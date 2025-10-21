อ่านเพิ่มเติม
16:40 · 21 ตุลาคม 2025

ตลาดเด่นวันนี้: Bitcoin

ประเด็นหลัก
  • บิตคอยน์ร่วงเกือบ 3% หลุดลงสู่ 107,000 ดอลลาร์

  • ราคา BTC ต่ำกว่าเส้น EMA200 อีกครั้ง

ราคาบิตคอยน์ร่วงลงเกือบ 3% ในวันนี้ มาที่ประมาณ 107,000 ดอลลาร์ แม้ว่าตลาดวอลล์สตรีทจะยังคงยืนเหนือจุดสูงสุดของเมื่อวาน และแนวโน้มตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวกก่อนการประชุมระหว่าง Donald Trump และ Xi Jinping ที่กรุงโซลในสัปดาห์หน้า

แม้ภาพรวมตลาดจะค่อนข้างเป็นบวก แต่บิตคอยน์ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง ทำให้หลุดต่ำกว่า เส้น EMA200 วัน (เส้นสีแดง ใกล้ 109,500 ดอลลาร์) ซึ่งอาจสื่อถึงความอ่อนแอในระยะกลาง จากการวิเคราะห์การปรับฐานครั้งก่อนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แนวโน้มลงต่อเนื่องอาจนำไปสู่การทดสอบ แนวรับสำคัญที่ 100,000 ดอลลาร์

แรงกดดันเพิ่มเติมอาจมาจากนักลงทุนระยะสั้น (Short-term holders) ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับขาดทุนเฉลี่ยหลายเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลจาก BGeometrics (STH Realized Price) ระบุว่าราคาซื้อเฉลี่ยของกลุ่มนี้อยู่เหนือ 113,000 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านสำคัญใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 110,000 ดอลลาร์

แม้ข่าวการซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติมโดย MicroStrategy ก็ไม่สามารถหนุนราคาได้ และเงินไหลเข้ากองทุน ETF ก็แสดงสัญญาณอ่อนตัวเช่นกัน

บิตคอยน์ (กรอบเวลา D1)

Source: xStation5

