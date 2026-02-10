อ่านเพิ่มเติม
🚨 Bitcoin หลุด $69K 📉 อาจเข้าสู่การแก้ไข 1:1

Bitcoin กำลังร่วงสู่ $69,000
วันนี้ Bitcoin กำลังปรับตัวลดลงแตะระดับ $69,000 โดยกราฟแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงชัดเจนระหว่างการขายออกช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ราคาลดลงจากประมาณ $112,000 ลงมาใกล้ $80,000 กับการปรับตัวล่าสุดจากประมาณ $97,000 ลงมาที่ $60,000

หากสมมติว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ซ้ำแบบ 1:1 ไม่ใช่แค่การปรับตัวลง แต่รวมถึงการดีดตัวและการพักตัวตามมา พื้นที่ $72,000–$73,000 อาจกลายเป็นโซนแนวต้านสำคัญ ซึ่งจะสะท้อนการดีดตัวก่อนหน้านี้ประมาณ 20% เมื่อ Bitcoin ดีดตัวจากประมาณ $80,000 ในเดือนพฤศจิกายนไปสู่ $97,000 ช่วงต้นปี 2026

หากระยะเวลาการเคลื่อนไหวต่อไปใกล้เคียงเดิม ก่อนแรงขับครั้งต่อไป (อาจเป็นขาลงอีกครั้ง) การระเบิดของความผันผวนครั้งใหม่อาจไม่เกิดจนถึงเดือนเมษายน และหากการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปมีขนาดเท่ากับขาลงก่อนหน้าแบบ 1:1 Bitcoin อาจร่วงสู่ $49,000 วัดจากโซน $72,000

ขณะเดียวกัน RSI ดีดตัวขึ้นจากระดับขายมากเกินไปสุด ๆ ใกล้ 18 และตอนนี้อยู่ต่ำกว่า 32 เล็กน้อย เพื่อพลิกโมเมนตัมขาลงจริง ๆ Bitcoin น่าจะต้องกลับขึ้นเหนือระดับ $80,000 อย่างไรก็ตาม การมีอุปทานหนาแน่นในโซน $72,000–$73,000 ชี้ว่าตลาดยังระมัดระวังและยังคง “หวั่นไหว” อย่างชัดเจน

