป์–สีในปลายเดือนนี้
นอกจากนี้ Bessent ยังระบุว่า การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริง
หลังถ้อยคำนี้ ฟิวเจอร์สดัชนีของสหรัฐฯ และจีน ปรับตัวลดลง ลบกำไรบางส่วนที่ทำได้ในช่วงวันเดียว
