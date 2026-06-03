Bitcoin ร่วง 3% หลุดระดับ $68K ท่ามกลางแรงกดดันตามฤดูกาลในตลาดคริปโต 📉

Bitcoin ปรับตัวลดลงวันนี้มาอยู่บริเวณ $68,000 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคยังคงสะท้อนแรงขายที่ค่อนข้างรุนแรง
ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลฤดูร้อน ซึ่งในอดีตมักเป็นช่วงที่ให้ผลตอบแทนอ่อนแอ ส่งผลให้แรงกดดันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ Bitcoin แต่ยังลามไปยัง Ethereum และสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดเล็กอื่น ๆ ด้วย
อีกปัจจัยที่กดดันตลาดเพิ่มเติมคือข่าวเมื่อวานนี้ที่บริษัท Strategy (MSTR.US) มีการขาย Bitcoin เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลในหมู่นักลงทุน
ภาพทางเทคนิคของ Bitcoin (D1 และ W1 timeframe)
แนวโน้มราคายังคงส่งสัญญาณอ่อนแรง โดยในกราฟรายวัน Bitcoin ได้หลุดรูปแบบสามเหลี่ยม (triangle pattern) ซึ่งเป็นสัญญาณที่อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านขาลง
หากแรงขายยังดำเนินต่อไป เป้าหมายถัดไปอาจอยู่บริเวณจุดต่ำเดิมใกล้ $60,000 และหากหลุดแนวรับดังกล่าว จะยิ่งเสริมมุมมองเชิงลบ และอาจเปิดทางไปสู่การปรับตัวลงลึกถึงบริเวณ $40,000
ระดับ $40,000 ถือเป็นโซนสำคัญ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีตัวชี้วัด on-chain สำคัญหลายตัว เช่น Realized Price และ Delta Price ซึ่งมักถูกใช้เป็นแนววิเคราะห์ต้นทุนเฉลี่ยของตลาดในเชิงโครงสร้าง
โดยรวมแล้ว ภาพรวมตลาดยังคงอยู่ภายใต้แรงขาย และความไม่แน่นอนในเชิงฤดูกาล รวมถึงแรงกดดันจากพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางในระยะนี้
Source: xStation5
แหล่งที่มา: xStation5
หากการปรับฐานในรอบนี้มีรูปแบบใกล้เคียงกับวัฏจักรก่อนหน้าแบบเกือบหนึ่งต่อหนึ่ง (near one-to-one) จุดต่ำสุดที่เป็นไปได้อาจอยู่บริเวณ $45,000–47,000 ต่อ Bitcoin และอาจเกิดขึ้นภายในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
ในทางกลับกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ได้ปรับตัวเข้าสู่โซนใกล้ภาวะขายมากเกินไป (oversold) แล้ว โดยปัจจุบันอยู่แถวระดับ 37
ในเชิงประวัติศาสตร์ จุดต่ำสุดของรอบขาลงหลักในกรอบเวลา weekly มักเกิดขึ้นเมื่อ RSI ลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านี้มาก โดยในช่วงตลาดหมีปี 2022 RSI เคยลดลงใกล้ระดับ 20 ก่อนที่ Bitcoin จะสร้างจุดต่ำสุดระยะยาวที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตตลาดเดือนมีนาคม 2020 RSI เคยทำจุดต่ำสุดแถวระดับ 34 ซึ่งสะท้อนว่า ระดับปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้โซนที่เคยเกิดภาวะความตึงเครียดรุนแรงในตลาดมาก่อนแล้ว
โดยรวมแล้ว สัญญาณทางเทคนิคในปัจจุบันยังคงอยู่ในโซนอ่อนแรง แต่เริ่มเข้าใกล้ระดับที่ในอดีตเคยเกิดการกลับตัวในช่วงความผันผวนสูงของตลาด
Source: xStation5
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