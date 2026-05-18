คาดหวังอะไรได้บ้างจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทในสัปดาห์นี้ ❓

ช่วงเปิดตลาดยุโรปในวันจันทร์ ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงเล็กน้อย โดยสัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ทิศทางดังกล่าวอย่างชัดเจน ดัชนี DE40 ของเยอรมนีลดลง 0.39% ขณะที่ EU50 ลดลง 0.62%
นักลงทุนกำลังจับตาพัฒนาการใหม่ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหลักที่สร้างความผันผวนให้ตลาด โดย Trump ได้เตือนอิหร่านว่า “เวลาของคุณกำลังหมดลง” และมีกำหนดการประชุม Situation Room ในวันอังคารนี้
ขณะเดียวกัน ประเด็นผลประกอบการไตรมาส 1 ก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยรายงานผลประกอบการของ NVIDIA ในวันพุธจะเป็นไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์นี้
ราคาสัญญาปัจจุบัน | ที่มา: xStation
WHAT CAN WE EXPECT FROM TODAY’S SESSION AND THE REST OF THE WEEK?
Trump เตรียมเรียกประชุม Situation Room ในวันอังคารร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง เพื่อประเมินทางตันของการเจรจากับอิหร่าน และพิจารณาความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม ข่าวใด ๆ จากการประชุมครั้งนี้อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาด โดยเฉพาะตลาดน้ำมันที่พุ่งขึ้นเกือบ +1.9% แตะบริเวณ 107.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI แล้ว
ความตึงเครียดกับอิหร่านถือเป็นปัจจัยหลักของสัปดาห์นี้ โดย Trump โพสต์บน Truth Social ว่า “จะไม่เหลืออะไรอีก” หากอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ขณะที่การเจรจาสันติภาพก็เข้าสู่ภาวะชะงักงันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การโจมตีด้วยโดรนต่อโรงงานนิวเคลียร์ใน UAE ยังยิ่งผลักดันราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงขึ้น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งสู่ระดับ 4.631% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 ส่วนพันธบัตรอายุ 30 ปีแตะระดับสูงสุดของปีที่ 5.159%
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนเมษายนที่อ่อนแอกำลังกดดันบรรยากาศการลงทุน: ยอดค้าปลีกขยายตัวเพียง 0.2% YoY ซึ่งเป็นการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงเหลือ 4.1% และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหดตัว 1.6% ซึ่งทั้งหมดออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ อีกทั้งปักกิ่งยังไม่ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพิ่มเติม ทำให้นักลงทุนผิดหวังหลังคาดหวังการสนับสนุนทางการคลังที่แข็งแกร่งกว่านี้
สัปดาห์สำคัญของผลประกอบการบริษัท: NVIDIA มีกำหนดประกาศผลประกอบการในวันพุธหลังตลาดปิด โดยตลาดคาด EPS ที่ 1.78 ดอลลาร์ และรายได้ราว 79 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ราคาหุ้นยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (+26.5% YTD) ส่วนวันพุธก่อนตลาดเปิดจะมีผลประกอบการของ TJX Companies, Target และ Lowe's ตามด้วย Walmart และ Take-Two Interactive ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญต่อสุขภาพการบริโภคของชาวอเมริกันและอุตสาหกรรมเกม
ก่อนตลาดเปิดวันนี้ Ryanair และ Baidu ได้รายงานผลประกอบการแล้ว โดยเฉพาะ Baidu ที่ถูกมองเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการบริโภคดิจิทัลและตลาดโฆษณาในจีน หลังข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคออกมาอ่อนแอ ขณะที่เวลา 14:00 น. จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานของโปแลนด์ประจำเดือนเมษายน
ด้านล่างคือรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ⬇️
ที่มา: XTB
ปฏิทินประกาศผลประกอบการบริษัท (Company Results Calendar)
Source: XTB
