Morning Wrap: น้ำมันร่วงแรงต่อเนื่อง หลังสุดสัปดาห์ 💥

สหรัฐฯ และอิหร่านประกาศระงับการโจมตีทางทหารระหว่างกันชั่วคราว หลังจากแคมเปญโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ดำเนินมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยวอชิงตันระงับการโจมตี หลังที่ปรึกษาเตือนว่าเป้าหมายและคลังอาวุธเริ่มลดลง ขณะที่เตหะรานระบุว่าจะหยุดการตอบโต้ “ตราบใดที่สหรัฐฯ ยังคงรักษาการหยุดโจมตีไว้”
นี่ถือเป็นความพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดครั้งที่สองนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน (ข้อตกลงครั้งแรกล้มเหลวหลังผ่านไป 1 เดือน) ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงแทบถูกปิดโดยพฤตินัย โดยมีเรือผ่านเพียง 1–3 ลำต่อวัน จากปกติที่มีหลายสิบลำ และทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากข้อตกลงเกี่ยวกับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม
อีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความตึงเครียดคือการโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนโดยยูเครน ซึ่งเตหะรานเรียกว่าเป็น “การกระทำที่เป็นปรปักษ์” จากเคียฟ
ด้านเศรษฐกิจ มาตรการภาษีรอบใหม่ของทรัมป์มีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ โดยเรียกเก็บภาษี 10–12.5% กับคู่ค้า 60 ประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป จีน สหราชอาณาจักร และแคนาดา ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าปี 1974 ซึ่งหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางกฎหมายเดิมหลังคำตัดสินของศาลฎีกาในเดือนกุมภาพันธ์
ตลาดตอบรับอย่างสงบ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม นักกลยุทธ์เตือนว่า ความเสี่ยงนี้กำลังเปลี่ยนจากปัจจัยชั่วคราวไปเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้คือการประชุม Fed วันที่ 28–29 กรกฎาคม ภายใต้การนำของ Kevin Warsh โดยตลาดกำลังประเมินโอกาสราว 30–38% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในระยะนี้ แม้ก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปี 2027 ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวและความเห็นเชิง Hawkish จากสมาชิก FOMC บางราย
ความหวังจากการชะลอความขัดแย้งส่งผลให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง:
- ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงมากกว่า 5% สู่ระดับประมาณ 84.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- Brent ลดลงราว 4.9–5.8% สู่ระดับประมาณ 87.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ดัชนี S&P 500 Futures เพิ่มขึ้นราว 0.7–0.9%
- Nasdaq 100 Futures พุ่งขึ้นสูงสุด 1.2%
- Dow Jones Futures เพิ่มขึ้นราว 0.6%
การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ โดย S&P 500 และ Nasdaq ปิดสัปดาห์ก่อนลดลง 0.6% และ 2.1% ตามลำดับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง:
- Bond Yield อายุ 10 ปี ลดลงประมาณ 4–5 bps สู่ 4.63%
- Bond Yield อายุ 30 ปี ลดลง 4 bps สู่ 5.12%
การลดลงของราคาพลังงานช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม BMO Capital Markets ระบุว่า Yield ยังคงอยู่ใกล้ระดับบนของกรอบ เนื่องจากตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับท่าที Hawkish ของ Fed
ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน:
- Nikkei 225 ญี่ปุ่น ลดลง 0.12%
- Topix เพิ่มขึ้น 0.87%
- Kospi เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 0.44%
- Kosdaq เพิ่มขึ้น 1.71%
- ASX 200 ออสเตรเลีย พุ่งขึ้น 1.17%
- Hang Seng เพิ่มขึ้น 0.81%
- CSI 300 จีน เพิ่มขึ้น 0.25%
กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 15.1% YoY เป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่การเติบโตชะลอตัว หลังจากเพิ่มขึ้น 21.1% ในเดือนพฤษภาคม
สำหรับครึ่งปีแรก กำไรเพิ่มขึ้น 18.7% เทียบกับ 18.8% ในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของ AI และการผลิตชิป
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากบรรยากาศ Risk-on:
- ดัชนี USD Index ลดลง 0.28%
- ยูโรแข็งค่าขึ้น โดยเป็นสกุลเงิน G10 ที่โดดเด่นที่สุด
- ปอนด์และสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์
ขณะที่ USD/JPY และ USD/CNH แทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนว่าการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง มากกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านคาดการณ์ดอกเบี้ย
ทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (+1%) สู่ระดับประมาณ 4,090–4,110 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากรายงานว่าจีนกลับมาเข้าซื้อทองคำมากขึ้น โดยการนำเข้าทองคำของจีนแตะ 173 ตันในเดือนมิถุนายน สูงสุดในรอบ 2 ปี
ความหวังต่อการลดระดับความขัดแย้งช่วยหนุนตลาด แต่ความไม่แน่นอนจากการตัดสินใจของ Fed ในสัปดาห์นี้ยังจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติม
เงิน (Silver) ปรับตัวขึ้นแรงกว่า (+2.31%) ขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลง 2.83% ตามแรงขายในตลาดพลังงาน
ด้านหุ้นรายบริษัท:
ไฮไลต์สำคัญคือการเข้าจดทะเบียนของ CXMT ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจีนในตลาด STAR Market ของเซี่ยงไฮ้ โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 500% หลัง IPO มูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดประมาณ 3.5 ล้านล้านหยวน และกลายเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่
ขณะเดียวกัน Nvidia กำลังเจรจาดีลจัดหาหน่วยความจำขนาดใหญ่กับ SK Hynix มูลค่าสูงสุดถึง 500 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจช่วยลดความกังวลเรื่องการขาดแคลนชิปสำหรับตลาด AI
นอกจากนี้ Nvidia ยังอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินราว 250 พันล้านดอลลาร์ให้กับ OpenAI สำหรับโครงการดาต้าเซ็นเตอร์
ตลาดคริปโตได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศ Risk-on เช่นกัน:
Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.79% สู่ระดับประมาณ 65,200–65,400 ดอลลาร์ แต่การปรับตัวขึ้นยังน้อยกว่าทองคำและดัชนีหุ้นหลัก
วันนี้ตลาดยุโรปจับตาดัชนี Ifo ของเยอรมนี (คาดการณ์ 86.1 เทียบกับ 85.6 ครั้งก่อน) และข้อมูลสหรัฐฯ ช่วงบ่าย ได้แก่ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) และดัชนี Dallas Fed
ประเด็นสำคัญยังคงอยู่ที่ความยั่งยืนของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เนื่องจากตลาดกำลังสะท้อนสถานการณ์เชิงบวก แม้ว่าความจริงแล้วสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังรอผลการประชุม Fed วันพุธ และผลประกอบการจาก 4 บริษัทในกลุ่ม Mag7 ที่กำลังจะประกาศออกมาเร็ว ๆ นี้
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