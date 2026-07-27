ข่าวเด่นวันนี้ 27 ก.ค.

🏢 หุ้น ดัชนี และผลประกอบการ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงหาทิศทางในช่วงท้ายสัปดาห์การซื้อขาย โดย Dow Jones Futures (US30) เป็นผู้นำตลาดวันนี้ ปรับตัวขึ้น 0.5% ตามด้วย S&P 500 Futures (US500) +0.2% และ Russell 2000 Futures (US2000) +0.25%
ขณะที่ Nasdaq 100 Futures (US100) จำกัดการปรับตัวลงช่วงต้นตลาดไว้ที่ประมาณ 1% หลังได้รับแรงกดดันจากการอ่อนตัวในกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่
Intel (INTC): งบไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มคาดการณ์ลงทุน
Intel รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่ง พร้อมแนวโน้มอนาคตที่โดดเด่น
- รายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 25% YoY แตะ 16.1 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดการณ์ที่ 14.4 พันล้านดอลลาร์)
- กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์
- รายได้จากธุรกิจ Data Center เพิ่มขึ้น 59% สู่ 6.3 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการ CPU สำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้น
สำหรับไตรมาส 3 Intel คาดการณ์รายได้อยู่ที่ 15.8–16.8 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ของ Wall Street ที่ 15.1 พันล้านดอลลาร์
จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทได้ปรับเพิ่มแผน รายจ่ายลงทุน (CapEx) ตลอดทั้งปีขึ้นสู่ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์
Semiconductor ถูกกดดัน แม้ Intel รายงานงบโดดเด่น
แม้ Intel จะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลับถูกแรงขายในวันศุกร์ โดย PHLX Semiconductor Index ลดลง 3%
หุ้น Intel เองเปลี่ยนจากการปรับตัวขึ้นก่อนเปิดตลาด กลายเป็นการลดลง 4.3%
แรงกดดันกระจายไปทั่วทั้งกลุ่ม:
- Broadcom: -2.1%
- SK Hynix: -7.9%
- SanDisk: -7.8%
- Qualcomm: -1.6%
ขณะที่ Nvidia สามารถรักษาแดนบวกเล็กน้อยที่ +0.5%
Meta Platforms (META): เดินหน้าขยายความสามารถ AI
Meta กำลังเปิดตัวความสามารถด้าน AI แบบอัตโนมัติ (Autonomous Task Capabilities) สำหรับ Meta AI ผ่านโมเดลใหม่ Muse Spark 1.1
ระบบดังกล่าวช่วยให้แชตบอตสามารถจัดการงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่น การสรุปข่าวสารประจำวัน
นอกจากนี้ Meta ยังเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Seller” สำหรับผู้ค้าบน Facebook Marketplace ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ในวันที่ 29 กรกฎาคม
🇪🇺 ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัว รับแรงหนุนจากงบธนาคารและ PMI
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นำโดยกลุ่มการเงิน หลังผลประกอบการของ BNP Paribas ออกมาดีกว่าคาด
ดัชนีหลักปรับตัวขึ้น:
- 🇪🇸 IBEX 35: +1.65%
- 🇩🇪 DAX: +1.36%
- 🇮🇹 FTSE MIB: +0.95%
- 🇬🇧 FTSE 100: +0.91%
- 🇫🇷 CAC 40: +0.88%
- 🇨🇭 SMI: +0.79%
หุ้นธนาคารที่ปรับตัวโดดเด่น:
- Banco Santander: +3.2%
- BNP Paribas: +2.1%
- Deutsche Bank: +2.1%
- UniCredit: +1.5%
SAP (SAP): หุ้นเด่น DAX หลัง Cloud Order โตแรง
SAP เป็นหุ้นที่ปรับตัวดีที่สุดในดัชนี DAX โดยพุ่งขึ้น 9.26%
แม้ตัวเลขหลักจะออกมาผสมกัน:
- รายได้ไตรมาส 2: 9.88 พันล้านยูโร สูงกว่าคาด
- EPS: 1.59 ยูโร ต่ำกว่าคาด
แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนฟื้นตัว หลังยอดคำสั่งซื้อ Cloud เติบโตเร่งขึ้น 26% เทียบกับคาดการณ์ที่ 24%
ด้วยกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ 3.2 พันล้านยูโร และเงินสดสุทธิ 2.2 พันล้านยูโร ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งช่วยลดความกังวลว่า AI จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัท
🌍 เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์
Flash PMI สูงกว่าคาด
ตัวเลข PMI เบื้องต้นสะท้อนว่ากิจกรรมเศรษฐกิจยังขยายตัวแข็งแกร่ง
Eurozone Composite Flash PMI
- Actual: 51.9
- Forecast: 50.2
- Previous: 50.0
US Flash Composite PMI
- Actual: 53.6
- Forecast: 52.2
- Previous: 51.9
ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจพื้นฐานที่ยังคงแข็งแรง
จีนและปากีสถานผลักดันแนวทางการทูต
ภายใต้แรงกดดันจากจีน ปากีสถานกำลังพิจารณาความพยายามในการกลับมาเปิดการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ 5 เดือน
มีรายงานว่าการหารือเบื้องต้นเกิดขึ้นที่กรุงอิสลามาบัด ระหว่างการเยือนของรัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่าน
💱 ค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโต
ค่าเงิน (FX)
บรรยากาศการลงทุนแบบ Risk-On ดีขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ตัวอย่างการเคลื่อนไหว:
- USD/HUF: -0.6%
- USD/INR: -0.5%
- USD/BRL: -0.4%
ในกลุ่ม G10:
- AUD/USD: +0.3%
- NZD/USD: +0.37%
ส่วนคู่เงินหลักอื่น:
- USD/CAD: +0.13% จากราคาน้ำมันที่ลดลง
- USD/JPY: +0.05%
- EUR/USD: ทรงตัวที่ 1.1370
พลังงาน
ราคาน้ำมันดิบลบล้างกำไรจากวันก่อนหน้า หลังมีรายงานว่าจีนกำลังกดดันปากีสถานและอิหร่านให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐฯ
- Brent Crude: ลดลงเกือบ 3% สู่ 91.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
- US Natural Gas: -0.4%
- European TTF Gas: +1.2%
โลหะมีค่า
ทองคำหยุดการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา และกลับเข้าสู่แดนบวก
- Gold Futures: +0.4% สู่ 4,068 ดอลลาร์/ออนซ์
- Silver: +1.8% สู่ 58.70 ดอลลาร์/ออนซ์
คริปโตเคอร์เรนซี
สินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวลดลง:
- Bitcoin (BTC): -1.6% สู่ 64,194 ดอลลาร์
- Ethereum (ETH): -1.0% สู่ 1,864 ดอลลาร์
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