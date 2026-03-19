🔴ข่าวเด่น: Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม พร้อมคงประมาณการปรับลดอัตราในอนาคต

- Fed คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ตามที่คาดไว้ พร้อมคาดการณ์ปรับลดอัตราในช่วงปี 2026–2027 แม้จะมีแรงกดดันจากราคาพลังงานและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
- แถลงการณ์มีเพียงการปรับปรุงเล็กน้อยในเชิงสำนวน โดยคาดการณ์การเติบโตสูงขึ้น (โดยเฉพาะปี 2027) และอัตราเงินเฟ้ออยู่ต่ำกว่า 3% แต่เส้นทางลดเงินเฟ้อไปยังเป้าหมาย 2% ภายในปี 2028 ยังคงอยู่
- ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงแรก (สัญญาณเชิงผ่อนคลาย); การเคลื่อนไหวของ EUR/USD ขึ้นอยู่กับราคาพลังงานมากกว่าการปรับนโยบายของ Fed
ตามความคาดหมายของตลาด Fed ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยระดับบนสุดของอัตราดอกเบี้ยสำคัญอยู่ที่ 3.75%
ปัจจัยสำคัญในการคาดการณ์คือการคงความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 และ 2027 แม้จะมีแรงกดดันจากอุปทานพลังงานล่าสุด Fed ระบุในแถลงการณ์ถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และยังคงเน้นถึงเงินเฟ้อที่สูง (มีความเสี่ยงชัดเจนที่จะกลับขึ้นเหนือ 3% หากราคาน้ำมันยังสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) Fed ยังชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าแถลงการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเชิงรูปแบบ ซึ่งหมายความว่า Fed ยังไม่ได้ปรับแนวทางอัตราดอกเบี้ย แสดงสัญญาณความเป็นนกพิราบเล็กน้อย (ดอลลาร์อ่อนค่าลงในการตอบสนองเบื้องต้น) ในการคาดการณ์เศรษฐกิจมหภาค เราจะเห็นการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเล็กน้อย (โดยเฉพาะปี 2027) และการปรับเพิ่มเงินเฟ้อชัดเจน แม้อยู่ต่ำกว่า 3% อย่างไรก็ตาม แนวโน้มยังคงเป็นขาลง และเงินเฟ้อคาดว่าจะกลับสู่เป้าหมายภายในปี 2028 ตามคาดการณ์เดิม
