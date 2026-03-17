Bitcoin ใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ 📈 กลับสู่ขาขึ้นแล้วหรือยัง? 🚀

Bitcoin กำลังปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดยฟื้นตัวตามการเปิดตลาดหุ้นในเชิงบวก หลังจากสุดสัปดาห์ที่มีความผันผวนสูง
กองทุน ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin กลับมามีกิจกรรมการซื้ออีกครั้ง และสะสมเหรียญต่อเนื่องเกือบ 10 วันทำการติดต่อกัน
ตลาดดูเหมือนจะค่อย ๆ ลดความกังวลต่อสถานการณ์ในอิหร่านและตะวันออกกลาง โดยคาดว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับสู่ภาวะปกติภายในไม่กี่สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้ค้าไม่คาดการณ์ถึงการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในระยะสั้น นอกจากนี้ การปล่อยสำรองเชิงยุทธศาสตร์ในสหรัฐฯ และภูมิภาคตะวันออกกลาง/แอฟริกา (MEA) ยังช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแรงกระแทกในตลาดน้ำมัน
Bitcoin ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว นับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้ง BTC ทำผลงานได้ดีกว่าทองคำอย่างชัดเจน โดยทองคำปรับตัวลงวันนี้ต่ำกว่าระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
หลังจากการเคลื่อนไหวของ Bitcoin เหรียญ Ethereum และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน รวมถึง Strategy, Circle และ BitMine Immersion ซึ่งทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้นก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ
ราคาของ BTC กำลังเข้าใกล้โซน 74,000–75,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ระดับนี้บางส่วนเชื่อมโยงกับการวางสถานะ gamma ของผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดออปชัน หาก BTC ทะลุเหนือ 75,000 ดอลลาร์ กองทุนอาจถูกบังคับให้เข้าซื้อเพิ่มตามการปรับขึ้นของราคา จนกว่าสัญญาออปชันจะหมดอายุ
ในทางกลับกัน ระดับ 75,000 ดอลลาร์อาจกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง และอาจเปิดเผยความเปราะบางเชิงโครงสร้างของตลาดอีกครั้ง
เมื่อพิจารณาโครงสร้างการปรับฐานในรอบนี้ พบว่ามีความคล้ายคลึงอย่างชัดเจนกับการปรับฐานครั้งก่อน ซึ่งชะลอตัวลงบริเวณระดับ Fibonacci retracement 38.2% แม้จะไม่มีหลักประกันว่ารูปแบบเดิมจะเกิดขึ้นซ้ำ แต่เห็นได้ชัดว่า BTC ได้เข้าใกล้แนวต้านระยะสั้นที่สำคัญแล้ว การถูกปฏิเสธจากระดับปัจจุบันอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
Bitcoin chart (D1)
แหล่งที่มา: xStation5
ในช่วงตลาดหมีปี 2022 Bitcoin เผชิญกับแรงขายครั้งใหญ่ถึงสามระลอก
ระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
ระลอกที่สองถูกกระตุ้นจากการล่มสลายของระบบนิเวศ Luna/Terra
และระลอกสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เมื่อเหตุการณ์ล่มสลายของ FTX ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของตลาด
การปรับตัวลงครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ราคาลดลงประมาณ 40%
Source: xStation5
ETF flows
ETF inflows are gradually recovering.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP
