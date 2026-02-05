Bitcoin -4% $69K | Ethereum & Ripple ถูกเทขายแรง 🚨

Bitcoin หลุด 70,000 ดอลลาร์ ทดสอบแนว 69,500 ดอลลาร์
ราคาลดลงเกือบ 4%
Ethereum ใกล้ทดสอบ 2,000 ดอลลาร์
Ripple ร่วงต่อ 10% ขยายวงการเทขาย
ราคาปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นพฤศจิกายน 2024 ก่อนการเลือกตั้งของ Donald Trump
ท่าที สนับสนุนคริปโตของรัฐบาลสหรัฐฯ คนใหม่ ยังไม่สามารถหยุดวงจร Panic ได้
ตลาดดูเหมือนเข้าสู่ ช่วง “ค้นหาจุดต่ำสุด (bottom discovery)”
มุมมองเชิงเทคนิค (Bitcoin W1)
Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่า EMA200 สัปดาห์ (~5%) เส้นสีแดง → เป็นสัญญาณ ตลาดหมีกลางช่วง (mid-phase bear market)
หากเกิดซ้ำแบบปี 2022 Bitcoin อาจเผชิญ แรงดึงลงอีกครั้ง ไปยังประมาณ 50,000 ดอลลาร์
การลดลงจากจุดสูงสุดเกิน 40% แล้ว
Source: xStation5
ในช่วง ตลาดหมี (bear market) ครั้งนี้ การอ้างอิง วงจรก่อนหน้า อาจเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลบางส่วน
ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะ ทดสอบระดับ “on-chain price delta” ในปีนี้อีกครั้ง
On-chain price delta เป็น ตัวชี้วัด Bitcoin แบบแมโคร ประกอบด้วย:
โซนแนวรับระยะยาว
ราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนซื้อจริง (realized price)
ปัจจุบันตัวเลขนี้อยู่ราว 45,000 ดอลลาร์
ใน ตลาดหมีสองรอบก่อนหน้า ระดับ delta ทำหน้าที่เป็น แนวรับแมโคร ชัดเจน
Source: BGeometrics
Ethereum – ภาพรวมตลาด
RSI รายสัปดาห์ (W1): Ethereum = 33 | Bitcoin = 29
แม้ราคาลดลง 65% จากจุดสูงสุด แต่ ETH อาจ ฟื้นตัวช้า จนกว่าจะมี ความต้องการพื้นฐาน (fundamental demand) ของ Bitcoin ที่แข็งแกร่ง
ใน ตลาดหมีครั้งก่อน Ethereum มัก ร่วงแรงกว่า Bitcoin
รายงาน on-chain ล่าสุด ชี้ให้เห็นว่า ETH มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกขายโดยวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งโครงการ Vitalik Buterin
Source: xStation5
