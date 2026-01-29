อ่านเพิ่มเติม
09:16 · 29 มกราคม 2026

Big Tech หนุน US100 📈 Microsoft, Tesla และ Meta รายงานผล Q4!

ประเด็นหลัก
-
-
  • Meta: โฆษณาแข็งแกร่ง, Reality Labs ขาดทุนแต่ลงทุน AI/Metaverse ต่อเนื่อง

  • IBM: รายได้และ FCF เกินคาด, Guidance ปี 2026 บวกต่อเนื่อง

หุ้นเทคสหรัฐรายงานผล Q4 2025 หลังตลาดปิด

  • ส่วนใหญ่ทำ รายได้และกำไรเหนือคาด (ยกเว้น Tesla)

  • US100 ฟื้นตัว หลังตลาดปรับตัวลงจากคำกล่าวของ Powell

  • ผลตอบสนองของหุ้นหลังรายงาน:

    • Meta Platforms +4%

    • Tesla +4%

    • Microsoft -3%

    • IBM +7%

ผลประกอบการแข็งแรงจากกลุ่มเทคโนโลยีช่วย หนุนดัชนี US100 แม้มีความผันผวนจากนโยบาย Fed

Source: xStation5

Meta Platforms (META.US) – หลังตลาดปิด +4%

  • EPS: $8.88 (คาด $8.19) / ปีที่แล้ว $8.02

  • รายได้รวม: $59.89B (คาด $58.42B)

  • รายได้โฆษณา: $58.14B (คาด $56.79B)

  • รายได้ Family of Apps: $58.94B (คาด $57.47B)

  • Operating income Family of Apps: $30.77B (คาด $30.0B)

  • Operating income รวม: $24.75B (+5.9% y/y)

  • Reality Labs revenue: $955M (คาด $962.7M)

  • Operating loss Reality Labs: $6.02B (คาด $5.8B)

  • cRPO (Commercial Remaining Performance Obligation): $625B

แนวทาง Q1 2026: รายได้ $53.5B–$56.5B (คาด $51.27B)
CapEx 2026: $115B–$135B (คาด $110.62B)

 

Source: xStation5

Microsoft: Q2 2026 results (MSFT.US; down 3% after-hours)

  • Adjusted EPS: $4.14 vs $3.92 est.

  • Revenue: $81.27B vs $80.31B est.

    • Intelligent Cloud revenue: $32.91B vs $32.39B est.

    • Azure & other cloud services (ex-FX): +38% vs +38% est.

    • Productivity and Business Processes revenue: $34.12B vs $33.45B est.

    • More Personal Computing revenue: $14.25B vs $14.33B est.

    • Commercial remaining performance obligation (cRPO): $625B

    • Microsoft 365 (commercial seats): +6%

    • Operating income: $38.28B vs $36.55B est.

    • Capital expenditures (CAPEX): $29.88B vs $23.78B est.

    • Revenue at constant currency: +15% vs +14.3% est.

 

Source: xStation5

 

 

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Tesla: Q4 2025 results (TSLA.US; up 4% after-hours)

  • Adjusted EPS: $0.50 vs $0.45 est.

  • EPS: $0.24 vs $0.66 a year ago

  • Revenue: $24.90B vs $25.11B est.

  • Operating income: $1.41B vs $1.32B est.

  • Gross margin: 20.1% vs 17.1% est.

  • Free cash flow (FCF): $1.42B vs $1.59B est.

 

Source: xStation5

IBM (IBM.US) – หลังตลาดปิด +7%

  • Operating EPS: $4.52 (คาด $4.28)

  • รายได้รวม: $19.69B (คาด $19.21B)

  • Software revenue: $9.03B (คาด $8.82B)

  • Consulting revenue: $5.35B (คาด $5.38B)

  • Free Cash Flow (FCF): $7.55B (คาด $6.85B)

  • แนวทางรายได้ปี 2026: เพิ่ม >5% (คาด 4.12%)

  • แนวทาง FCF ปี 2026: เพิ่ม ~ $1B y/y

 

Source: xStation5

