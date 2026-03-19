อ่านเพิ่มเติม
08:52 · 19 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.

ประเด็นหลัก
Open account Download free app
Open account Download free app
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • ความตึงเครียดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันกลับขึ้นอีกครั้ง

น้ำมัน & พลังงาน

  • Brent ทะลุ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เข้าใกล้ 110 ดอลลาร์ เพิ่ม >5% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

  • อิสราเอลโจมตีแหล่งก๊าซ South Pars (อิหร่าน) อิหร่านตอบโต้ UAE, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์ กาตาร์รายงานไฟไหม้ที่ท่าเรือ LNG Ras Laffan

สกุลเงิน

  • Fed คงอัตราดอกเบี้ย พร้อมคงประมาณการปรับลด 2026–2027

  • Powell เตือน หากเงินเฟ้อไม่ลด การปรับลดจะไม่เกิดขึ้น

  • EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.15 ดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งค่า

หุ้นสหรัฐ

  • US100 และ US500 ลด ~1% จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและถ้อยคำ hawkish ของ Powell

  • Micron จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐ ปัจจัยบวกจากราคาหน่วยความจำสูง

  • หุ้นกลุ่มออปติคัล (Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings, Coherent) พุ่ง >10% จาก AI เป็นตัวขับเคลื่อน

คริปโต

  • ขายออกแรงจากดอลลาร์แข็งและอัตราผลตอบแทนสูง Bitcoin ลด >3% เหลือใกล้ 71,000 ดอลลาร์

โลหะมีค่า

  • ทองคำลด ~3% หลุด 5,000 แล้ว 4,900 ดอลลาร์/ออนซ์

  • เงินลดลงเหลือใกล้ 76 ดอลลาร์/ออนซ์

 

20 มีนาคม 2026, 20:00

🔴LIVE: ทองเป็น Safe Haven จริงหรือไม่
20 มีนาคม 2026, 17:42

หุ้นยุโรปฟื้นตัว หลังราคาน้ำมันใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐ
20 มีนาคม 2026, 17:41

EURUSD อยู่ภายใต้แรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐ อ่าวเปอร์เซีย และเงินเฟ้อ
20 มีนาคม 2026, 14:35

สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก