ตลาดเด่นวันนี้: BITCOIN -40% จากจุดสูงสุด 🚨 พื้นฐานอ่อนเสี่ยงต่อการขายต่อ 📉

Bitcoin กำลังดิ่งลงต่อเนื่อง ท่ามกลางการเทขายคริปโตครั้งประวัติการณ์ โดยหลุดระดับสำคัญ 70,000 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญ (ปัจจุบันลดลงประมาณ 2.4% เหลือ 70,800 ดอลลาร์)
การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่:
-
การหมดแรงซื้อของ “AI Trade”
-
การเปลี่ยนท่าทีเป็น hawkish หลังการเสนอชื่อ Kevin Warsh เป็นประธาน Fed
-
การล่มสลายของ “ตาข่ายความปลอดภัยสำหรับสถาบัน” ท่ามกลางการไหลออกของ ETF ที่เร่งตัวขึ้น
BITCOIN อยู่ในช่วงขาลงรุนแรง
-
ราคาลดลงประมาณ 42% ตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคม
-
ราคาหลุด แนวรับสำคัญ และปัจจุบันซื้อขายอยู่ราว 71,150 ดอลลาร์ ใกล้กับ แนวจิตวิทยา 70,000 ดอลลาร์
-
MACD แสดงแนวโน้มขาลงชัดเจน โดย histogram อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์อย่างลึก
-
หากราคาหลุด 70,000 ดอลลาร์ อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางไปทดสอบ 68,000 ดอลลาร์ (โซนสีเหลือง) หรือแม้แต่แนวรับระยะยาวที่ 54,000 ดอลลาร์
-
แหล่งที่มา: xStation5
จุดจบของ “AI Trade” กดดันความเสี่ยงในตลาด
-
ตลาดคริปโตถูกกดดันหลักจาก ความเสี่ยงโลกที่ลดลง หลังหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
-
ปัจจัยเร่งวิกฤตของ AI Trade ระยะยาว ได้แก่:
-
ความกังวลเรื่อง CAPEX ของ Microsoft
-
การคาดการณ์ที่น่าผิดหวังของ AMD
-
การสูญเสียมูลค่า 285 พันล้านดอลลาร์ ใน Wall Street หลังเปิดตัว Claude AI ของ Anthropic
-
-
นักลงทุนเริ่ม เหนื่อยกับแนวโน้ม “ซื้อทุกอย่าง” และหมุนเงินไปยังผู้ชนะที่แน่นอนกว่าในการแข่งขัน AI
-
ความตื่นตระหนกเกี่ยวกับ การประเมินมูลค่าปัจจุบัน ยิ่งทำให้ราคาคริปโต โดยเฉพาะ Bitcoin ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ตุลาคม 2025
Source: Bloomberg Finance LP
การเสนอชื่อ Warsh สะท้อน “วินัยทางการเงิน”
-
นอกจากความรู้สึกตลาดโดยรวมแล้ว ปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่หนุนแนวโน้มขาลง คือการเสนอชื่อ Kevin Warsh เป็นประธาน Fed คนใหม่
-
แม้ Warsh จะมีท่าที สนับสนุนคริปโต และยอมรับว่า Bitcoin มีบทบาทในหลายพอร์ตการลงทุน แต่ตลาดกลับให้ความสำคัญกับ ท่าทีโดยรวมเกี่ยวกับ “วินัยทางการเงิน” และการวิจารณ์ งบดุลขนาดใหญ่ของ Fed
-
ในขณะที่ สภาพคล่องลดลงต่อเนื่อง และ อัตราดอกเบี้ยแท้จริงเพิ่มสูงขึ้น (เนื่องจาก Warsh ถูกมองว่า “hawkish”) Bitcoin อาจกลายเป็น น่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือพันธบัตรรัฐบาล
-
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตถึง การเปลี่ยนแปลงมุมมองที่สำคัญของ Warsh เรื่องดอกเบี้ย โดยเฉพาะความคิดเห็นว่า เงินเฟ้อที่ลดลงอาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ หากมาพร้อมกับการเติบโตของผลิตภาพที่เหมาะสม
Fed อาจลดงบดุลต่อเนื่อง
-
ระหว่างปี 2023–2025 Fed ลดขนาดงบดุลอย่างต่อเนื่อง (Total Assets) และสิ้นสุดโปรแกรม Quantitative Tightening (QT) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา
-
อย่างไรก็ตาม Kevin Warsh อาจผลักดันให้มีการ ลดงบดุลเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ สภาพคล่องถูกจำกัดมากขึ้น
-
แหล่งที่มา: Fed St. Louis
รากฐานสถาบันกำลังละลาย
-
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุว่า รัฐบาลกลาง ไม่มีอำนาจซื้อหรือช่วยเหลือคริปโต ส่งสัญญาณว่า ไม่มีตาข่ายความปลอดภัย (safety net) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
-
ความเห็นนี้ทำให้ ความคาดหวังต่อการสนับสนุนด้านนโยบายลดลง พร้อมย้ำขอบเขตด้านกฎระเบียบและเพิ่ม ความเสี่ยงในสายตานักลงทุน
-
นักลงทุนจึงต้อง ประเมินบทบาทของโทเคนในระบบการเงินใหม่ และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับ โอกาสของ Bitcoin ในการถูกนำไปใช้งานระดับสถาบัน
แนวโน้ม “ETF bull run” เริ่มจางลง
-
กองทุนลงทุน Bitcoin หลายกอง ยังคงบันทึกการไหลออก (outflows) ต่อเนื่อง
-
ปัญหาสำคัญคือ ราคาเฉลี่ยที่กองทุนซื้อ Bitcoin ซึ่งหลายครั้งสูงกว่าราคาปัจจุบัน
-
นี่สร้าง ความเสี่ยงจริงของการขายบังคับ (forced liquidations)
-
ผู้จัดการความเสี่ยงที่ต้องรายงานตาม mark-to-market อาจสั่งขายเพื่อลดขาดทุน
-
-
กลไกนี้อาจสร้าง วงจรขาลงตัวเอง (self-fulfilling downward spiral)
-
ส่งผลให้ ความเชื่อมั่นใน Bitcoin ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองที่มั่นคงสำหรับคลังบริษัท (corporate treasury) ลดลง
Source: XTB Research
