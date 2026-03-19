08:34 · 19 มีนาคม 2026

แรงขายในวอลล์สตรีทเร่งตัวขึ้น🚩

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลงก่อนการตัดสินใจของ Fed โดยบรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่สูงกว่าคาด และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลางต่อสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่ซับซ้อนมากขึ้น

ดัชนี Dow Jones ลดลง 351 จุด หรือ 0.8% ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวลง 0.5% การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่าตลาดกำลังลดความเสี่ยงก่อนการประกาศของ Fed

ปัจจัยสำคัญมาจากตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนกุมภาพันธ์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3% อย่างมาก แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนความขัดแย้งในอิหร่าน

ภาษีและราคาน้ำมัน

CrossCheck Management ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของ PPI มาจากผลของภาษี ซึ่งทำให้ต้นทุนโลหะ วัตถุดิบอุตสาหกรรม และต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ปัจจัยนี้มีลักษณะเชิงโครงสร้างและอาจกดดันนโยบายการเงินต่อไปจนถึงไตรมาส 3

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากความขัดแย้งในอิหร่านยังไม่ถูกสะท้อนเต็มที่ในข้อมูลเงินเฟ้อ ตลาดกังวลว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผ่านไปยังราคาผู้บริโภคในระยะถัดไป

น้ำมัน WTI เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ใกล้ 99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% แตะระดับประมาณ 109 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานว่าอิสราเอลโจมตีโรงงานแปรรูปก๊าซขนาดใหญ่ที่สุดของอิหร่าน

ในเวลาเดียวกัน อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบีย UAE และกาตาร์ ทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงาน โดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซ

Fed และ Trump

ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ หลัง Donald Trump ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพันธมิตร NATO ในตะวันออกกลาง และเคยกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการตั้งพันธมิตรเพื่อปกป้องเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ

ตลาดยังคงคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 3.5%–3.75% แต่สิ่งที่สำคัญคือท่าทีของ Fed และสัญญาณจาก Jerome Powell ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อแนวโน้มนโยบายหรือไม่

นักลงทุนยังคงระมัดระวัง

นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของ Fed และในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันสูง ปัจจัยสำคัญคือการที่ Fed จะนำความขัดแย้งในอิหร่านมาประเมินร่วมกับความเสี่ยงเงินเฟ้อและการเติบโตอย่างไร

ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการบริษัทที่แข็งแกร่ง และปัจจัยพื้นฐานของหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ดี แม้จะมีความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงจาก AI

Micron Technology เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจสำคัญ โดยจะประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด และราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 62% ในปีนี้จากความต้องการหน่วยความจำความเร็วสูง

ภาพรวมตลาดยังคงมีลักษณะเชิงป้องกัน ก่อนการประกาศของ Fed ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Dow Jones (US30) ปรับตัวลงแรงและกำลังทดสอบระดับต่ำในระยะสั้น

US30 - H1

Source: xStation5

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก