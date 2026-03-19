08:46 · 19 มีนาคม 2026

FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15

  • นโยบายการเงินปัจจุบันยังเหมาะสม

  • ผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่ชัดเจน

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

  • การคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้ถูกปรับเพิ่ม

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ภายในกรอบการคาดการณ์

  • Fed ยังคงดำเนินนโยบายโดยตอบสนองต่อเงินเฟ้อและสภาพตลาดแรงงาน

  • การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้จะช่วยสนับสนุนตลาดแรงงาน

  • เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่คาดการณ์ระยะยาวยาก

  • Fed จะตัดสินใจเป็นการประชุมต่อประชุม

  • แถลงการณ์ของ Powell มีความสมดุล; Fed ดูเหมือนอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์” อย่างน้อยจนถึงสิ้นวาระของ Powell

  • เงินเฟ้อยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้มีวิกฤตน้ำมันล่าสุด (ระยะเวลาไม่ชัดเจน)

  • ก่อนหน้านี้มีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลง (ความก้าวหน้าในการจำกัดผลกระทบจากภาษีต่อราคาสินค้า)

  • หากไม่เห็นความก้าวหน้าในการลดเงินเฟ้อกลางปี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเรื่องยาก

  • สมาชิก FOMC ที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยตอนนี้น้อยลงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะมีการปรับลด ดอลลาร์แข็งค่า

  • สังเกตว่า แม้ความเห็นส่วนใหญ่ยังคาดว่ามีการลดดอกเบี้ยในปี 2026 แต่จำนวนสมาชิกที่สนับสนุนลดดอกเบี้ยได้ลดลงจากเดิม

Source: Bloomberg Finance LP

  • ภาวะช็อกน้ำมันอาจสะท้อนในเงินเฟ้อพื้นฐาน หากเงินเฟ้อไม่ลดลง Fed ก็ยากที่จะปรับลดดอกเบี้ย

  • ความคืบหน้าในการลดภาษีล่าช้าทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น

  • ส่วนหนึ่งของการปรับเพิ่มคาดการณ์เกิดจากราคาน้ำมันที่สูง

  • Fed ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบเต็มที่ของช็อกน้ำมันต่อเศรษฐกิจได้

  • ช็อกน้ำมันอาจถูกชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยการผลิตพลังงานในประเทศที่สูงขึ้น

  • อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงสมดุล ระหว่างกลาง-เข้มงวด

  • ตอนนี้สิ่งสำคัญคือรักษาอัตราดอกเบี้ยให้น้อยกว่าที่เข้มงวดเกินไป

  • Fed อยู่ในสถานการณ์ลำบาก ต้องบาลานซ์หลายปัจจัยความเสี่ยง

  • คำกล่าวบางส่วนที่ค่อนข้าง “hawkish” ทำให้ EUR/USD ดิ่งลงต่ำกว่า 1.150

  • Powell ไม่มีแผนลาออกระหว่างที่ DOJ กำลังสอบสวนความผิดปกติ

  • ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ Fed หลังหมดวาระประธานหรือไม่ การตัดสินใจจะขึ้นกับประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณอ่อนตัว โดยเฉพาะการสร้างงาน ความเสี่ยงโดยรวมเป็นลบ

19 มีนาคม 2026, 17:06

ธนาคารกลางเผชิญช็อกน้ำมัน: BoJ เชิง Hawkish และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยแบบป้องกันในยุโรป
19 มีนาคม 2026, 08:37

🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต
16 มีนาคม 2026, 20:52

ยุโรปพยายามฟื้นตัว ท่ามกลางความหวังในการฟื้นฟูการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ 🚢 📈
10 มีนาคม 2026, 15:30

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารเงียบเน้นประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และปริมาณน้ำมันรายสัปดาห์
