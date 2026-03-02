น้ำมันและทองคำปรับตัวขึ้น⚔️

สัปดาห์ใหม่ของตลาดเริ่มต้นท่ามกลางการโจมตีที่ประสานกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่าน และการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธอย่างกว้างขวางของเตหะรานที่มุ่งเป้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในอิหร่าน อิสราเอล ฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศพันธมิตร รวมถึงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ บาห์เรน คูเวต และเลบานอน โดยเหตุการณ์บางส่วนขยายไปถึงไซปรัส จอร์แดน และปากีสถาน จุดที่อันตรายที่สุดของวิกฤตนี้ยังคงเป็นสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1/5 ของการค้าทางน้ำมันโลก และขนส่งน้ำมันประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปัจจุบันแทบไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากความเสี่ยงจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของอุปทานจากอ่าวเปอร์เซียเป็นตัวผลักดันราคาน้ำมันเบรนท์และ WTI ปรับตัวขึ้นประมาณ 7.2% ในวันนี้ ดันเบรนท์ไปอยู่ราว 79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตลาดเริ่มพิจารณาสถานการณ์ที่อาจเกิดการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซจริงและการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันอาจทดสอบแนวต้านที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐในเวลาอันสั้น
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดบางประการต่อการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันคือการตัดสินใจของโอเปก+ ซึ่งในการประชุมฉุกเฉินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตกลงเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนเมษายนอีก 206,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเป้าหมายเดิมราว 136,000 บาร์เรล เพื่อส่งสัญญาณต่อตลาดถึงความพร้อมในการบรรเทาผลกระทบต่ออุปทาน ในทางปฏิบัติ ด้วยการโจมตีเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และทั่วภูมิภาค การมีสินค้าในเชิงกายภาพและความปลอดภัยของเส้นทางอุปทานทางทะเลสำคัญกว่าคำประกาศใด ๆ ของกลุ่มคาร์เทล ทองคำ ซึ่งทำหน้าที่เหมือน “ประกันภัยสุดท้าย” ตอบสนองแรงเท่ากับน้ำมัน โดยราคาปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% และหากการสู้รบยังคงต่อเนื่องอีก 48 ชั่วโมง ราคาอาจเปิดทางสู่ 5,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ พร้อมความเสี่ยงที่จะสูงกว่านี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรง นักลงทุนยังหันไปสนใจเงิน (Silver) โดยในตลาดออปชันที่ร้อนแรง การปรับขึ้นไปที่ 100–120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็เป็นไปได้ แม้ว่าพร้อมกันนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับลดอย่างรุนแรงของเครื่องมือที่กำลังได้กำไรอยู่ หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางสงบลงอย่างรวดเร็ว ในระยะสั้น ระยะเวลาที่การยิงตอบโต้จะยืดเยื้อ และระยะเวลาที่การสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัด จะเป็นตัวกำหนดว่าตลาดน้ำมัน ทองคำ เงินปอนด์ และหุ้น จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภูมิภาคอย่างไร
Brent crude oil (OIL) started trading with a significant upward gap, extending the current upward trend for the instrument. Interestingly, the RSI for the 14-day average is currently at its highest level since June 2025. Source: xStation
Gold (GOLD) also opened with a significant upward gap and is approaching its all-time highs. Source: xStation
ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺
ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางปะทะความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก
สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.