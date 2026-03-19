FOMC: สมาชิกน้อยคนอยากลดดอกเบี้ย: EUR/USD ดิ่งต่ำกว่า 1.15

นโยบายการเงินปัจจุบันยังเหมาะสม
ผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่ชัดเจน
ความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
การคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้ถูกปรับเพิ่ม
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ภายในกรอบการคาดการณ์
Fed ยังคงดำเนินนโยบายโดยตอบสนองต่อเงินเฟ้อและสภาพตลาดแรงงาน
การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้จะช่วยสนับสนุนตลาดแรงงาน
เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่คาดการณ์ระยะยาวยาก
Fed จะตัดสินใจเป็นการประชุมต่อประชุม
แถลงการณ์ของ Powell มีความสมดุล; Fed ดูเหมือนอยู่ในโหมด “รอดูสถานการณ์” อย่างน้อยจนถึงสิ้นวาระของ Powell
เงินเฟ้อยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้มีวิกฤตน้ำมันล่าสุด (ระยะเวลาไม่ชัดเจน)
ก่อนหน้านี้มีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ว่าเงินเฟ้อเริ่มลดลง (ความก้าวหน้าในการจำกัดผลกระทบจากภาษีต่อราคาสินค้า)
หากไม่เห็นความก้าวหน้าในการลดเงินเฟ้อกลางปี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเรื่องยาก
สมาชิก FOMC ที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยตอนนี้น้อยลงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะมีการปรับลด ดอลลาร์แข็งค่า
สังเกตว่า แม้ความเห็นส่วนใหญ่ยังคาดว่ามีการลดดอกเบี้ยในปี 2026 แต่จำนวนสมาชิกที่สนับสนุนลดดอกเบี้ยได้ลดลงจากเดิม
Source: Bloomberg Finance LP
ภาวะช็อกน้ำมันอาจสะท้อนในเงินเฟ้อพื้นฐาน หากเงินเฟ้อไม่ลดลง Fed ก็ยากที่จะปรับลดดอกเบี้ย
ความคืบหน้าในการลดภาษีล่าช้าทำให้การคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น
ส่วนหนึ่งของการปรับเพิ่มคาดการณ์เกิดจากราคาน้ำมันที่สูง
Fed ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบเต็มที่ของช็อกน้ำมันต่อเศรษฐกิจได้
ช็อกน้ำมันอาจถูกชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยการผลิตพลังงานในประเทศที่สูงขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงสมดุล ระหว่างกลาง-เข้มงวด
ตอนนี้สิ่งสำคัญคือรักษาอัตราดอกเบี้ยให้น้อยกว่าที่เข้มงวดเกินไป
Fed อยู่ในสถานการณ์ลำบาก ต้องบาลานซ์หลายปัจจัยความเสี่ยง
คำกล่าวบางส่วนที่ค่อนข้าง “hawkish” ทำให้ EUR/USD ดิ่งลงต่ำกว่า 1.150
Powell ไม่มีแผนลาออกระหว่างที่ DOJ กำลังสอบสวนความผิดปกติ
ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ Fed หลังหมดวาระประธานหรือไม่ การตัดสินใจจะขึ้นกับประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณอ่อนตัว โดยเฉพาะการสร้างงาน ความเสี่ยงโดยรวมเป็นลบ
