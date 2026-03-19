ข่าวเด่นวันนี้ 19 มี.ค.

- ความตึงเครียดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันกลับขึ้นอีกครั้ง
- ความตึงเครียดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันกลับขึ้นอีกครั้ง
น้ำมัน & พลังงาน
Brent ทะลุ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เข้าใกล้ 110 ดอลลาร์ เพิ่ม >5% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
อิสราเอลโจมตีแหล่งก๊าซ South Pars (อิหร่าน) อิหร่านตอบโต้ UAE, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์ กาตาร์รายงานไฟไหม้ที่ท่าเรือ LNG Ras Laffan
สกุลเงิน
Fed คงอัตราดอกเบี้ย พร้อมคงประมาณการปรับลด 2026–2027
Powell เตือน หากเงินเฟ้อไม่ลด การปรับลดจะไม่เกิดขึ้น
EUR/USD ร่วงต่ำกว่า 1.15 ดอลลาร์ ดอลลาร์แข็งค่า
หุ้นสหรัฐ
US100 และ US500 ลด ~1% จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและถ้อยคำ hawkish ของ Powell
Micron จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐ ปัจจัยบวกจากราคาหน่วยความจำสูง
หุ้นกลุ่มออปติคัล (Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings, Coherent) พุ่ง >10% จาก AI เป็นตัวขับเคลื่อน
คริปโต
ขายออกแรงจากดอลลาร์แข็งและอัตราผลตอบแทนสูง Bitcoin ลด >3% เหลือใกล้ 71,000 ดอลลาร์
โลหะมีค่า
ทองคำลด ~3% หลุด 5,000 แล้ว 4,900 ดอลลาร์/ออนซ์
เงินลดลงเหลือใกล้ 76 ดอลลาร์/ออนซ์
สรุปข่าวเช้า 20 มี.ค.