Big Tech หนุน US100 📈 Microsoft, Tesla และ Meta รายงานผล Q4!

หุ้นเทคสหรัฐรายงานผล Q4 2025 หลังตลาดปิด
ส่วนใหญ่ทำ รายได้และกำไรเหนือคาด (ยกเว้น Tesla)
US100 ฟื้นตัว หลังตลาดปรับตัวลงจากคำกล่าวของ Powell
ผลตอบสนองของหุ้นหลังรายงาน:
Meta Platforms +4%
Tesla +4%
Microsoft -3%
IBM +7%
ผลประกอบการแข็งแรงจากกลุ่มเทคโนโลยีช่วย หนุนดัชนี US100 แม้มีความผันผวนจากนโยบาย Fed
Meta Platforms (META.US) – หลังตลาดปิด +4%
EPS: $8.88 (คาด $8.19) / ปีที่แล้ว $8.02
รายได้รวม: $59.89B (คาด $58.42B)
รายได้โฆษณา: $58.14B (คาด $56.79B)
รายได้ Family of Apps: $58.94B (คาด $57.47B)
Operating income Family of Apps: $30.77B (คาด $30.0B)
Operating income รวม: $24.75B (+5.9% y/y)
Reality Labs revenue: $955M (คาด $962.7M)
Operating loss Reality Labs: $6.02B (คาด $5.8B)
cRPO (Commercial Remaining Performance Obligation): $625B
แนวทาง Q1 2026: รายได้ $53.5B–$56.5B (คาด $51.27B)
CapEx 2026: $115B–$135B (คาด $110.62B)
Microsoft: Q2 2026 results (MSFT.US; down 3% after-hours)
Adjusted EPS: $4.14 vs $3.92 est.
-
Revenue: $81.27B vs $80.31B est.
-
Intelligent Cloud revenue: $32.91B vs $32.39B est.
Azure & other cloud services (ex-FX): +38% vs +38% est.
Productivity and Business Processes revenue: $34.12B vs $33.45B est.
More Personal Computing revenue: $14.25B vs $14.33B est.
Commercial remaining performance obligation (cRPO): $625B
Microsoft 365 (commercial seats): +6%
Operating income: $38.28B vs $36.55B est.
Capital expenditures (CAPEX): $29.88B vs $23.78B est.
Revenue at constant currency: +15% vs +14.3% est.
Tesla: Q4 2025 results (TSLA.US; up 4% after-hours)
Adjusted EPS: $0.50 vs $0.45 est.
EPS: $0.24 vs $0.66 a year ago
Revenue: $24.90B vs $25.11B est.
Operating income: $1.41B vs $1.32B est.
Gross margin: 20.1% vs 17.1% est.
Free cash flow (FCF): $1.42B vs $1.59B est.
IBM (IBM.US) – หลังตลาดปิด +7%
Operating EPS: $4.52 (คาด $4.28)
รายได้รวม: $19.69B (คาด $19.21B)
Software revenue: $9.03B (คาด $8.82B)
Consulting revenue: $5.35B (คาด $5.38B)
Free Cash Flow (FCF): $7.55B (คาด $6.85B)
แนวทางรายได้ปี 2026: เพิ่ม >5% (คาด 4.12%)
แนวทาง FCF ปี 2026: เพิ่ม ~ $1B y/y
