ข่าวคริปโต & โลหะมีค่า: เงินร่วงแรง ขณะที่ Bitcoin ฟื้นตัว 📈

สกุลเงินคริปโตกำลังพยายามฟื้นตัวอีกครั้งในวันนี้ หลังจากการขายทำกำไรล่าสุด Bitcoin ค่อย ๆ กลับขึ้นสู่บริเวณ $90,000 ขณะที่ Ethereum สามารถผ่านระดับจิตวิทยาสำคัญที่ $3,000 ได้ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เงิน (Silver) กลับดึงความสนใจของตลาดเก็งกำไรทั้งหมด จนแทบ “แย่งบทบาท” จาก Bitcoin แต่วันนี้ราคาของเงินร่วงแรงจากระดับสูงสุดตลอดกาล $82 เหลือไม่ถึง $75 จากแรงขายทำกำไรอย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่งได้รับแรงเร่งจาก CME ที่ปรับขึ้นข้อกำหนดมาร์จิ้น
แม้ว่ามูลค่าตลาดของเงินจะอยู่ที่ราว $4.5 ล้านล้าน เมื่อเทียบกับ Bitcoin ประมาณ $1.8 ล้านล้าน ก็ยังชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนตัวไปสู่ $200,000 อาจเป็นไปได้ในปี 2026 หากเทรนด์เปลี่ยนแปลง เงินปรับตัวขึ้นมากกว่า 100% ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งอาจจุดประกายความเชื่อมั่นในบวก โดยเฉพาะหาก Bitcoin เข้าสู่ปีใหม่ในแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะนี้สกุลเงินคริปโตใหญ่ที่สุดยังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลราว 30% ขณะที่ Ethereum แม้มีพื้นฐานเครือข่ายแข็งแกร่ง ยังอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดประมาณ 45%
Bitcoin จะเป็น “Silver ตัวที่สอง” ในปี 2026 หรือไม่?
Bitcoin อาจกลับมาสู่ความสนใจของตลาดในปี 2026 และใกล้เคียงกับผลตอบแทนที่เงินสร้างในปี 2025 เหมือนปี 2020 หรือไม่? จากมุมมองมหภาค ปกติแล้ว โลหะมีค่า (สินทรัพย์ปลอดภัย) จะเคลื่อนไหวก่อน และ Bitcoin ตามมาภายหลัง เงินทุนมักเริ่มต้นในแนวรับก่อน แล้วค่อยหมุนเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง
หลังวิกฤต COVID เดือนมีนาคม 2020 ตัวขับเคลื่อนสำคัญคือ สภาพคล่อง: Fed เติมสภาพคล่องเข้าสู่ตลาด แต่ไม่ได้ไหลเข้าสู่คริปโตทันที โลหะมีค่าขยับขึ้นก่อน ทองคำปรับจาก ~$1,450 ไป ~$2,075 ภายในสิงหาคม 2020 ขณะที่เงินพุ่งจาก ~$12 เป็น ~$29
ในขณะเดียวกัน BTC ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน คอนโซลิเดตระหว่าง $9,000–$12,000 คล้ายกับแนวโน้มปัจจุบัน
จุดเปลี่ยนเกิดเมื่อโลหะทำสถิติสูงสุด: เมื่อทองและเงินแตะจุดสูงสุดในพื้นที่ (สิงหาคม 2020) เงินทุนเริ่มหมุนเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง กระตุ้นวงจรถัดไป
ผลของการหมุนทุนปี 2020/2021: BTC พุ่งจาก ~$12,000 เป็น ~$64,800 ภายในพฤษภาคม 2021 (~+550%) ขณะที่มูลค่าตลาดคริปโตรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า
ปัจจุบันทองคำอยู่ที่สถิติสูงสุด ~$4,550 และเงิน ~$80 หากกรอบนี้ยังใช้ได้ ความสนใจในโลหะอาจลดลงในปี 2026 และโยกเข้าสู่ Bitcoin
ปัจจัยเพิ่มเติมคือ เหตุการณ์การล้างพอร์ตครั้งใหญ่ 10 ตุลาคม ซึ่งคล้ายกับมีนาคม 2020 โดยหลังเหตุการณ์แบบ “ช็อก” เช่นนี้ BTC มักใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างโครงสร้างก่อนเข้าสู่แนวโน้มชัดเจน
ความแตกต่างปี 2026 กับ 2020 คือ รอบก่อนเน้นสภาพคล่องเพียงอย่างเดียว แต่ครั้งนี้อาจมี “แพ็กเกจเชิงโครงสร้าง” สนับสนุน เช่น:
การฉีดสภาพคล่องใหม่และคาดการณ์ลดดอกเบี้ย
การผ่อนปรนกฎระเบียบ/ยกเว้นสำหรับธนาคาร
กฎระเบียบเป็นมิตรกับคริปโตในสหรัฐฯ
มาตรการแจกเช็คแก่ประชาชน
การขยาย Spot Crypto ETFs
การเข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ เช่น Fidelity, BlackRock
ภาวะผู้นำ Fed ที่สนับสนุนคริปโตมากขึ้น
การที่ทองและเงินเคลื่อนไหวก่อน ไม่ใช่สัญญาณขาลงสำหรับคริปโต Bitcoin และตลาดโดยรวมมักเคลื่อนไหวหลังโลหะชะลอตัว ราคาปัจจุบันของ Bitcoin และการแสดงออกที่อ่อนแอกว่าเงินและทอง ไม่ได้หมายความว่าตลาดหมีเริ่มขึ้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม วงจรสี่ปีของ Bitcoin อาจชี้ไปยังสถานการณ์ต่างออกไป คล้ายกับปี 2022 มากกว่าปี 2020 แต่รอบสี่ปีอาจไม่แข็งแรงเท่าเดิม เพราะ:
มากกว่า 90% ของ BTC อยู่ในตลาดแล้ว
Spot ETFs ดำเนินงานในสหรัฐฯ
Fed คาดว่าจะยังคงลดดอกเบี้ยในปี 2026
สิ่งแวดล้อมกฎระเบียบในสหรัฐฯ เป็นมิตรกับคริปโตมากขึ้น
ภาพเทคนิค Bitcoin & Ethereum (D1)
RSI ขยับไปที่หรือเหนือ 50
MACD crossover เพิ่มโอกาสขึ้นต่อ
Bitcoin: แนวต้าน ~$94,000, แนวรับ ~$86,000
Ethereum: แนวต้าน ~$3,500, แนวรับ ~$2,800
PlanB ระบุว่า ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับหุ้นและโลหะมีค่า ลดลง ซึ่งประวัติศาสตร์ชี้ว่าก่อนหน้าการเพิ่มขึ้นของราคา นั่นอาจบ่งชี้กระบวนการ “ก้น” ค่อยเป็นค่อยไป แต่ต้องจำไว้ว่า ประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดซ้ำเสมอไป
BCMI, on-chain demand, and ETF flows
The BCMI indicator for the broader crypto market fell sharply, pointing to rising bear-market risk.
On-chain metrics still indicate a deeply negative demand environment for Bitcoin.
ETF inflows have declined
The balance of the last 10 sessions is deeply negative for both of the largest cryptocurrencies, while net outflows from Bitcoin ETFs in the most recent session turned out to be the largest in a long time, coming in at -$275 million.Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
