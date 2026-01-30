อ่านเพิ่มเติม
08:16 · 30 มกราคม 2026

🚨 Bitcoin ร่วง 5% ทดสอบจุดต่ำสุดท้องถิ่นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์

Bitcoin ร่วงกว่า 5% ทดสอบแนวรับสำคัญใกล้ 84,000 ดอลลาร์ 📉

  • ราคาลงไปทดสอบ ระดับต่ำสุดท้องถิ่น ที่เคยเกิดขึ้นและถูกป้องกันใน ธ.ค. และ พ.ย. ปีที่แล้ว

  • ตลาดคริปโตโดยรวมก็ถูกกดดัน:

    • Ethereum ร่วง ~6% เหลือราว 2,850 ดอลลาร์

    • Altcoins ตัวเล็ก ร่วงแรงกว่า

  • ปัจจัยกดดัน:

    • เงินไหลออกจาก US spot ETF

    • การซื้อจากองค์กรน้อย

    • ผลงาน Bitcoin อ่อนกว่า หุ้น และ ทองคำ

  • ตามแนวโน้ม post-halving ถ้า ตุลาคมเป็นจุดสูงสุด ราคาสามารถลงได้ถึง 50,000 ดอลลาร์ ภายในปีนี้

มุมมองเทคนิค (D1)

  • RSI ~35 → ใกล้โซน oversold

  • MACD ทำ bearish crossover อีกครั้ง

  • ราคาต่ำกว่า EMA200 ราว 20%

  • แนวต้านสำคัญ ~91,000 ดอลลาร์

  • แนวรับสำคัญ: 79,000–80,000 ดอลลาร์ (correction low), ถัดไป ~75,000 ดอลลาร์ (panic sell-off เมษายน 2025)

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

31 มกราคม 2026, 00:56

30 มกราคม 2026, 17:53

30 มกราคม 2026, 17:07

