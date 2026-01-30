🚨 Bitcoin ร่วง 5% ทดสอบจุดต่ำสุดท้องถิ่นใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์

Bitcoin ร่วงกว่า 5% ทดสอบแนวรับสำคัญใกล้ 84,000 ดอลลาร์ 📉
ราคาลงไปทดสอบ ระดับต่ำสุดท้องถิ่น ที่เคยเกิดขึ้นและถูกป้องกันใน ธ.ค. และ พ.ย. ปีที่แล้ว
ตลาดคริปโตโดยรวมก็ถูกกดดัน:
Ethereum ร่วง ~6% เหลือราว 2,850 ดอลลาร์
Altcoins ตัวเล็ก ร่วงแรงกว่า
ปัจจัยกดดัน:
เงินไหลออกจาก US spot ETF
การซื้อจากองค์กรน้อย
ผลงาน Bitcoin อ่อนกว่า หุ้น และ ทองคำ
ตามแนวโน้ม post-halving ถ้า ตุลาคมเป็นจุดสูงสุด ราคาสามารถลงได้ถึง 50,000 ดอลลาร์ ภายในปีนี้
มุมมองเทคนิค (D1)
RSI ~35 → ใกล้โซน oversold
MACD ทำ bearish crossover อีกครั้ง
ราคาต่ำกว่า EMA200 ราว 20%
แนวต้านสำคัญ ~91,000 ดอลลาร์
แนวรับสำคัญ: 79,000–80,000 ดอลลาร์ (correction low), ถัดไป ~75,000 ดอลลาร์ (panic sell-off เมษายน 2025)
Source: xStation5
