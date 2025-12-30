สรุปข่าวเช้า

- ตลาด Wall Street ปิดฉากการรีบาวด์ช่วงวันหยุดเมื่อวานนี้ และเข้าสู่โหมดระมัดระวังก่อนการเผยแพร่ รายงานการประชุม FOMC ล่าสุด (S&P 500: -0.35%, Nasdaq และ DJIA: -0.5%) ขณะที่ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันต่อเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับจังหวะการลดดอกเบี้ยในปี 2026
- ประธานาธิบดียูเครนระบุว่า ในการหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เขาได้ขอหลักประกันด้านความมั่นคงยาวนานถึง 50 ปี แม้ร่างข้อตกลงปัจจุบันจะกำหนดไว้เพียง 15 ปี พร้อมย้ำว่าการเจรจากับรัสเซียจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงร่วมกับยุโรปก่อน และข้อตกลงสันติภาพใด ๆ จำเป็นต้องผ่าน การทำประชามติในช่วงหยุดยิง ท่ามกลางข้อพิพาทด้านดินแดนที่ยังไม่คลี่คลายและการที่รัสเซียปฏิเสธการหยุดยิง
- ในการแถลงข่าว โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า มีแนวโน้มจะแต่งตั้ง ประธาน Fed คนใหม่ในเดือนมกราคม พร้อมกันนั้นยังทดสอบปฏิกิริยาตลาดด้วยการโจมตีเชิงสัญลักษณ์ต่อ เจอโรม พาวเวลล์ โดยย้ำอีกครั้งว่าอยากให้พาวเวลล์ลาออก และ “อยากปลดเขา” อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์แทบไม่ตอบสนอง (USDIDX เคลื่อนไหวต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย)
- บรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก สะท้อนโทนระมัดระวังจากวอลล์สตรีท (AU200.cash: -0.2%; JP225: +0.03%; KOSPI: -0.15%) แต่การขาดปัจจัยลบใหม่ ๆ และกระแสความคึกคักของ IPO กลุ่ม AI หนุนให้ตลาดจีนฟื้นตัว (CHN.cash: +1.5%; HK.cash: +1.25%) โดยตัวขับเคลื่อนหลักคือ Baidu ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ผลิต GPU อย่าง Shanghai Biren Technology ที่การจองซื้อ IPO ของนักลงทุนรายย่อยสูงกว่าจำนวนจัดสรรถึง 2,363 เท่า ส่งแรงหนุนให้หุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคปรับตัวขึ้นตาม
- ตลาด FX ชะลอการเคลื่อนไหวเพื่อรอรายงานการประชุม FOMC โดยธีมหลักคือการอ่อนค่าของดอลลาร์เล็กน้อยหลังจากแข็งค่าเมื่อวานนี้ ขณะที่เงินเยนปรับฐานเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงิน G10 (EURJPY: +0.1%; USDJPY ทรงตัว) สกุลเงินฝั่งแอนติโพเดียนนำการปรับขึ้น (AUDUSD: +0.35%, NZDUSD: +0.25%) ส่วน EURUSD ขยับขึ้น 0.1% ที่ระดับ 1.178
- โลหะมีค่า ยังคงเป็นจุดสนใจและรีบาวด์เล็กน้อยหลังแรงขายเมื่อวานนี้ โดย Silver ปรับขึ้น 3.7% สู่ USD 74.83 ต่อออนซ์ ขณะที่ Gold เพิ่มขึ้น 0.7% ที่ USD 4,363 ต่อออนซ์
- ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ค่อย ๆ ฟื้นตัวจากแรงขายวันศุกร์ (+0.2% และ +0.3% ตามลำดับ) จากการที่การเจรจาสันติภาพสงครามยูเครนยังไม่มีความคืบหน้า ขณะเดียวกัน จีนคาดว่าจะเดินหน้าสะสมน้ำมันดิบอย่างจริงจังเพื่อดูดซับอุปทานส่วนเกิน
- ความผันผวนในตลาด คริปโตเคอร์เรนซี รายใหญ่ยังอยู่ในระดับจำกัด โดย Bitcoin เพิ่มขึ้น 0.14% ที่ USD 87,462 และ Ethereum ขยับขึ้น 0.3% สู่ USD 2,948
ก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ ปรับลด 4% 🌡️ สภาพอากาศเย็นลงกดดันในวันทำการสุดท้ายของปี 2025
📊 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin
⏬ แพลตตินัมปรับตัวลดลง 7.5%
FTSE 100 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 📈 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักหนุนหุ้นอังกฤษ