📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin

Bitcoin ทำผลงานน่าผิดหวังในปีนี้ ราคาปรับลดลงเกือบ 5% แม้จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในปี 2026
กฎระเบียบที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมคริปโต
กิจกรรม ETF ที่เข้มแข็งจนถึงช่วงสิ้นฤดูร้อนของปฏิทิน
ปัจจุบัน BTC ซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในฤดูใบไม้ร่วงประมาณ 30% (ราว 126,000 ดอลลาร์)
ราคามีการสร้าง แรงกดดันขาลงหลายครั้ง (bearish impulses) และหลังจากแรงกดดันล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน Bitcoin กำลังพยายามรักษา แนวรับสำคัญ (key support levels) ไว้
Looking at the consolidation that followed the latest sell-off, we can identify a potential bull flag formation. It is worth noting that the last downward impulse was halted near $82,000, and since then the market has been attempting to rebuild strength heading into 2026. A decisive breakout above $94,000 could invalidate the pattern entirely. On the other hand, a drop toward $85,000 would likely confirm it and could signal another bearish leg lower.
จากมุมมอง Fibonacci retracement (เช่นระดับ 23.6%) บริเวณ 91,500 ดอลลาร์ ถือเป็น แนวต้านสำคัญ โดยได้รับการยืนยันจากการตอบสนองของราคาก่อนหน้า
-
EMA50 และ EMA200 อยู่ที่ประมาณ 93,500 ดอลลาร์ (ใกล้จุดสูงสุดท้องถิ่นล่าสุด) และ 103,000 ดอลลาร์ ตามลำดับ
ดังนั้นช่วง 91,500–93,500 ดอลลาร์ อาจกลายเป็น การทดสอบแรงซื้อหลักสำหรับตลาดขาขึ้น (bulls)
ที่สำคัญคือ ช่องแนวโน้มขาลง (descending channel) ที่กด Bitcoin ลงจนถึงต้นเดือนธันวาคมได้ถูกทำลายแล้ว
ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวเข้าสู่ ช่วง consolidation zone ที่มี ความผันผวนต่ำมาก (very low volatility)
