ตลาดเด่นวันนี้: Bitcoin (18.05.2026)

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการยอมรับคริปโตจากฝั่งสถาบันออกมาค่อนข้างมาก โดยยักษ์ใหญ่ทางการเงินของญี่ปุ่นอย่าง SBI Securities และ Rakuten Securities ได้ประกาศแผนเปิดตัวกองทรัสต์ที่อ้างอิงกับ Bitcoin และ Ethereum ของตัวเอง ซึ่งอาจเปิดประตูให้นักลงทุนรายย่อยหลายล้านคนในญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากขึ้น นอกจากนี้ CME Group ยังประกาศเปิดตัวสัญญา Futures ใหม่ของ Nasdaq CME Crypto Index ในเดือนมิถุนายนอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ความจริงที่สะท้อนผ่านกราฟราคานั้นอาจโหดร้ายกว่าที่คาด และในระยะสั้น ตลาดกลับถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ที่แตกต่างออกไป เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ตลาดคริปโตโดยรวมเผชิญแรงขายอย่างรุนแรง หลังความกังวลด้านความเสี่ยงกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน เมื่อ Donald Trump ออกมาเพิ่มแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง ด้วยการเตือนอิหร่านว่า “เวลาใกล้หมดแล้ว” สำหรับการบรรลุข้อตกลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทันที และลากให้ Bitcoin ปรับตัวลงตาม ในฐานะตัวชี้วัดสภาพคล่องของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ พร้อมกดดันฝั่งผู้ซื้อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (กรอบเวลา D1)
การปรับฐานล่าสุดได้พาราคาของ Bitcoin ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 76,756 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดชี้ชะตาของมุมมองตลาดในระยะกลาง โดยบริเวณนี้มีคลัสเตอร์แนวรับที่แข็งแกร่งจากการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 และ EMA 100 ซึ่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำหน้าที่เป็นฐานสำคัญที่ช่วยให้ฝั่งกระทิงดีดตัวกลับได้หลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความพยายามก่อนหน้านี้ในการกลับตัวขึ้นอย่างจริงจัง กลับถูกหยุดไว้ที่แนวต้านของเส้น EMA 200 (ประมาณ 81,736 ดอลลาร์) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฝั่งขายยังคงมีอิทธิพลในตลาดค่อนข้างมาก
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจาก RSI ที่ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 44.6 จุด ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสียโมเมนตัมของฝั่งซื้อ และเปิดช่องให้แรงขายสามารถกดดันตลาดต่อได้อีก
ในภาพรวม หากแท่งเทียนรายวันปิดหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับปัจจุบันอย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้เกิดแรงขายต่อเนื่องลงไปสู่โซน 71,150 ดอลลาร์ได้ ขณะที่หากราคายังคงยืนเหนือแนวรับนี้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณของการสร้าง Higher Low และเปิดโอกาสให้ Bitcoin กลับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดระยะสั้นอีกครั้ง
ที่มา: xStation
คาดหวังอะไรได้บ้างจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทในสัปดาห์นี้ ❓
สรุปข่าวเช้าตลาดการเงิน (18.05.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 18 พ.ค.
3 ตลาดสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์: US100, GBPUSD และ GOLD