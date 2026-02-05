อ่านเพิ่มเติม
20:43 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

Bitcoin -4% $69K | Ethereum & Ripple ถูกเทขายแรง 🚨

Bitcoin หลุด 70,000 ดอลลาร์ ทดสอบแนว 69,500 ดอลลาร์

  • ราคาลดลงเกือบ 4%

  • Ethereum ใกล้ทดสอบ 2,000 ดอลลาร์

  • Ripple ร่วงต่อ 10% ขยายวงการเทขาย

  • ราคาปัจจุบันของ Bitcoin อยู่ ต่ำสุดตั้งแต่ต้นพฤศจิกายน 2024 ก่อนการเลือกตั้งของ Donald Trump

  • ท่าที สนับสนุนคริปโตของรัฐบาลสหรัฐฯ คนใหม่ ยังไม่สามารถหยุดวงจร Panic ได้

  • ตลาดดูเหมือนเข้าสู่ ช่วง “ค้นหาจุดต่ำสุด (bottom discovery)”

มุมมองเชิงเทคนิค (Bitcoin W1)

  • Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่า EMA200 สัปดาห์ (~5%) เส้นสีแดง → เป็นสัญญาณ ตลาดหมีกลางช่วง (mid-phase bear market)

  • หากเกิดซ้ำแบบปี 2022 Bitcoin อาจเผชิญ แรงดึงลงอีกครั้ง ไปยังประมาณ 50,000 ดอลลาร์

  • การลดลงจากจุดสูงสุดเกิน 40% แล้ว

Source: xStation5

ในช่วง ตลาดหมี (bear market) ครั้งนี้ การอ้างอิง วงจรก่อนหน้า อาจเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลบางส่วน

  • ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะ ทดสอบระดับ “on-chain price delta” ในปีนี้อีกครั้ง

  • On-chain price delta เป็น ตัวชี้วัด Bitcoin แบบแมโคร ประกอบด้วย:

    • โซนแนวรับระยะยาว

    • ราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนซื้อจริง (realized price)

  • ปัจจุบันตัวเลขนี้อยู่ราว 45,000 ดอลลาร์

  • ใน ตลาดหมีสองรอบก่อนหน้า ระดับ delta ทำหน้าที่เป็น แนวรับแมโคร ชัดเจน

Source: BGeometrics

Ethereum – ภาพรวมตลาด

  • RSI รายสัปดาห์ (W1): Ethereum = 33 | Bitcoin = 29

  • แม้ราคาลดลง 65% จากจุดสูงสุด แต่ ETH อาจ ฟื้นตัวช้า จนกว่าจะมี ความต้องการพื้นฐาน (fundamental demand) ของ Bitcoin ที่แข็งแกร่ง

  • ใน ตลาดหมีครั้งก่อน Ethereum มัก ร่วงแรงกว่า Bitcoin

  • รายงาน on-chain ล่าสุด ชี้ให้เห็นว่า ETH มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกขายโดยวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งโครงการ Vitalik Buterin

Source: xStation5

