18:37 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

ตลาดเด่นวันนี้: BITCOIN -40% จากจุดสูงสุด 🚨 พื้นฐานอ่อนเสี่ยงต่อการขายต่อ 📉

Bitcoin กำลังดิ่งลงต่อเนื่อง ท่ามกลางการเทขายคริปโตครั้งประวัติการณ์ โดยหลุดระดับสำคัญ 70,000 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญ (ปัจจุบันลดลงประมาณ 2.4% เหลือ 70,800 ดอลลาร์)

การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่:

  • การหมดแรงซื้อของ “AI Trade”

  • การเปลี่ยนท่าทีเป็น hawkish หลังการเสนอชื่อ Kevin Warsh เป็นประธาน Fed

  • การล่มสลายของ “ตาข่ายความปลอดภัยสำหรับสถาบัน” ท่ามกลางการไหลออกของ ETF ที่เร่งตัวขึ้น

BITCOIN อยู่ในช่วงขาลงรุนแรง

  • ราคาลดลงประมาณ 42% ตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคม

  • ราคาหลุด แนวรับสำคัญ และปัจจุบันซื้อขายอยู่ราว 71,150 ดอลลาร์ ใกล้กับ แนวจิตวิทยา 70,000 ดอลลาร์

  • MACD แสดงแนวโน้มขาลงชัดเจน โดย histogram อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์อย่างลึก

  • หากราคาหลุด 70,000 ดอลลาร์ อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางไปทดสอบ 68,000 ดอลลาร์ (โซนสีเหลือง) หรือแม้แต่แนวรับระยะยาวที่ 54,000 ดอลลาร์

  • แหล่งที่มา: xStation5

จุดจบของ “AI Trade” กดดันความเสี่ยงในตลาด

  • ตลาดคริปโตถูกกดดันหลักจาก ความเสี่ยงโลกที่ลดลง หลังหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง

  • ปัจจัยเร่งวิกฤตของ AI Trade ระยะยาว ได้แก่:

    • ความกังวลเรื่อง CAPEX ของ Microsoft

    • การคาดการณ์ที่น่าผิดหวังของ AMD

    • การสูญเสียมูลค่า 285 พันล้านดอลลาร์ ใน Wall Street หลังเปิดตัว Claude AI ของ Anthropic

  • นักลงทุนเริ่ม เหนื่อยกับแนวโน้ม “ซื้อทุกอย่าง” และหมุนเงินไปยังผู้ชนะที่แน่นอนกว่าในการแข่งขัน AI

  • ความตื่นตระหนกเกี่ยวกับ การประเมินมูลค่าปัจจุบัน ยิ่งทำให้ราคาคริปโต โดยเฉพาะ Bitcoin ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ตุลาคม 2025

Source: Bloomberg Finance LP

 

การเสนอชื่อ Warsh สะท้อน “วินัยทางการเงิน”

  • นอกจากความรู้สึกตลาดโดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่หนุนแนวโน้มขาลง คือการเสนอชื่อ Kevin Warsh เป็นประธาน Fed คนใหม่

  • แม้ Warsh จะมีท่าที สนับสนุนคริปโต และยอมรับว่า Bitcoin มีบทบาทในหลายพอร์ตการลงทุน แต่ตลาดกลับให้ความสำคัญกับ ท่าทีโดยรวมเกี่ยวกับ “วินัยทางการเงิน” และการวิจารณ์ งบดุลขนาดใหญ่ของ Fed

  • ในขณะที่ สภาพคล่องลดลงต่อเนื่อง และ อัตราดอกเบี้ยแท้จริงเพิ่มสูงขึ้น (เนื่องจาก Warsh ถูกมองว่า “hawkish”) Bitcoin อาจกลายเป็น น่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือพันธบัตรรัฐบาล

  • อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตถึง การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่สำคัญของ Warsh เรื่องดอกเบี้ย โดยเฉพาะความคิดเห็นว่า เงินเฟ้อที่ลดลงอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ หากมาพร้อมกับการเติบโตของผลิตภาพที่เหมาะสม

Fed อาจลดงบดุลต่อเนื่อง

  • ระหว่างปี 2023–2025 Fed ลดขนาดงบดุลอย่างต่อเนื่อง (Total Assets) และสิ้นสุดโปรแกรม Quantitative Tightening (QT) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

  • อย่างไรก็ตาม Kevin Warsh อาจผลักดันให้มีการ ลดงบดุลเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ สภาพคล่องถูกจำกัดมากขึ้น

  • แหล่งที่มา: Fed St. Louis

รากฐานสถาบันกำลังละลาย

  • รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่า รัฐบาลกลาง ไม่มีอำนาจซื้อหรือช่วยเหลือคริปโต ส่งสัญญาณว่า ไม่มีตาข่ายความปลอดภัย (safety net) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

  • ความเห็นนี้ทำให้ ความคาดหวังต่อการสนับสนุนด้านนโยบายลดลง พร้อมย้ำขอบเขตด้านกฎระเบียบและเพิ่ม ความเสี่ยงในสายตานักลงทุน

  • นักลงทุนจึงต้อง ประเมินบทบาทของโทเคนในระบบการเงินใหม่ และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับ โอกาสของ Bitcoin ในการถูกนำไปใช้งานระดับสถาบัน

แนวโน้ม “ETF bull run” เริ่มจางลง

  • กองทุนลงทุน Bitcoin หลายกอง ยังคงบันทึกการไหลออก (outflows) ต่อเนื่อง

  • ปัญหาสำคัญคือ ราคาเฉลี่ยที่กองทุนซื้อ Bitcoin ซึ่งหลายครั้งสูงกว่าราคาปัจจุบัน

  • นี่สร้าง ความเสี่ยงจริงของการขายบังคับ (forced liquidations)

    • ผู้จัดการความเสี่ยงที่ต้องรายงานตาม mark-to-market อาจสั่งขายเพื่อลดขาดทุน

  • กลไกนี้อาจสร้าง วงจรขาลงตัวเอง (self-fulfilling downward spiral)

  • ส่งผลให้ ความเชื่อมั่นใน Bitcoin ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองที่มั่นคงสำหรับคลังบริษัท (corporate treasury) ลดลง

Source: XTB Research

