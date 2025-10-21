ตลาดเด่นวันนี้: Bitcoin

-
บิตคอยน์ร่วงเกือบ 3% หลุดลงสู่ 107,000 ดอลลาร์
-
ราคา BTC ต่ำกว่าเส้น EMA200 อีกครั้ง
-
บิตคอยน์ร่วงเกือบ 3% หลุดลงสู่ 107,000 ดอลลาร์
-
ราคา BTC ต่ำกว่าเส้น EMA200 อีกครั้ง
ราคาบิตคอยน์ร่วงลงเกือบ 3% ในวันนี้ มาที่ประมาณ 107,000 ดอลลาร์ แม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะยังคงยืนเหนือจุดสูงสุดของเมื่อวาน และแนวโน้มตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวกก่อนการประชุมระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping ที่กรุงโซลในสัปดาห์หน้า
แม้ภาพรวมตลาดจะค่อนข้างเป็นบวก แต่บิตคอยน์ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง ทำให้หลุดต่ำกว่า เส้น EMA200 วัน (เส้นสีแดง ใกล้ 109,500 ดอลลาร์) ซึ่งอาจสื่อถึงความอ่อนแอในระยะกลาง จากการวิเคราะห์การปรับฐานครั้งก่อนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แนวโน้มลงต่อเนื่องอาจนำไปสู่การทดสอบ แนวรับสำคัญที่ 100,000 ดอลลาร์
แรงกดดันเพิ่มเติมอาจมาจากนักลงทุนระยะสั้น (Short-term holders) ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับขาดทุนเฉลี่ยหลายเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลจาก BGeometrics (STH Realized Price) ระบุว่าราคาซื้อเฉลี่ยของกลุ่มนี้อยู่เหนือ 113,000 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านสำคัญใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 110,000 ดอลลาร์
แม้ข่าวการซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมโดย MicroStrategy ก็ไม่สามารถหนุนราคาได้ และเงินไหลเข้ากองทุน ETF ก็แสดงสัญญาณอ่อนตัวเช่นกัน
บิตคอยน์ (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง